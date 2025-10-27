  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 28 octombrie 2025. Durere în suflet și lacrimi amare. O despărțire dureroasă îi schimbă viața unei zodii

Horoscop 28 octombrie 2025. Durere în suflet și lacrimi amare. O despărțire dureroasă îi schimbă viața unei zodii

Horoscop 28 octombrie 2025. Durere în suflet și lacrimi amare. O despărțire dureroasă îi schimbă viața unei zodii
Claudia Grigore
.

Horoscop 28 octombrie 2025. O zi în care astrele sunt nemiloase cu unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Balanță, astăzi Universul te pune față în față cu o lecție de maturitate emoțională, una pe care o simți adânc în suflet. Vibrațiile astrale aduc o energie grea, dar necesară – un capitol se încheie, iar o despărțire pare inevitabilă. Deși durerea este intensă, influențele planetare indică faptul că acest final nu este o pierdere, ci o redirecționare cosmică spre ceva mult mai autentic.

Horoscop 28 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Astăzi, Berbec, Luna îți luminează sectorul noilor începuturi și îți dă impulsul de a porni în aventuri fresh. Este momentul perfect să-ți folosești spiritul de pionier, dar fără a te arunca orbește. Analizează, planifică și cere sfatul celor în care ai încredere înainte de decizii majore. Mercur aflat în Scorpion te îndeamnă la conversații profunde – o discuție sinceră cu cineva apropiat îți poate aduce o perspectivă esențială. În carieră, carisma și leadershipul tău ies în evidență, deci e o zi excelentă pentru a-ți expune ideile inovatoare. Pe plan personal, comunicarea clară este cheia pentru a evita neînțelegerile. În dragoste, lasă vulnerabilitatea să iasă la suprafață – autenticitatea ta cucerește. Activitatea fizică îți va aduce claritate și echilibru. Astrele te sfătuiesc să profiți de oportunități, dar cu măsură: succesul vine azi din disciplină și echilibru, nu din impuls.

Cuplul momentului în showbizul românesc! Cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Noua lui iubită e superbă și „nu e străină de lumea showbizului” FOTO
Cuplul momentului în showbizul românesc! Cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Noua lui iubită e superbă și „nu e străină de lumea showbizului” FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Taur, armonia dintre Venus, planeta ta guvernatoare, și Saturn îți oferă stabilitate și claritate. Este o zi potrivită pentru a-ți consolida fundațiile – atât în plan profesional, cât și personal. Analizează-ți obiectivele pe termen lung și fă pași concreți spre siguranță. Financiar, e momentul ideal să-ți reevaluezi investițiile sau să-ți organizezi bugetul. În dragoste, apar discuții sincere despre loialitate și încredere; urmează-ți instinctul, el nu greșește. La locul de muncă, colaborările sunt cheia succesului, așa că rămâi deschis la lucrul în echipă. O plimbare în natură îți va limpezi gândurile și îți va reîncărca energia. Evită cheltuielile impulsive și concentrează-te pe planuri durabile. Ai răbdare – chiar dacă progresul pare lent, el este solid și durabil.

„270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!... Spitalele? Să ne dea Bruxelles-ul bani! Să ne dea Bolojan! Copiii pot muri, bătrânii pot putrezi în azilele groazei”. Maurice Munteanu, mesaj viral. Ce a spus editorul de modă despre Catedrala Națională
„270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!... Spitalele? Să ne dea Bruxelles-ul bani! Să ne dea Bolojan! Copiii pot muri, bătrânii pot putrezi în azilele groazei”. Maurice Munteanu, mesaj viral. Ce a spus editorul de modă despre Catedrala Națională
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Gemeni, Luna îți energizează sectorul comunicării, iar asta te face strălucitor în conversații și idei. Azi e o zi excelentă pentru networking, întâlniri profesionale sau brainstorming-uri inspirate. Un schimb de idei s-ar putea transforma într-o oportunitate neașteptată de carieră. Totuși, Mercur în Scorpion te îndeamnă la profunzime – nu te opri la suprafață. În plan sentimental, ascultarea activă va consolida relațiile. O mică escapadă sau o activitate spontană îți hrănește spiritul curios, dar nu uita să-ți îndeplinești responsabilitățile. Ai de câștigat din adaptabilitate și deschidere. Controlează-ți impulsul de a face totul simultan – azi, echilibrul între curiozitate și pragmatism este esențial.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Rac, ziua de azi te conectează puternic cu rădăcinile și cu nevoia de stabilitate emoțională. Luna te îndeamnă să petreci timp cu familia și să aduci armonie în casă. O conversație sinceră poate vindeca o rană veche sau restabili o legătură pierdută. Cu Marte activând sectorul domestic, e posibil să te simți inspirat să reorganizezi spațiul de locuit sau să începi un proiect casnic. La serviciu, empatia ta naturală te poziționează ca un lider apreciat. Creativitatea este la cote înalte – profită de ea pentru a găsi soluții neconvenționale. Controlează-ți fluctuațiile emoționale și ai grijă de tine prin activități care te relaxează. Financiar, alege prudența și gândește pe termen lung. Azi, liniștea sufletului e cel mai valoros câștig.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Soarele, guvernatorul tău, te încurajează să-ți urmezi pasiunile și să lași inspirația să curgă. Fie că e vorba de artă, leadership sau comunicare, azi ai șansa să-ți pui amprenta. În dragoste, carisma ta magnetică atrage atenția, iar aspectul favorabil dintre Venus și Saturn poate consolida o relație sau o conexiune nouă. La locul de muncă, strălucești prin încredere și viziune – doar asigură-te că ești deschis și colaborativ. Financiar, se recomandă prudență: investițiile sigure și controlul cheltuielilor sunt cheia. Seara, acordă-ți timp pentru relaxare și regenerare. Creativitatea este busola ta azi – urmeaz-o cu încredere.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Fecioară, azi stelele te favorizează în tot ce ține de organizare, planificare și analiză. Mercur, guvernatorul tău, te ajută să gândești limpede și să te concentrezi pe detalii. Este o zi excelentă pentru a pune ordine în haos, a revizui planuri sau a începe un proiect complex. În carieră, ideile tale logice și practice atrag atenția și respectul colegilor. În relații, evită critica excesivă și arată mai multă blândețe – gesturile simple vor conta mai mult decât cuvintele. Financiar, e un moment potrivit pentru a ajusta strategiile și a-ți planifica economiile. Pe plan fizic, ai nevoie de echilibru între muncă și odihnă. Găsește timp pentru un moment de respiro, o plimbare sau un exercițiu de mindfulness. Răbdarea și disciplina sunt aliații tăi astăzi.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Venus, guvernatoarea ta, traversează un aspect tensionat cu Pluto, planeta transformării, ceea ce scoate la suprafață tot ce a fost ascuns sub covor – resentimente, neînțelegeri, frustrări nespuse. Adevărul iese acum la lumină, și oricât de tăios ar fi, este singura cale spre eliberare. Nu mai poți susține echilibrul cu prețul propriei liniști.
Această despărțire – fie de o persoană, de o situație toxică sau chiar de o versiune veche a ta – devine catalizatorul unei renașteri. Lacrimile de azi nu sunt semn de slăbiciune, ci de curaj. Prin ele, elimini tot ceea ce ți-a consumat energia și îți recapeți forța interioară.
Din punct de vedere astrologic, Luna amplifică sectorul emoțional al Balanței, intensificând trăirile și nevoia de claritate. Este o zi în care nu te poți ascunde după aparențe. Sensibilitatea ta naturală devine o busolă: ascult-o, pentru că îți arată exact unde trebuie să pui punct.
În plan personal, acceptarea este primul pas spre vindecare. Lasă lucrurile să se așeze fără a te agăța de ceea ce nu mai vibrează cu tine. În următoarele zile, vei observa cum, paradoxal, această ruptură îți aduce mai multă pace decât ți-ai imaginat.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Este momentul ideal să-ți asumi profunzimea ta interioară și să te dedici complet unui proiect sau unei pasiuni care te inspiră. Mercur îți amplifică claritatea mentală și te ajută să vezi dincolo de aparențe – e o zi excelentă pentru introspecție, analiză sau cercetare. În dragoste, sinceritatea este cheia: deschiderea emoțională va consolida conexiunile. Totuși, aplică delicatețe în conversații pentru a evita tensiunile. În plan profesional, intuiția ta poate aduce soluții geniale la probleme complexe. Financiar, evită deciziile impulsive și investițiile bazate pe emoții. Energia zilei te ajută să spargi barierele interioare și să te eliberezi de vechile frici. Conectează-ți obiectivele la valorile tale autentice și ascultă-ți corpul – semnele subtile nu trebuie ignorate.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Luna îți stimulează curiozitatea și setea de cunoaștere, făcând din această zi una excelentă pentru studiu, călătorii sau experiențe noi. Jupiter, planeta ta guvernatoare, îți deschide orizonturile și favorizează oportunitățile de dezvoltare profesională și personală. În carieră, gândirea inovatoare te ajută să găsești soluții neașteptate – gândește îndrăzneț și în afara tiparelor. Financiar, planificarea strategică e esențială: fii vizionar, dar realist. În dragoste, optimismul tău molipsitor aduce bucurie celor dragi; folosește-l pentru a întări legături importante. Ai grijă însă să nu te lași purtat de entuziasm și să ignori detaliile. Pe final de zi, rezervă-ți un moment de reflecție – aliniază-ți visurile cu realitatea. Azi crești, te extinzi și îți redescoperi libertatea – dar cu picioarele bine înfipte pe pământ.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Luna te îndeamnă să-ți reevaluezi obiectivele și să construiești, pas cu pas, spre succesul pe termen lung. Cu Saturn, guvernatorul tău, susținând stabilitatea și disciplina, ai toată energia necesară pentru a transforma planurile în rezultate concrete. În carieră, e momentul să demonstrezi că ești un lider de încredere – perseverența ta va fi remarcată. Financiar, analizează-ți investițiile și evită cheltuielile inutile. În dragoste, caută echilibrul între muncă și intimitate – timpul petrecut cu cei dragi îți reîncarcă energia. S-ar putea să simți nevoia de introspecție; nu o evita, te ajută să înțelegi ce contează cu adevărat. Pe plan fizic, o rutină constantă te menține în formă și îți clarifică mintea. Azi, răbdarea și pragmatismul sunt monedele tale de aur.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Luna activează zona colaborărilor, ceea ce face din această zi un moment excelent pentru brainstorming-uri, alianțe și proiecte colective. Ideile tale nonconformiste pot deschide drumuri noi – ai curajul să le prezinți. Mercur te ajută să comunici clar și strategic, atrăgând susținători importanți. Financiar, explorează metode neobișnuite de a-ți gestiona resursele, dar evită riscurile mari. În plan personal, deschiderea emoțională și dialogul sincer aduc stabilitate în relații. Implicarea în cauze sociale îți oferă un sens mai profund și te conectează la oameni cu viziuni similare. Fizic, activitățile dinamice – dans, drumeții sau sporturi de grup – îți reîncarcă energia. Azi e ziua în care viziunea ta poate inspira o schimbare.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 28 octombrie 2025

Luna îți amplifică latura spirituală și te ajută să-ți asculți vocea interioară. Urmează-ți instinctele – ele îți arată drumul corect. În carieră, creativitatea ta devine o resursă prețioasă; găsești soluții acolo unde alții văd blocaje. Financiar, e o zi pentru echilibru și simplitate: concentrează-te pe stabilitate, nu pe extravaganță. În dragoste, sinceritatea și empatia deschid uși către împăcare și înțelegere. Relațiile capătă profunzime prin vulnerabilitate și comunicare deschisă. Sănătatea emoțională merită prioritate – relaxează-te, meditează, scrie sau creează. Evită fuga în visare și păstrează legătura cu realitatea prin acțiuni practice. Azi, astrele îți cer să combini intuiția cu echilibrul.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Fanatik
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
GSP.ro
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
Click.ro
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Citește și...
Scandal uriaș după Mondiale! Gimnasta Denisa Golgotă acuză că a trăit clipe de coșmar: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura”. Reacția Federației
Cel mai neaşteptat cuplu al momentului! Diferenţa mare de vârstă dintre cei doi nu contează, ea e una dintre cele mai dorite femei, el...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi locul de muncă
Horoscop 27 octombrie 2025. O zodie rupe lanțul suferinței. Va începe o nouă etapă a vieții, o perioadă plină de miracole
Horoscop 26 octombrie 2025. Karma e de partea ei. O zodie scapă de energiile negative și își rezolvă problemele din cuplu
Zodiile cărora li se îndeplinesc cele mai arzătoare dorințe în noiembrie. Așteptau acest moment de la începutul anului!
Scapă rapid de durerile de cap
PRIMELE IMAGINI cu Monica Gabor în România, după mulți ani! A făcut fălcuțe. Cum a apărut în zona de lux a Capitalei! Cei care au văzut-o și-au dat coate!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ilinca Vandici are un nou iubit, la doi ani de la divorț. Cine este Bogdan Boitor. Are tangențe cu lumea politică
Ilinca Vandici are un nou iubit, la doi ani de la divorț. Cine este Bogdan Boitor. Are tangențe cu lumea politică
Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc
Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Elle
SURPRIZĂ în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată”
SURPRIZĂ în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată”
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta: „Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă...”
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta: „Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă...”
Anunțul trist făcut de Theo Rose la un an de la nunta cu Anghel Damian. Mărturisirea artistei i-a lăsat fără cuvinte pe fani: „El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu...”
Anunțul trist făcut de Theo Rose la un an de la nunta cu Anghel Damian. Mărturisirea artistei i-a lăsat fără cuvinte pe fani: „El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu...”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”
Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”
Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente
Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente
Cornelia Rednic a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite. "Suntem totuși diferiți!". Ce spune Lupu Rednic după 33 de ani de mariaj
Cornelia Rednic a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite. "Suntem totuși diferiți!". Ce spune Lupu Rednic după 33 de ani de mariaj
Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. "Am avut un episod... De asta mi-am dorit să slăbesc!"
Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. "Am avut un episod... De asta mi-am dorit să slăbesc!"
Observator News
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Libertatea pentru Femei
Poliția modei și la Catedrală! Dana Budeanu a văzut singura greșeală din ținuta Mirabeie Grădinaru și a desființat-o pe Prima Doamnă: “Alo, procolul Cotroceni!”. Detaliul din poză, care a scos-o din sărite!
Poliția modei și la Catedrală! Dana Budeanu a văzut singura greșeală din ținuta Mirabeie Grădinaru și a desființat-o pe Prima Doamnă: “Alo, procolul Cotroceni!”. Detaliul din poză, care a scos-o din sărite!
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicamentele care scad colesterolul pot proteja creierul: Beneficii dovedite științific
Medicamentele care scad colesterolul pot proteja creierul: Beneficii dovedite științific
Câte spitale pot funcționa după un cutremur major. Termene și obligații
Câte spitale pot funcționa după un cutremur major. Termene și obligații
Mesajul lui CTP după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Religia este o dictatură”
Mesajul lui CTP după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Religia este o dictatură”
Cum să îți păstrezi motivația în dietele de lungă durată
Cum să îți păstrezi motivația în dietele de lungă durată
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar imaginile spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar imaginile spun altceva
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton