Home > Astro Fun > Horoscop 26 aprilie 2026. Uranus intră în zodia Gemeni. Poate să strice totul! O zodie trebuie să evite orice decizie. Intuiția îi joacă feste și judecata îi este întunecată

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
Horoscop 26 aprilie 2026. O zi cu un amestec periculos de impulsivitate, iluzii și dorință de schimbare cu orice preț. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii Fecioară, intrarea lui Uranus în Gemeni deschide un ciclu astral tensionat, în care stabilitatea mentală și capacitatea de analiză sunt puse sub presiune. Vorbim despre un tranzit disruptiv, care afectează direct zona deciziilor profesionale și a imaginii publice. În mod paradoxal, exact acolo unde în mod normal excelezi – discernământul și logica – apare acum un grad ridicat de distorsiune.

Horoscop 26 aprilie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Berbecii intră într-o zi marcată de accelerări mentale și schimbări de direcție. Tranzitul lui Uranus în Gemeni activează zona comunicării și a deciziilor rapide. Vei simți nevoia să spui lucrurilor pe nume, fără filtrare excesivă. În plan profesional, apar idei inovatoare care pot schimba strategia pe termen scurt. Este esențial să le structurezi înainte de implementare. Financiar, pot apărea oportunități prin colaborări sau negocieri. În plan personal, discuțiile devin intense și uneori imprevizibile. Evită reacțiile impulsive. Este o zi de recalibrare mentală și adaptare rapidă.

Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Taurii resimt impactul lui Uranus care părăsește semnul lor și intră în Gemeni, schimbând complet dinamica. Accentul cade acum pe zona financiară și pe modul în care îți gestionezi resursele. Pot apărea fluctuații sau oportunități neașteptate de câștig. Este important să nu te bazezi exclusiv pe stabilitate. În plan profesional, trebuie să te adaptezi unor noi reguli de joc. În plan personal, siguranța emoțională este pusă la încercare. Ai nevoie de flexibilitate mai mult ca oricând. Spre seară, începi să înțelegi direcția. Este o zi de tranziție majoră.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Gemenii sunt în centrul atenției astrale, odată cu intrarea lui Uranus în semnul lor. Este începutul unui ciclu de reinventare profundă. Vei simți un impuls puternic de a schimba lucruri esențiale în viața ta. În plan profesional, apar oportunități neconvenționale. Este momentul să îți asumi riscuri calculate. Financiar, lucrurile pot fluctua, dar pe termen lung se conturează creștere. În plan personal, devii mai autentic și mai direct. Relațiile se transformă rapid. Este o zi de reset și inițiere.

E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Racii resimt energia lui Uranus într-un mod subtil, dar profund. Este activată zona subconștientului și a proceselor interioare. Vei avea revelații neașteptate legate de trecut. În plan profesional, lucrurile pot părea neclare, dar nu este momentul acțiunilor majore. Financiar, este recomandată prudența. În plan sentimental, ai nevoie de retragere și analiză. Emoțiile sunt intense, dar greu de exprimat. Spre seară, apare o claritate interioară. Este o zi de introspecție profundă.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Leii sunt activați de Uranus în zona relațiilor sociale și a planurilor de viitor. Apar schimbări în cercul de prieteni sau în colaborări. În plan profesional, ideile inovatoare pot atrage susținere. Este momentul să gândești diferit. Financiar, pot apărea oportunități prin networking. În plan sentimental, lucrurile devin imprevizibile. Atracțiile pot apărea brusc. Evită deciziile pripite. Spre seară, ai nevoie de claritate. Este o zi de expansiune socială.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Ziua de astăzi vine cu o avalanșă de informații contradictorii, situații neprevăzute și schimbări de direcție greu de anticipat. Intuiția, de regulă bine calibrată, devine instabilă și poate genera interpretări eronate. Există riscul de a trage concluzii pripite sau de a lua decizii bazate pe percepții incomplete. Din punct de vedere strategic, aceasta este o zi în care inacțiunea devine cea mai bună decizie.
În plan profesional, pot apărea oportunități care, la prima vedere, par avantajoase, dar ascund variabile neclare. Este esențial să nu te grăbești să accepți propuneri sau să faci schimbări majore. Lipsa de claritate îți poate afecta reputația sau stabilitatea pe termen lung. Ai nevoie de timp pentru a filtra corect informațiile.
În plan personal, comunicarea devine fragmentată și susceptibilă la neînțelegeri. Poți interpreta greșit intențiile celor din jur sau poți transmite mesaje ambigue. Relațiile au de suferit dacă nu există răbdare și verificare constantă a realității. Evită discuțiile importante sau confruntările directe.
Energetic, te afli într-un dezechilibru temporar, generat de această schimbare bruscă de frecvență astrală. Mintea este suprasolicitată, iar capacitatea de a face diferența între esențial și secundar scade semnificativ. Este momentul să încetinești ritmul și să îți protejezi resursele mentale.
Concluzia este fără echivoc: Fecioară, astăzi nu este o zi pentru decizii. Uranus în Gemeni îți perturbă claritatea și îți testează limitele cognitive. Amânarea acțiunilor importante nu este o slăbiciune, ci o strategie inteligentă. Așteaptă ca lucrurile să se așeze înainte de a face orice mișcare majoră.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Balanțele sunt stimulate mental de energia lui Uranus. Ziua favorizează învățarea și schimbul de idei. În plan profesional, pot apărea oportunități în domenii noi. Este momentul să ieși din rutină. Financiar, există potențial de creștere prin diversificare. În plan sentimental, relațiile se pot transforma prin comunicare sinceră. Evită superficialitatea. Spre seară, apare o stare de entuziasm. Este o zi de expansiune intelectuală.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Scorpionii resimt energia lui Uranus în zona transformărilor profunde. Apar schimbări legate de resurse comune sau relații intense. În plan profesional, trebuie să gestionezi situații complexe. Financiar, pot apărea fluctuații sau oportunități neașteptate. Este esențial să analizezi atent. În plan sentimental, intensitatea crește. Relațiile pot trece prin teste. Evită reacțiile extreme. Spre seară, apare o claritate. Este o zi de transformare.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Săgetătorii sunt direct vizați de tranzitul lui Uranus în zona relațiilor. Apar schimbări neașteptate în parteneriate. În plan profesional, colaborările pot suferi modificări. Este important să rămâi flexibil. Financiar, pot apărea oportunități prin asociere. În plan sentimental, lucrurile devin imprevizibile. Relațiile pot începe sau se pot încheia brusc. Evită deciziile impulsive. Spre seară, ai nevoie de echilibru. Este o zi de redefinire relațională.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Capricornii resimt energia lui Uranus în zona muncii și a rutinei. Apar schimbări în program sau responsabilități. În plan profesional, trebuie să te adaptezi rapid. Este momentul să îți optimizezi strategiile. Financiar, pot apărea variații minore. În plan personal, stresul poate crește. Este important să îți menții echilibrul. Relațiile au nevoie de răbdare. Spre seară, lucrurile devin mai clare. Este o zi de reorganizare.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Vărsătorii, guvernați de Uranus, simt această energie intens și direct. Ziua favorizează creativitatea și exprimarea personală. În plan profesional, ideile tale pot fi revoluționare. Este momentul să îți asumi autenticitatea. Financiar, pot apărea oportunități din proiecte creative. În plan sentimental, lucrurile devin electrizante. Atracțiile sunt spontane și intense. Evită instabilitatea emoțională. Spre seară, apare claritate. Este o zi de afirmare.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 26 aprilie 2026

Peștii resimt impactul lui Uranus în zona casei și a familiei. Apar schimbări neașteptate în mediul personal. În plan profesional, este posibil să fie nevoie de ajustări. Financiar, cheltuielile pot crește. Este important să gestionezi atent resursele. În plan sentimental, ai nevoie de siguranță. Relațiile pot deveni instabile dacă nu există comunicare. Spre seară, apare o stare de liniște. Este o zi de reconfigurare emoțională.

Libertatea.ro
Cazul „Maria Popescu”. O româncă, prima femeie condamnată în Elveţia la închisoare pe viaţă, pentru două crime şi tentativa de asasinat a socrului ei, fost ministru al Justiţiei
Cazul „Maria Popescu”. O româncă, prima femeie condamnată în Elveţia la închisoare pe viaţă, pentru două crime şi tentativa de asasinat a socrului ei, fost ministru al Justiţiei
Fanatik
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o convocare”
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o convocare”
GSP.ro
Noul model Dacia a fost surprins pe stradă! Imagini-spion cu mașina care urmează să fie lansată
Noul model Dacia a fost surprins pe stradă! Imagini-spion cu mașina care urmează să fie lansată
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
TV Mania
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Redactia.ro
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Citește și...
După cel mai scump apartament din istorie, ucrainenii anunță că Rinat Ahmetov pregătește o nouă tranzacție majoră. Reacția băncii deținute de cel mai bogat om din Ucraina
Ce salarii au tinerii la primul job în 2026. Domeniile unde se angajează cel mai ușor fără experiență
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscop 25 aprilie 2026. Ghinion în dragoste! O zodie se îndreaptă spre o despărțire dureroasă. Durerea va fi copleșitoare
Horoscop săptămânal 27 aprilie - 3 mai 2026. Problemele se țin lanț. O zodie simte că norocul îi întoarce spatele. Răsturnări de situație și conflicte neașteptate
Uranus în Gemeni din 26 aprilie dă peste cap ordinea astrelor! Zodiile privilegiate de această mișcare
Cazul „Maria Popescu”. O româncă, prima femeie condamnată în Elveţia la închisoare pe viaţă, pentru două crime şi tentativa de asasinat a socrului ei, fost ministru al Justiţiei
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO

Paul Surugiu Fuego, dezvăluiri rare despre copilărie: „Ochii mei visau mari scene”
Paul Surugiu Fuego, dezvăluiri rare despre copilărie: „Ochii mei visau mari scene”
Valentina Pelinel, dezvăluiri rare despre ritualurile de înfrumusețare ale lui Cristi Borcea. "Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe! Este un bărbat foarte îngrijit!"
Valentina Pelinel, dezvăluiri rare despre ritualurile de înfrumusețare ale lui Cristi Borcea. "Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe! Este un bărbat foarte îngrijit!"
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Elle
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Cum au arătat rochiile de mireasă ale Andreei, soția lui Dorian Popa. Imagini spectaculoase de la nunta artistului
Cum au arătat rochiile de mireasă ale Andreei, soția lui Dorian Popa. Imagini spectaculoase de la nunta artistului
Motivul pentru care Ilona Brezoianu nu a alăptat. Mesajul actriței pentru cei care au criticat-o
Motivul pentru care Ilona Brezoianu nu a alăptat. Mesajul actriței pentru cei care au criticat-o
Valentin Sanfira, mesaj tranșant pentru cei care își dau cu părerea despre viața lui personală, după divorțul de Codruța Filip: „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”
Valentin Sanfira, mesaj tranșant pentru cei care își dau cu părerea despre viața lui personală, după divorțul de Codruța Filip: „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”
Prima imagine cu rochia de mireasă a Andreei, iubita lui Dorian Popa. Cei doi se căsătoresc astăzi, într-un cadru restrâns
Prima imagine cu rochia de mireasă a Andreei, iubita lui Dorian Popa. Cei doi se căsătoresc astăzi, într-un cadru restrâns
Observator News
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
Libertatea pentru Femei
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă în corpul femeilor care au contact intim cu frecvență redusă? Studiul care a neliniștit comunitatea medicală
Ce se întâmplă în corpul femeilor care au contact intim cu frecvență redusă? Studiul care a neliniștit comunitatea medicală
„Blackout challenge”, jocul online care poate ucide în câteva minute. Avertismentul părinților după moartea unei fetițe de 9 ani: „nu este o glumă, este viață și moarte”
„Blackout challenge”, jocul online care poate ucide în câteva minute. Avertismentul părinților după moartea unei fetițe de 9 ani: „nu este o glumă, este viață și moarte”
Ce se întâmplă în ultimele minute de viață. Semnele pe care medicii spun că nu trebuie să le ignori
Ce se întâmplă în ultimele minute de viață. Semnele pe care medicii spun că nu trebuie să le ignori
„AM LEȘINAT” Eram un tânăr sănătos de 23 de ani… până când inima mi s-a oprit la un semi-maraton, am „murit” timp de cinci minute și mi-am pierdut dinții din față
„AM LEȘINAT” Eram un tânăr sănătos de 23 de ani… până când inima mi s-a oprit la un semi-maraton, am „murit” timp de cinci minute și mi-am pierdut dinții din față
TV Mania
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Libertatea
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
Cazul „Maria Popescu”. O româncă, prima femeie condamnată în Elveţia la închisoare pe viaţă, pentru două crime şi tentativa de asasinat a socrului ei, fost ministru al Justiţiei
Cazul „Maria Popescu”. O româncă, prima femeie condamnată în Elveţia la închisoare pe viaţă, pentru două crime şi tentativa de asasinat a socrului ei, fost ministru al Justiţiei
Atac intens al Rusiei în Ucraina: „Suflul s-a simțit în Galați, mi-au zdrăngănit ferestrele”
Atac intens al Rusiei în Ucraina: „Suflul s-a simțit în Galați, mi-au zdrăngănit ferestrele”
Viorica de la Clejani, noi detalii despre starea lui Fulgy după ce a fost internat la Psihiatrie. „N-am primit un telefon sau un mesaj. Mergem înainte”
Viorica de la Clejani, noi detalii despre starea lui Fulgy după ce a fost internat la Psihiatrie. „N-am primit un telefon sau un mesaj. Mergem înainte”
