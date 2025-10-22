  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 23 octombrie 2025. Soare în Scorpion. O zodie ratează șansa vieții. Va ezita să acționeze și soarta îi va juca feste

Horoscop 23 octombrie 2025. Soare în Scorpion. O zodie ratează șansa vieții. Va ezita să acționeze și soarta îi va juca feste

Horoscop 23 octombrie 2025. Soare în Scorpion. O zodie ratează șansa vieții. Va ezita să acționeze și soarta îi va juca feste
Claudia Grigore
.

Horoscop 23 octombrie 2025. O zi care poate schimba cursul vieții pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Odată cu Soarele intrând în Scorpion, energia cosmică devine intensă, profundă și imprevizibilă. Pentru Leu, această zi aduce o provocare de destin: o șansă rară, poate chiar decisivă, apare în fața sa – însă indecizia și teama de pierdere pot transforma oportunitatea într-un regret amar. Scorpionul testează instinctul și intuiția, iar Leul, deși obișnuit să strălucească, riscă să fie prins între orgoliu și ezitare.

Horoscop 23 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Berbecule, ziua de 23 octombrie îți aduce un val de energie și entuziasm. Luna în Leu se aliniază cu Jupiter, amplificându-ți farmecul și dorința de a socializa. Este un moment excelent pentru colaborări și networking, însă fii atent să nu promiți mai mult decât poți livra – opoziția Soare–Uranus creează tensiuni între responsabilitățile personale și nevoia ta de libertate. În dragoste, Venus favorizează conversațiile sincere și profunde. Profesional, ai ocazia să te implici în proiecte noi care îți aprind pasiunea. Pe plan financiar, evită cheltuielile impulsive – pot apărea costuri neașteptate. Folosește-ți energia în mod constructiv prin sport sau activități dinamice. Instinctul tău este cel mai bun ghid astăzi; acționează cu curaj, dar și cu discernământ.

Și-a lăsat nevasta după 20 de ani și 2 copii pentru o femeie mai tânără. Actorul din Las Fierbinți a divorțat și s-a recăsătorit în secret
Și-a lăsat nevasta după 20 de ani și 2 copii pentru o femeie mai tânără. Actorul din Las Fierbinți a divorțat și s-a recăsătorit în secret
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Taurule, astrele te îndeamnă astăzi la introspecție și echilibru. Luna dintr-un semn de pământ îți accentuează nevoia de stabilitate și siguranță. Este o zi potrivită pentru a-ți evalua obiectivele și prioritățile, concentrându-te pe ceea ce este cu adevărat esențial. Mercur îți amplifică abilitățile de comunicare – profită de asta pentru a rezolva neînțelegeri cu cei din jur. Din punct de vedere financiar, se recomandă prudență: pot apărea cheltuieli neprevăzute. În carieră, atenția la detalii îți aduce succesul, iar în dragoste, momentele liniștite alături de partener adâncesc conexiunea. Cei singuri pot întâlni pe cineva special prin intermediul prietenilor. Menține-ți echilibrul prin activități relaxante și conectare cu natura.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Gemeni, ziua de azi este marcată de curiozitate și vitalitate mentală. Luna în semn de aer îți amplifică dorința de a comunica, de a învăța și de a explora idei noi. Mercur, planeta ta guvernatoare, îți oferă claritate și inspirație – un moment ideal pentru a rezolva probleme complexe sau pentru a găsi soluții ingenioase. În dragoste, Venus aduce dialoguri sincere și deschidere emoțională. Financiar, ideile creative pot aduce câștiguri neașteptate, mai ales dacă le împărtășești cu persoane de încredere. Ai grijă să nu te risipești în prea multe direcții – concentrează-te pe ce contează cu adevărat. Meditația sau o scurtă pauză de reflecție îți pot reîncărca mintea.

Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Recomandarea zilei

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Racule, ziua de 23 octombrie aduce profunzime emoțională și nevoia de introspecție. Luna îți accentuează intuiția și sensibilitatea, oferindu-ți o perspectivă clară asupra relațiilor și a nevoilor tale interioare. Este o zi bună pentru a vindeca tensiuni și a restabili armonia în familie sau cu partenerul. La locul de muncă, empatia ta naturală atrage colaborări productive. Evită, totuși, deciziile financiare impulsive – influența lui Neptun poate crea confuzie. În dragoste, conexiunile autentice și sigure îți aduc pace sufletească. Ai grijă de sănătatea emoțională prin activități care te liniștesc – un moment de reculegere, un jurnal sau o plimbare în natură.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Astrele avertizează: ceea ce pare o simplă amânare poate deveni o pierdere majoră. Fie că este vorba de o ofertă profesională, o întâlnire importantă sau un moment de claritate într-o relație, ezitarea îi poate costa scump. Sub influența Soarelui scorpionic, deciziile nu pot fi luate la întâmplare – ele cer curaj, autenticitate și asumare.
Pentru Leu, ziua de azi este un test de caracter. Soarta îi întinde o mână, dar dacă nu o prinde la timp, universul o va retrage fără ezitare. Este momentul în care trebuie să renunțe la orgoliu și să acționeze din convingere, nu din teamă. În caz contrar, va învăța pe propria piele că unele ocazii – odată pierdute – nu se mai întorc.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Fecioară, atenția ta la detalii atinge cote maxime astăzi. Luna îți activează gândirea analitică, oferindu-ți claritate în planificare și eficiență în execuție. Este o zi excelentă pentru a organiza, a face ordine și a aduce precizie acolo unde a domnit haosul. Mercur îți amplifică puterea de exprimare, permițându-ți să transmiți idei complexe cu ușurință. În dragoste, conversațiile calme și sincere aduc apropiere. În carieră, profesionalismul tău este remarcat. Financiar, e momentul ideal pentru a-ți revizui planurile și pentru a face alegeri prudente. Ai grijă și de sănătatea mentală: o pauză scurtă sau o plimbare îți pot restabili echilibrul.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Balanță, astăzi accentul cade pe echilibru și armonie. Venus îți amplifică magnetismul și te ajută să gestionezi cu grație situațiile sociale și profesionale. Este o zi propice colaborărilor, negocierilor și inițiativelor care cer diplomație. Creativitatea este la cote înalte, iar capacitatea ta de a vedea ambele fețe ale monedei îți permite să găsești soluții elegante. În dragoste, gesturile tandre și recunoștința reaprind conexiunea. Financiar, rămâi prudent – ia decizii bazate pe rațiune, nu pe impuls. Starea ta de bine depinde de liniștea interioară, așa că evită conflictele și caută echilibrul între nevoile tale și ale celor din jur.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Soarele îți reactivează puterea personală, trezindu-ți pasiunea și motivația de a acționa cu scop. Este momentul ideal pentru introspecție – analizează-ți dorințele și direcția de viitor. Mercur favorizează conversațiile sincere, ajutându-te să clarifici emoții sau relații importante. Profesional, provocările te întăresc, iar strategia ta precisă te conduce spre succes. Financiar, intuiția ta este ascuțită, dar evită cheltuielile dictate de impulsuri emoționale. Venus aduce profunzime în relații și șansa unei conexiuni autentice, iar pentru Scorpionii singuri, surprizele pot veni din locuri neașteptate. Pe plan fizic și mental, practici precum meditația sau antrenamentele de forță îți pot echilibra energia. Astrele te îndeamnă să renunți la tipare vechi și să îmbrățișezi schimbarea – ea este cheia evoluției tale. Ai curajul să te reinventezi.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Săgetătorule, astăzi ești mânat de dorința de aventură și expansiune. Luna îți trezește spiritul explorator, inspirându-te să cauți experiențe noi, să călătorești sau să te implici în proiecte care îți lărgesc orizonturile. Mercur susține comunicarea și colaborările – ideile tale pot deschide drumuri noi. În carieră, networkingul aduce beneficii semnificative. Pe plan financiar, analizează cu atenție investițiile și urmează-ți principiile. Venus îți favorizează viața sentimentală, aducând armonie și conexiuni sincere. Cei singuri pot întâlni o persoană specială într-un context social sau cultural. Energia fizică este ridicată – sportul, plimbările sau activitățile în aer liber îți pot revigora tonusul. Astăzi, spontaneitatea îți deschide uși neașteptate, dar prudența îți garantează reușita.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Capricornule, ziua de 23 octombrie te motivează să-ți consolidezi poziția și să construiești pe baze solide. Luna îți amplifică simțul responsabilității și te îndeamnă să abordezi sarcinile cu disciplină. Este o zi potrivită pentru planificare strategică și analiză financiară – profită de claritatea mentală pentru a-ți ajusta obiectivele. Mercur îți sporește puterea de convingere, iar colaborările bazate pe respect reciproc se pot dovedi fructuoase. În dragoste, Venus te ajută să consolidezi încrederea și stabilitatea. În plan personal, rutina echilibrată și grijă față de sănătate îți aduc rezultate vizibile. Astăzi, perseverența și seriozitatea ta atrag respect și sprijin. Continuă să construiești pas cu pas – succesul pe termen lung se naște din consecvență.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Vărsătorule, astăzi strălucești prin originalitate și viziune. Luna îți stimulează mintea creativă, favorizând idei neconvenționale și discuții inspirate. Este o zi excelentă pentru brainstorming, proiecte de echipă sau inițiative sociale. Mercur susține comunicarea clară, iar capacitatea ta de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă unică atrage apreciere. Profesional, inițiativele cu impact colectiv îți pot aduce recunoaștere. Financiar, găsești soluții ingenioase, dar rămâi realist – cere sfaturi dacă e cazul. Venus dinamizează viața socială și aduce posibile atracții noi pentru cei singuri. Sănătatea ta mentală prosperă când te implici în activități care îți stimulează intelectul. Astrele te încurajează să combini inovația cu pragmatismul – este rețeta ideală pentru progresul de durată.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 23 octombrie 2025

Pești, ziua de 23 octombrie îți aduce o sensibilitate crescută și o conexiune puternică cu intuiția. Luna îți activează empatia și dorința de a oferi sprijin celor din jur, însă nu uita să îți protejezi energia. La locul de muncă, abordarea ta blândă și înțelegătoare favorizează cooperarea și consolidarea relațiilor de echipă. Mercur te ajută să comunici cu claritate și să-ți exprimi ideile într-un mod constructiv. Pe plan financiar, intuiția îți oferă direcția corectă, dar deciziile trebuie luate cu calm. Venus aduce romantism și profunzime în relații, inspirându-te să creezi legături autentice. Sănătatea emoțională devine prioritară – meditația, arta sau timpul petrecut în liniște îți oferă echilibru. Azi, universul îți șoptește să asculți vocea interioară – ea îți arată drumul spre împlinire și pace sufletească.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Fanatik
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Click.ro
Cristina Spătar are băiat mare! Care sunt cerințele lui Albert: „Băiat fiind își dorește” Ce i-a făcut Sofia Vicoveanca artistei, la concertul lui Ion Paladi
Cristina Spătar are băiat mare! Care sunt cerințele lui Albert: „Băiat fiind își dorește” Ce i-a făcut Sofia Vicoveanca artistei, la concertul lui Ion Paladi
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Citește și...
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic”
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
Horoscop 22 octombrie 2025. Neptun retrograd în Pești. O zodie renaște. Se îndrăgostește și are parte de oportunități neașteptate
Zodii cărora li se va schimba destinul în noiembrie. Primesc vești bune din toate părțile!
Horoscop 21 octombrie 2025. Lună Nouă în Fecioară. O zodie se află la o răscruce a destinului. Viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Scapă rapid de durerile de cap
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut”
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber încurajează conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber încurajează conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
DailyBusiness.ro
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Alex Bodi a dat cărțile pe față. De ce s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu, de fapt: „A fost o ambiție de a mea”
Alex Bodi a dat cărțile pe față. De ce s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu, de fapt: „A fost o ambiție de a mea”
Reacția Danei Budeanu după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit când și cum a cunoscut-o. "Eu nu-l tutuiesc!"
Reacția Danei Budeanu după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit când și cum a cunoscut-o. "Eu nu-l tutuiesc!"
Imagini greu de privit. Mirela, gravida care a murit în explozia din Rahova, este condusă pe ultimul drum
Imagini greu de privit. Mirela, gravida care a murit în explozia din Rahova, este condusă pe ultimul drum
Observator News
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Libertatea pentru Femei
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Casa de Pensii anunță: aceste două adeverințe NU pot lipsi din dosarul de pensionare
Casa de Pensii anunță: aceste două adeverințe NU pot lipsi din dosarul de pensionare
Nicușor Dan a semnat decretul. Reformă în sănătate: Schimbări majore pentru spitalele din România
Nicușor Dan a semnat decretul. Reformă în sănătate: Schimbări majore pentru spitalele din România
Cazurile de cancer provocate de obezitate cresc alarmant
Cazurile de cancer provocate de obezitate cresc alarmant
9 din 10 profesori confirmă: bullyingul afectează elevii din școlile românești. Salvați Copiii lansează Centrul de Resurse Antibullying
9 din 10 profesori confirmă: bullyingul afectează elevii din școlile românești. Salvați Copiii lansează Centrul de Resurse Antibullying
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton