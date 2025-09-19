  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 20 septembrie 2025. Se deschide ușa abundenței pentru o zodie. Primește o mărire de salariu sau moștenește o avere

Horoscop 20 septembrie 2025. Se deschide ușa abundenței pentru o zodie. Primește o mărire de salariu sau moștenește o avere

Horoscop 20 septembrie 2025. Se deschide ușa abundenței pentru o zodie. Primește o mărire de salariu sau moștenește o avere
Claudia Grigore
.

Horoscop 20 septembrie 2025. O zi cu energii astrale favorabile pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Capricornii sunt privilegiați de astre. Sub influența benefică a lui Jupiter, planeta norocului și expansiunii, în conjuncție cu energia pragmatică a lui Saturn, se deschide o poartă către prosperitate și stabilitate financiară. Este una dintre acele zile rare în care eforturile depuse de mult timp încep să dea roade palpabile.

Horoscop 20 septembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Influența Lunii îți trezește azi dorința de a acționa în plan financiar. Ai încredere în instincte, dar consultă un prieten de încredere pentru a evita deciziile impulsive. Viața sentimentală se animă prin spontaneitate, aducând o surpriză care reaprinde conexiunea cu partenerul. La locul de muncă, colaborarea aduce rezultate; acceptă sprijinul colegilor, progresul va fi mai rapid. Pentru sănătate, echilibrează activitatea cu odihna. Astrele favorizează introspecția și conectarea cu nevoile interioare. Riscurile calculate pot aduce recompense, dar analizează bine. Carisma și încrederea în sine te fac un magnet în cercurile sociale. Petrece timp relaxant alături de cei dragi.

S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Armonia și rutina îți definesc ziua, sub influența lui Venus care aduce pace în relații. Un coleg îți poate oferi o soluție surprinzătoare la o problemă veche de la serviciu. Este un moment potrivit pentru a-ți reevalua aspirațiile personale și pentru a-ți organiza sarcinile. Găsești liniște cultivându-ți simțurile: parfumuri, texturi sau ambianțe noi. Familia îți oferă susținere. Financiar, păstrează o abordare echilibrată. În dragoste, pasiunea se reaprinde, dar evită angajamentele pripite. Comunică limpede pentru a menține relații armonioase.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Mercur îți stimulează mintea și creativitatea. Azi ești curios și receptiv la idei noi. Comunicarea deschisă ajută la consolidarea relațiilor, fie de prietenie, fie de dragoste. La serviciu, inovațiile propuse atrag atenția. Explorează un hobby sau un curs nou pentru a-ți lărgi orizonturile. Financiar, evită cheltuielile impulsive. Prietenii joacă un rol important prin sfaturi și perspective diferite. În plan emoțional, conversațiile sincere apropie sufletele. Deși mentalul e foarte activ, rezervă timp pentru reflecție și liniște. Hrănește-te corect pentru a-ți menține energia.

L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Recomandarea zilei

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Luna îți aduce o energie blândă și o stare de introspecție. Relațiile de familie îți oferă stabilitate și susținere. Creativitatea curge liber, orientându-te spre proiecte cu semnificație personală. Intuiția te ghidează în deciziile profesionale. În plan financiar, ocupă-te de datorii sau angajamente amânate. În dragoste, atmosfera este caldă și tandră. Poate apărea o invitație socială neașteptată, binevenită pentru suflet. Activitățile spirituale sau o plimbare în natură te ajută să te regenerezi. Fii atent să nu te epuizezi, nici fizic, nici emoțional.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Soarele îți amplifică strălucirea și capacitatea de a te exprima. Creativitatea și leadershipul sunt la apogeu. La serviciu, interacțiunile pozitive aduc oportunități, însă ai grijă la cheltuieli: un buget bine organizat îți oferă siguranță. În relații, gesturile romantice sunt primite cu entuziasm. Evită orgoliul care îți poate bloca colaborările benefice. Energia este sporită, sportul sau activitățile în aer liber te încarcă. Chiar dacă apar întârzieri sau obstacole, tratează-le cu umor. Seara este ideală pentru relaxare și pentru redescoperirea pasiunilor personale.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Astrele îți oferă claritate și organizare. Cu sprijinul lui Mercur, reușești să structurezi sarcinile și să îți crești productivitatea. La locul de muncă, eficiența atrage recunoaștere. Financiar, e moment bun pentru a analiza investiții, dar consultă un specialist. Relațiile se adâncesc prin dialog sincer. În dragoste, autenticitatea și vulnerabilitatea întăresc legătura. Evită autocritica excesivă. Sportul și meditația te ajută să te eliberezi de stres. Social, apar conexiuni plăcute, dar echilibrează-le cu momente de liniște.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Luna îți aduce echilibru în interacțiuni. Empatia și diplomația te ajută să consolidezi legături personale și profesionale. La serviciu, munca în echipă aduce idei inovatoare. Financiar, lucrurile se stabilizează, dar fii vigilent. Carisma atrage oportunități, folosește-le cu discernământ. În dragoste, comunicarea profundă este cheia. Cei singuri pot întâlni persoane interesante prin cercuri sociale. Creativitatea și arta îți aduc liniște. Spre seară, reflectează la recunoștință și la echilibrul dintre realizări și provocări.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Ziua aduce transformări majore. Ai forța de a înfrunta obstacolele cu răbdare și strategie. La serviciu, provocările se rezolvă prin perseverență. Financiar, fii prudent, dar nu ignora oportunitățile. Relațiile devin mai intense, intuiția îți ghidează pașii. Vulnerabilitatea afișată întărește legăturile. Evită suprasolicitarea; ai nevoie de momente de liniște sau meditație. În dragoste, pasiunea se intensifică, dar cu respectarea limitelor. Deschide-te către noi perspective și idei.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Energia lui Jupiter îți stârnește dorința de aventură și cunoaștere. Azi ești atras de experiențe noi, cursuri, idei sau culturi diferite. La serviciu, abordarea globală aduce succes. Financiar, pot apărea oportunități din surse externe, dar fii atent la detalii. Prietenii și cercul social îți aduc inspirație. În dragoste, apar surprize plăcute și momente pline de sinceritate. Energia fizică e ridicată, sporturile sau natura te revigorează.

Citește și Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Pe plan profesional, Capricornii pot primi recunoaștere sub forma unei măriri de salariu, a unui bonus consistent sau chiar a unei oferte avantajoase de colaborare. Totodată, astrele indică posibile câștiguri neașteptate, precum o moștenire, o investiție care începe să producă profit sau o sumă venită pe o cale surprinzătoare.
Energia zilei aduce și o schimbare de mentalitate: Capricornul simte că merită din plin să culeagă roadele muncii sale și capătă mai multă încredere în viitor. Tot ceea ce părea blocat începe să se miște, iar securitatea financiară capătă contur.
Mesajul astrologului: Universul îi răsplătește pe Capricorni pentru răbdare și disciplină. Azi se deschide ușa abundenței, iar ceea ce primești nu este doar noroc, ci rezultatul unei construcții solide de-a lungul timpului.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Astăzi, astrele îți amplifică spiritul independent și inventivitatea. La serviciu, ideile originale atrag atenția și respectul. Prietenii devin sprijin și sursă de inspirație. Financiar, analizează atent orice risc. În dragoste, sinceritatea și autenticitatea atrag conexiuni valoroase. Libertatea îți stimulează creativitatea; explorează un domeniu artistic nou. Solitudinea este benefică pentru claritate mentală. Flexibilitatea te ajută să gestionezi schimbările bruște. Spre seară, introspecția îți conturează planuri îndrăznețe pentru viitor.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 20 septembrie 2025

Sub influența lui Neptun, imaginația și profunzimea emoțională sunt în prim-plan. Creativitatea te îndeamnă la artă sau poezie. Intuiția îți oferă revelații importante în relații. La serviciu, concentrează-te pentru a descoperi oportunități ascunse. Financiar, adoptă prudența și evită cheltuielile inutile. Dragostea capătă o aură de magie și romantism. Totuși, echilibrează visarea cu pragmatismul. Ai nevoie de activități liniștitoare, de preferință legate de apă.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Fanatik
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
GSP.ro
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
Horoscop săptămânal 22 - 28 septembrie 2025. O zodie schimbă locul de muncă. Se deschid ușile destinului și primește tot ce și-a dorit
Horoscop 19 septembrie 2025. Mercur în zodia Balanță și Venus în Fecioară. Zodia care face curățenie în viața ei. Scapă de probleme și destinul o răsplătește
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care are surpriza vieții. Dă „nas în nas” cu fericirea
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din Germania!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ilan Laufer, prima imagine cu chipul fetiței lui. Cum arată micuța Eden, fiica sa și a Alinei Laufer: „Astăzi ne-am privit pentru prima dată. Atât de mică și totuși atât de puternică”
Ilan Laufer, prima imagine cu chipul fetiței lui. Cum arată micuța Eden, fiica sa și a Alinei Laufer: „Astăzi ne-am privit pentru prima dată. Atât de mică și totuși atât de puternică”
Adela Popescu revine pe platourile de filmare. Ce ofertă de nerefuzat a primit: „Am răspuns fără discuții, da!”
Adela Popescu revine pe platourile de filmare. Ce ofertă de nerefuzat a primit: „Am răspuns fără discuții, da!”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Cum arată azi mama lui Toto Dumitrescu, fost topmodel. Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu e poreclită „Monica Bellucci de România” și uite de ce
Cum arată azi mama lui Toto Dumitrescu, fost topmodel. Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu e poreclită „Monica Bellucci de România” și uite de ce
Elle
Raluca Bădulescu, despre experiența Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: „Poate s-au speriat că oi fi vreo vrăjitoare…”
Raluca Bădulescu, despre experiența Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: „Poate s-au speriat că oi fi vreo vrăjitoare…”
Andreea Bălan spune ADEVĂRUL despre plecarea din juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ce s-a întâmplat, de fapt: „A fost o problemă strict cu…”
Andreea Bălan spune ADEVĂRUL despre plecarea din juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ce s-a întâmplat, de fapt: „A fost o problemă strict cu…”
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
DailyBusiness.ro
Ingredientul din bucătărie care s-ar putea scumpi drastic. Producția din 2025, redusă cu 70% în unele județe
Ingredientul din bucătărie care s-ar putea scumpi drastic. Producția din 2025, redusă cu 70% în unele județe
Traian Băsescu îl sfătuiește pe Ilie Bolojan în relația cu PSD. „Să vedem cine va îndrăzni să pice Guvernul”
Traian Băsescu îl sfătuiește pe Ilie Bolojan în relația cu PSD. „Să vedem cine va îndrăzni să pice Guvernul”
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Ce spune Carmen Harra despre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Vedeta e invitată de onoare la nuntă: „Vin în România special pentru asta”
Ce spune Carmen Harra despre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Vedeta e invitată de onoare la nuntă: „Vin în România special pentru asta”
Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”
Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”
Lia a izbucnit în lacrimi la Casa iubirii. Concurenta regretă despărțirea de Robert: „Chiar îmi pare rău”
Lia a izbucnit în lacrimi la Casa iubirii. Concurenta regretă despărțirea de Robert: „Chiar îmi pare rău”
Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”
Rică Răducanu reacționează după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: „Copiii de bani gata se apucă de nenorociri”
Observator News
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Libertatea pentru Femei
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Certificat de handicap: ce drepturi ai la asigurare medicală și tratament balnear
Certificat de handicap: ce drepturi ai la asigurare medicală și tratament balnear
Alertă Salmonella: ouă retrase urgent din Kaufland și Mega Image. Ce loturi sunt vizate
Alertă Salmonella: ouă retrase urgent din Kaufland și Mega Image. Ce loturi sunt vizate
EXCLUSIV. Se pregăteşte un nou exod al medicilor? Câţi doctori mai are România?
EXCLUSIV. Se pregăteşte un nou exod al medicilor? Câţi doctori mai are România?
Peste 100.000 de români, înscriși în Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice
Peste 100.000 de români, înscriși în Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton