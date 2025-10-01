  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 2 octombrie 2025. Zi de coșmar pentru o zodie. Va termina ziua în lacrimi. Va suferi dezamăgirea vieții

Horoscop 2 octombrie 2025. Zi de coșmar pentru o zodie. Va termina ziua în lacrimi. Va suferi dezamăgirea vieții

Horoscop 2 octombrie 2025. Zi de coșmar pentru o zodie. Va termina ziua în lacrimi. Va suferi dezamăgirea vieții
Claudia Grigore
.

Horoscop 2 octombrie 2025. O zi cu multe dezamăgiri pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Vărsătorii se confruntă cu una dintre cele mai dificile provocări astrale ale acestei perioade. Configurațiile tensionate dintre Lună și Saturn aduc în prim-plan adevăruri incomode și situații care îi pun față în față cu o realitate dureroasă. Pentru unii, poate fi vorba de o dezamăgire în plan personal, o promisiune încălcată sau o trădare neașteptată. Pentru alții, testul se poate manifesta în carieră, unde un proiect în care și-au pus toată energia riscă să se prăbușească sub greutatea neînțelegerilor și a lipsei de susținere.

Horoscop 2 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Ziua de azi aduce un val de energie pentru nativii Berbec. Influența Lunii în semnul vostru pune accent pe creștere personală și descoperirea de sine. Este momentul potrivit să vă concentrați pe ceea ce vă face cu adevărat fericiți. Pe plan profesional, fiți deschiși către oportunitățile care apar, dar evitați să luați decizii pripite. Colaborarea vă poate aduce perspective noi și soluții inovatoare. În relații, comunicarea este cheia: abordați cu sinceritate problemele nerezolvate pentru a păstra armonia. La capitolul sănătate, activitățile fizice care stimulează atât corpul, cât și mintea sunt recomandate. O alimentație echilibrată vă va menține tonusul ridicat. Financiar, fiți prudenți cu cheltuielile, deoarece pot apărea costuri neașteptate.

Scenă neașteptată la înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu. O femeie s-a apropiat de sicriu și a făcut un gest surprinzător
Scenă neașteptată la înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu. O femeie s-a apropiat de sicriu și a făcut un gest surprinzător
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Astăzi, natura practică a Taurului primește un plus de creativitate din partea astrelor. Este o zi potrivită pentru a explora hobby-uri noi sau pentru a readuce la viață pasiuni mai vechi. La locul de muncă, abordarea metodică este apreciată, însă flexibilitatea și deschiderea la schimbare accelerează progresul. În relații, Venus favorizează conversațiile sincere și conexiunile profunde. Taurii singuri pot întâlni persoane care le împărtășesc valorile. Pentru sănătate, variați activitățile fizice pentru a stimula și corpul, și mintea. Financiar, analizați obiceiurile de cheltuire și faceți un plan de economii. Se pot ivi surprize în investiții, așa că fiți vigilenți.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Este un moment excelent pentru networking, deoarece discuțiile interesante pot aduce oportunități neașteptate. La serviciu, adaptabilitatea vă ajută să jonglați cu mai multe sarcini, dar prioritizarea este esențială pentru a evita suprasolicitarea. În plan personal, abilitățile voastre de ascultare adâncesc legăturile cu cei dragi. Pentru cei singuri, flirturile pot lua o turnură serioasă. Sănătatea mentală trebuie protejată prin activități relaxante – meditația sau lectura sunt soluții ideale. Din punct de vedere financiar, evaluați bugetul și cereți sfaturi înainte de achiziții mari.

Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Conexiunile cu familia și prietenii devin mai puternice prin susținere și înțelepciune. Profesional, este posibil să fie nevoie să ieșiți din zona de confort, dar acest pas va aduce creștere și recunoaștere. Atenție însă la supraîncărcarea cu prea multe sarcini. În relații, se conturează momente importante – fie consolidarea angajamentelor, fie trasarea de noi limite sănătoase. Evitați conflictele prin răbdare și empatie. Sănătatea se menține prin alimentație echilibrată și mișcare constantă. Financiar, apar perspective promițătoare; o reevaluare a economiilor e binevenită.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Pentru Lei, ziua este marcată de încredere și carismă. Astrele susțin afirmarea talentelor și atingerea obiectivelor. Profesional, luați inițiativă în proiecte și inspirați echipa prin entuziasm. Networking-ul aduce conexiuni utile pentru viitor. În dragoste, pasiunea este intensă: arătați-vă recunoștința partenerului sau deschideți-vă către o nouă relație dacă sunteți singuri. Pentru sănătate, încercați o activitate fizică nouă – un sport de grup sau un program de fitness energizant. În plan financiar, analizați cu atenție strategiile de investiții și cereți consultanță unde este nevoie.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Este momentul ideal pentru a face ordine, atât în plan fizic, cât și emoțional. La muncă, planificarea atentă și comunicarea clară aduc succes, mai ales în proiecte de echipă. Colegii apreciază ochiul vostru critic și spiritul analitic. În relații, ascultarea empatică poate aduce profunzime. Cei singuri ar trebui să își urmeze instinctele în noile întâlniri. Pentru sănătate, un stil de viață echilibrat care combină mișcarea cu meditația sau yoga este benefic. Financiar, verificați toate documentele și planurile pe termen lung – pot apărea ajustări avantajoase.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Balanțele se bucură de o zi a armoniei și inspirației creative. Energia astrală favorizează proiectele artistice și colaborările. În plan profesional, viziunile împărtășite cu alții duc la descoperiri valoroase. În relații, echilibrul și gesturile mici de afecțiune aduc conexiuni mai profunde. Cei singuri pot întâlni persoane interesante care le înțeleg sensibilitatea artistică. Pentru sănătate, activitățile care mențin flexibilitatea și echilibrul fizic și mental sunt recomandate. Financiar, luați decizii chibzuite, evitând riscurile. Astăzi, socializarea și activitățile culturale vă ridică moralul și vă stimulează intelectul.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Este o zi ideală pentru concentrare profundă și gândire strategică. Profesional, hotărârea voastră poate aduce rezultate notabile și colaborări importante. În relații, vulnerabilitatea sinceră poate apropia partenerii, iar cei singuri pot întâlni persoane fascinante. Sănătatea beneficiază de activități ce combină forța cu echilibrul – meditația sau artele marțiale sunt ideale. În plan financiar, analizați atent investițiile; riscurile calculate pot aduce câștiguri. Este o zi bună pentru a explora pasiuni noi și a transforma ideile în acțiuni concrete.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Este momentul să vă lărgiți orizonturile prin călătorii, studiu sau experiențe culturale. La muncă, ideile inovatoare atrag atenția și pot deschide proiecte captivante. În relații, conversațiile stimulante adâncesc legăturile. Cei singuri pot fi atrași de persoane pline de energie și curiozitate. Sănătatea se menține prin activități în aer liber care îmbină mișcarea și explorarea. Financiar, astrele favorizează investițiile în educație și proiecte cu potențial de creștere. Carisma voastră naturală atrage oameni și creează contexte sociale pline de energie.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Capricornii sunt îndrumați azi spre disciplină și planificare strategică. Proiectele ce necesită răbdare și angajament pe termen lung primesc un impuls favorabil. La locul de muncă, perseverența și claritatea obiectivelor pot deschide drumuri către promovări sau roluri de conducere. În relații, încrederea și stabilitatea sunt consolidate prin gesturi de susținere. Cei singuri pot întâlni persoane cu valori similare. Pentru sănătate, rutina echilibrată, cu sport și alimentație corectă, este cheia vitalității. Financiar, analizați portofoliul și ajustați planurile pentru viitor.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Emoțional, ziua poate fi apăsătoare și plină de tensiuni. Vărsătorii, de obicei raționali și vizionari, se simt copleșiți de valul emoțiilor și descoperă că idealurile lor nu se aliniază cu realitatea din jur. De aici apare sentimentul de trădare și durerea unei dezamăgiri greu de gestionat.
Totuși, această experiență, oricât de amară ar fi, marchează un moment de transformare. Dincolo de lacrimi și frustrare, Vărsătorii vor învăța să își redefinească așteptările, să își selecteze cu mai multă grijă oamenii din jur și să își construiască viitorul pe baze mai solide și mai autentice.
Astăzi doare. Dar această rană astrală deschide calea către o versiune mai puternică și mai clară a lor.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Intuiția este accentuată, favorizând creația artistică și introspecția. Profesional, ideile originale pot aduce recunoaștere sau avansare. În luarea deciziilor, ascultați-vă instinctul, dar și rațiunea. În relații, empatia și delicatețea întăresc conexiunile. Cei singuri pot avea parte de întâlniri semnificative, bazate pe profunzime emoțională. Pentru sănătate, acordați timp relaxării și practicilor spirituale, cum ar fi yoga sau meditația. Financiar, analizați dacă obiectivele voastre se aliniază cu valorile personale.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Fanatik
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Click.ro
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Citește și...
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Schimbări pe piața media. O nouă televiziune se lansează în România
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Horoscop 1 octombrie 2025. Zodia care va primi o neașteptată mărire de salariu. Astrele o recompensează
Horoscop octombrie 2025. Zodia care va străluci în această lună. Viața ei se îmbunătățește drastic, primește prosperitate și succes
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
DESPĂRȚIRE șoc în familia Măruță! Și-au spus adio! Anunțul a fost făcut chiar de Andra!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mara Bănică, amintiri prețioase cu Ioana Popescu. Jurnalista s-a ocupat singură de înmormântare, fără ajutorul lui Mihai Lungu, iubitul răposatei: „Să fie sănătos”
Mara Bănică, amintiri prețioase cu Ioana Popescu. Jurnalista s-a ocupat singură de înmormântare, fără ajutorul lui Mihai Lungu, iubitul răposatei: „Să fie sănătos”
Cum se descurcă soțul Laurei Cosoi cu o casă plină de fete: „Ăsta da bărbat”
Cum se descurcă soțul Laurei Cosoi cu o casă plină de fete: „Ăsta da bărbat”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Elle
George Burcea are o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine este iubita actorului și ce i-a declarat public: „Superb de talentată...”
George Burcea are o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine este iubita actorului și ce i-a declarat public: „Superb de talentată...”
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Gina Chirilă are un nou iubit după divorțul de Bogdan Vlădău! Cine ar fi partenerul vedetei și cu ce se ocupă Detaliul inedit care a ieșit acum la iveală. Foto
Gina Chirilă are un nou iubit după divorțul de Bogdan Vlădău! Cine ar fi partenerul vedetei și cu ce se ocupă Detaliul inedit care a ieșit acum la iveală. Foto
DailyBusiness.ro
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
A1.ro
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Florin Ristei s-a despărțit de iubita lui? Ce mesaj a transmis Yasmin Awad: „A dispărut flacăra”
Florin Ristei s-a despărțit de iubita lui? Ce mesaj a transmis Yasmin Awad: „A dispărut flacăra”
Cine este și cu ce se ocupă Claudia, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple. În trecut a cochetat cu modelingul
Cine este și cu ce se ocupă Claudia, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple. În trecut a cochetat cu modelingul
Cum arată acum actorii din „Lacrimi de iubire”. Telenovela a aniversat 20 de ani de la lansare
Cum arată acum actorii din „Lacrimi de iubire”. Telenovela a aniversat 20 de ani de la lansare
Andra Măruță, despre cea mai mare aroganță din viața ei și dependențele pe care le are: „Vreau să scap”
Andra Măruță, despre cea mai mare aroganță din viața ei și dependențele pe care le are: „Vreau să scap”
Observator News
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Luxul alimentar sau cât de bine ne fac răsfățurile culinare”. Un medic explică
„Luxul alimentar sau cât de bine ne fac răsfățurile culinare”. Un medic explică
Ziua internațională a persoanelor vârstnice, celebrată pe 1 octombrie
Ziua internațională a persoanelor vârstnice, celebrată pe 1 octombrie
Copiii care primesc voucher de 39.900 lei. Ministrul Muncii: O șansă reală
Copiii care primesc voucher de 39.900 lei. Ministrul Muncii: O șansă reală
Varianta Stratus: Covid-ul lovește diferit – acest simptom lipsește la bărbați
Varianta Stratus: Covid-ul lovește diferit – acest simptom lipsește la bărbați
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton