  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 17 septembrie 2025. Soarta îi zâmbește. O zodie trebuie să-și urmeze inima și să riște pentru a putea iubi din nou

Horoscop 17 septembrie 2025. Soarta îi zâmbește. O zodie trebuie să-și urmeze inima și să riște pentru a putea iubi din nou

Horoscop 17 septembrie 2025. Soarta îi zâmbește. O zodie trebuie să-și urmeze inima și să riște pentru a putea iubi din nou
Claudia Grigore
.

Horoscop 17 septembrie 2025. O zi cu revelații pe plan amoros pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Universul deschide pentru nativii Rac o poartă spre vindecare și renaștere emoțională. Energia Lunii, guvernatoarea acestei zodii, creează aspecte favorabile cu Venus și Neptun, iar acest dans astral le aduce curajul de a-și asculta inima și de a face un pas decisiv către iubire.

Horoscop 17 septembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Pe măsură ce Luna armonizează cu Marte astăzi, ești plin de energie și determinare. Calitățile tale de lider ies la suprafață, ceea ce face ca ziua să fie ideală pentru a rezolva sarcini amânate și a-i inspira pe ceilalți. În plan personal, inițiezi conversații importante care pot consolida relații. Profesional, abordarea ta dinamică îți poate deschide noi uși, însă evită deciziile impulsive care pot aduce conflicte. Spre seară, oferă-ți timp pentru reflecție și recalibrare. Activitatea fizică îți echilibrează energia și reduce stresul. Financiar, fii prudent – nu e momentul pentru cheltuieli neașteptate.

Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Alinierea cosmică de azi accentuează importanța grijii față de tine și de relațiile tale. Luna favorizează conexiunea emoțională, fiind un moment potrivit pentru a rezolva neînțelegeri mai vechi. Profesional, idei inovatoare pot ieși la suprafață – notează-le, îți pot aduce avantaje viitoare. Natura ta stabilă e atuul principal, dar nu evita drumuri noi spre succes. În dragoste, arată recunoștință și apreciere. Financiar, planificarea atentă aduce rezultate; reevaluează bugete sau investiții. Pe partea de sănătate, prioritizează rutina de relaxare și regenerare.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Sub influența lui Mercur, comunicarea și intelectul sunt în centrul atenției. E un moment favorabil să-ți exprimi ideile, mai ales profesional, unde soluțiile tale pot aduce inovație. Colaborările se dezvoltă dacă ești deschis și receptiv. În relații, conversațiile sincere aduc claritate. Financiar, verifică detaliile înainte de angajamente sau investiții. Pentru sănătate, stimulează-ți mintea cu lectură sau activități logice. Dacă apar tensiuni după-amiaza, respiră adânc și ia pauze. Spre seară, bucură-te de interacțiuni sociale ușoare și vesele.

Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

După o perioadă de nesiguranță și temeri ascunse, Racii sunt chemați acum să își asume riscul vulnerabilității. Ziua de azi îi învață că dragostea nu poate fi controlată, ci trăită. Oportunitățile romantice apar în mod neașteptat, iar cine are curajul să lase trecutul în urmă descoperă o nouă șansă la fericire.
În plan personal, sinceritatea și deschiderea emoțională devin atuuri majore. O conversație directă, un gest tandru sau chiar o decizie luată pe moment pot rescrie complet direcția relațională a Racului. Soarta le zâmbește și le arată că viitorul le aparține celor care îndrăznesc să creadă în iubire.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Soarele îți luminează sectorul comunicării, iar ziua de azi te ajută să-ți exprimi ideile cu încredere. Profesional, talentele și leadershipul tău sunt apreciate, dar ascultă și feedbackul. În plan personal, carisma ta atrage atenție pozitivă. Financiar, planifică cu grijă, mai ales pe termen lung. Canalizează-ți energia în activități fizice constructive pentru vitalitate. Pe măsură ce ziua avansează, simți dorința de aventură – explorează experiențe noi. Spre seară, timpul cu cei dragi sau activitățile artistice îți aduc bucurie.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Astăzi atenția ta la detalii este amplificată. Este momentul perfect pentru organizare și planificare. La serviciu, eficiența ta va fi remarcată și apreciată. Comunicarea joacă un rol esențial – fii clar, dar și empatic. În plan personal, timpul petrecut cu familia sau prietenii întărește legăturile. Financiar, concentrează-te pe stabilitate și cere sfaturi pentru investiții. Menține o dietă echilibrată și exerciții regulate pentru sănătate. Spre seară, caută activități relaxante dar și stimulative mental.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Venus îți influențează casa parteneriatelor, iar ziua de azi aduce armonie în relații. Comunicarea deschisă și compromisul aduc soluții. În colaborări creative, diplomația ta iese în evidență. Financiar, verifică echitatea parteneriatelor. Pentru sănătate, yoga sau activități de echilibru sunt recomandate. Farmecul tău social îți deschide uși noi. Seara, răsfață-te cu puțin lux sau cultură.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Pluto îți aduce introspecție și dorința de transformare. Este momentul să-ți aliniezi obiectivele cu dorințele profunde. La serviciu, intuiția ta te ajută să rezolvi situații complexe și să câștigi respect. În relații, deschiderea sporește intimitatea și încrederea. Financiar, diversificarea este cheia, dar analizează cu atenție. Pentru sănătate, alege activități care te provoacă atât fizic, cât și mental. Spre seară, practici transformatoare – jurnal, meditație – îți hrănesc puterea interioară.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Sub influența lui Jupiter, dorința de explorare te animă. Fie că planifici o călătorie, un curs sau discuții filosofice, ziua e plină de oportunități de învățare. Profesional, colaborările cu perspective diverse aduc succes. În dragoste, spontaneitatea și aventurile comune întăresc relațiile. Financiar, privește spre creștere pe termen lung, dar evită optimismul exagerat. Activitățile în aer liber îți sporesc energia. Spre seară, experiențele culturale sau intelectuale te împlinesc.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Saturn îți ghidează ziua spre disciplină și practică. Profesional, finalizezi proiecte și pui bazele succesului viitor. Rigoarea ta aduce respect. În relații, atenția la detalii și echilibrarea responsabilităților aduce armonie. Financiar, e momentul pentru reevaluări și strategie pe termen lung. Pentru sănătate, antrenează-ți rezistența și meditează pentru claritate. Seara aduce reflecție și planuri noi.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Uranus îți trezește latura inovatoare. Creativitatea te împinge spre soluții originale la serviciu. Social, atragi oameni și creezi conexiuni inspiratoare. În relații, spontaneitatea aduce prospețime. Financiar, explorează alternative, dar evită impulsivitatea. Pentru sănătate, practici de mindfulness te susțin. Spre seară, implică-te în proiecte creative sau sociale care îți împlinesc nevoia de conexiune.

Citește și Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 17 septembrie 2025

Neptun îți amplifică intuiția și sensibilitatea. La muncă, empatia ta îți permite să înțelegi nevoile celor din jur. Fii deschis la idei creative. În relații, împărtășirea viselor întărește legăturile. Financiar, încrede-te în instinct, dar fii atent la detalii. Pentru sănătate, yoga sau exercițiile de respirație te ajută. Spre seară, caută momente de liniște și reflecție.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) 59.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Fanatik
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
GSP.ro
Fosta dansatoare a făcut senzație pe pistă la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo
Fosta dansatoare a făcut senzație pe pistă la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo
Click.ro
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Citește și...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi 300 de cafele pe zi. Calcul complet
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Lovitură sub centură pentru Dan Șucu. Fetele l-au doborât
Horoscop 16 septembrie 2025. Lacrimi amare pentru o zodie. Va regreta amarnic o decizie din trecut
Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!
Horoscop 15 septembrie 2025. Zodia care are o zi memorabilă. Destinul ei se rescrie, o poveste de dragoste îi schimbă viața
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
David Popovici și iubita lui, în culmea fericirii! Au dat marea veste chiar de ziua lui de naștere. Wooooow! Au doar 21 de ani. Fanii i-au felicitat: Fericiți pentru noi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Elle
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
DailyBusiness.ro
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”
Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Observator News
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mamele din România, în burnout. Adicția de ecrane, percepută ca mai periculoasă decât drogurile
Mamele din România, în burnout. Adicția de ecrane, percepută ca mai periculoasă decât drogurile
Bărbaţii din România mănâncă mult şi prost: Primul loc în Europa la obezitate
Bărbaţii din România mănâncă mult şi prost: Primul loc în Europa la obezitate
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, marcată într-un mod inedit în Bucureşti
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, marcată într-un mod inedit în Bucureşti
Doliu în cinemtografie! Actorul și regizorul american Robert Redford s-a stins din viaţă
Doliu în cinemtografie! Actorul și regizorul american Robert Redford s-a stins din viaţă
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton