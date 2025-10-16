  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 17 octombrie 2025. O zodie primește un cadou la care nu se aștepta. Această surpriză îi va schimba viața

Horoscop 17 octombrie 2025. O zodie primește un cadou la care nu se aștepta. Această surpriză îi va schimba viața

Horoscop 17 octombrie 2025. O zodie primește un cadou la care nu se aștepta. Această surpriză îi va schimba viața
Claudia Grigore
.

Horoscop 17 octombrie 2025. O zi spectaculoasă pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Universul are astăzi un plan aparte pentru nativii din Gemeni, iar energia cosmică se manifestă printr-un dar neașteptat – unul care nu este doar material, ci profund transformator. Sub influența armonioasă dintre Mercur, guvernatorul zodiei, și Jupiter, planeta norocului, se deschide o fereastră astrală de favoruri divine. Ceva sau cineva apare exact la momentul potrivit, schimbând complet direcția evenimentelor.

Horoscop 17 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Luna aflată în zodia ta formează un aspect armonios cu Mercur, oferindu-ți claritate și forță în exprimarea ideilor. Profită de acest context astral pentru a lămuri eventualele neînțelegeri la locul de muncă. În carieră, capacitatea ta de a convinge și de a motiva îi va impresiona pe ceilalți. Pe plan personal, energia ta este ridicată – canalizeaz-o prin activități fizice. Exercițiile te vor ajuta nu doar să-ți menții buna dispoziție, ci și să-ți stimulezi creativitatea. Dacă trebuie să iei o decizie, urmează-ți instinctul – este mai ascuțit ca oricând. Relațiile se pot adânci prin dialog sincer, așa că oferă timp celor dragi. Evită cheltuielile impulsive; planificarea atentă te va ajuta să-ți atingi obiectivele pe termen lung. Practică echilibrul mental pe tot parcursul zilei. Universul te susține să acționezi curajos – fă-o cu eleganță și determinare.

Gabi Bădălău, în culmea fericirii! "O zi binecuvântată". Familia afaceristului s-a mărit! Felicitările curg!!
Gabi Bădălău, în culmea fericirii! "O zi binecuvântată". Familia afaceristului s-a mărit! Felicitările curg!!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Este o zi potrivită pentru a consolida angajamentele pe termen lung, mai ales în relații. Acordă timp celor dragi – conversațiile profunde pot întări legăturile afective. La locul de muncă, abordează sarcinile cu pragmatism și disciplină; succesul vine prin structură și răbdare. Din punct de vedere financiar, este un moment bun pentru a-ți evalua situația și pentru a-ți reorganiza resursele. Creativitatea înflorește, mai ales în domeniile artistice – dă-ți voie să te exprimi liber. Acordă atenție detaliilor, ele ascund cheia reușitei. Asigură-ți echilibrul între muncă și viața personală. O minte calmă va aduce claritate și viziune pentru viitor.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Universul are astăzi un plan aparte pentru nativii din Gemeni. Pentru unii Gemeni, acest „cadou” poate fi o veste importantă, o ofertă profesională neașteptată sau o oportunitate care le validează eforturile din ultimele luni. Pentru alții, poate fi o întâlnire cu o persoană care le va influența profund destinul – o conexiune de suflet, o colaborare de succes sau o șansă la un nou început.
Astrele subliniază că surpriza de astăzi nu este întâmplătoare. Este răspunsul universului la lecțiile învățate și la răbdarea de care Gemenii au dat dovadă în perioadele dificile. Energia zilei favorizează deschiderea, curiozitatea și acceptarea schimbării, trei calități care definesc perfect acest semn de aer.
Emoțional, ziua aduce entuziasm, dar și o doză de introspecție. Gemenii vor înțelege că norocul apare atunci când mintea și inima sunt aliniate. Cadoul primit astăzi – indiferent de formă – poartă un mesaj karmic: „Ai fost pregătit, acum e momentul tău.”
Este o zi a revelațiilor, a recunoștinței și a începuturilor neașteptat de frumoase. Pentru Gemeni, universul nu doar oferă, ci deschide o ușă spre o viață mai bogată, mai conștientă și infinit mai luminoasă.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Luna te îndeamnă să privești în interior, să reflectezi asupra trecutului și să închizi rănile vechi. La locul de muncă, îmbină empatia cu determinarea – vei reuși să finalizezi proiecte amânate. În plan financiar, fii precaut și construiește o bază stabilă pentru viitor. În relații, familia și emoțiile profunde sunt prioritare; oferă sprijin și înțelegere celor dragi. Creează acasă o atmosferă liniștită, care să-ți hrănească sufletul. Activitățile creative sau meditația te pot ajuta să eliberezi tensiuni. Chiar dacă ziua aduce momente de vulnerabilitate, transformarea care urmează este vindecătoare.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Soarele, aflat în zona colaborărilor, îți amplifică carisma și dorința de conexiune. În plan profesional, ești în centrul atenției – inițiativele tale inspiră și atrag sprijinul celor din jur. Este o zi ideală pentru networking și parteneriate. Social, vei întâlni persoane care îți pot influența viitorul. Din punct de vedere financiar, reevaluează-ți planurile; este un moment favorabil pentru ajustări și noi strategii. În dragoste, caută echilibrul și comunicarea sinceră. Energia ta magnetică atrage oameni și experiențe care îți pot schimba perspectiva. Bucură-te de creativitate și de activități care îți aduc plăcere – astăzi, strălucești fără efort.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Mercur formează un aspect favorabil cu Saturn, sprijinindu-ți eforturile constante. Este o zi excelentă pentru a te concentra pe obiectivele profesionale – perseverența ta dă roade. Detaliile contează mai mult ca oricând; abordarea ta analitică va atrage recunoaștere. Financiar, ia decizii bazate pe informații solide și sfaturi de specialitate. În relații, claritatea și comunicarea sinceră te vor ajuta să depășești orice neînțelegeri. În plan personal, găsește echilibrul între muncă și odihnă. Petrece timp cu activități care îți calmează mintea. Astăzi, răbdarea și discernământul sunt cheia progresului.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Soarele în armonie cu Pluto îți oferă profunzime și puterea de a descoperi adevăruri ascunse. Este o zi excelentă pentru studiu, cercetare sau activități care implică gândire strategică. În carieră, colaborările decurg armonios, mai ales dacă îți folosești diplomația proverbială. Financiar, construiește cu răbdare o bază solidă. În dragoste, empatia și echilibrul vor readuce armonia. Perspectiva ta matură și justă ajută la rezolvarea conflictelor. Pe plan personal, introspecția îți oferă răspunsuri valoroase. Prin grație și calm, reușești astăzi să inspiri și să stabilizezi tot ce te înconjoară.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Este o zi cu potențial major de evoluție personală și revelații interioare. Caută să înțelegi aspectele ascunse ale propriei tale ființe. În plan profesional, concentrarea intensă aduce rezultate remarcabile – abordarea ta strategică descoperă oportunități pe care alții nu le văd. Este o zi favorabilă muncii din culise, analizei și planificării pe termen lung. În negocieri, ai încredere în instinctele tale – ele pot scoate la iveală adevăruri importante. Financiar, evită deciziile pripite; informează-te și cântărește atent consecințele. Emoțional, confruntarea cu trecutul poate aduce vindecare și eliberare. Deschide-te față de cei de încredere – vulnerabilitatea ta autentică va întări legăturile reale. Carisma ta atrage oameni, dar păstrează-ți granițele clare. Activități precum meditația sau artele marțiale te pot ajuta să-ți recâștigi puterea interioară.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Luna aflată în semnul opus scoate în evidență conexiunile tale, îndemnându-te să colaborezi și să înțelegi mai profund perspectiva celorlalți. Deschiderea și dialogul sincer aduc armonie și susținere reciprocă. În plan profesional, împărtășește-ți ideile – entuziasmul tău molipsitor inspiră echipa și deschide drumuri noi. Totuși, fii atent la claritatea comunicării pentru a evita neînțelegerile. Financiar, ziua favorizează parteneriatele sau colaborările bazate pe încredere. În viața personală, oferă timp de calitate celor dragi – vei întări legături esențiale. Chiar și tensiunile mai vechi pot fi rezolvate prin discuții mature și oneste. Dedică o parte din zi activităților care te inspiră: planifică o excursie, explorează un nou hobby sau lărgește-ți orizonturile.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Luna se aliniază cu Saturn, planeta ta guvernatoare, dându-ți claritate și forță în atingerea obiectivelor profesionale. Este momentul ideal pentru a revizui proiecte în desfășurare și a optimiza strategiile. Meticulozitatea ta aduce rezultate și recunoaștere. Financiar, gândește pe termen lung: reevaluează planurile și consolidează fundația viitorului tău material. În relații, exprimă recunoștință față de cei care te susțin – gesturile tale sincere vor întări respectul reciproc. Pentru echilibru, acordă atenție relaxării. Activitățile în aer liber, sportul sau creativitatea pot elibera tensiunile acumulate. Astăzi, universul te răsplătește pentru răbdarea și ambiția ta.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Energia cosmică te încurajează să îți afirmi individualitatea și să-ți urmezi ideile originale. În carieră, ai ocazia să prezinți concepte inovatoare care pot schimba direcția proiectelor. Capacitatea ta de a gândi „în afara cutiei” este atuul principal. Colaborează cu persoane care împărtășesc viziunea ta – împreună puteți genera rezultate revoluționare. Financiar, poți analiza opțiuni de investiții neconvenționale, dar cu prudență. Relațiile se intensifică prin dialoguri autentice și deschidere intelectuală. Astăzi, grupurile și activitățile de comunitate sunt favorizate; implicarea ta aduce inspirație celorlalți. Canalizează-ți energia în artă, scris, muzică sau alte forme de expresie personală.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 17 octombrie 2025

Este o zi ideală pentru reflecție și reconectare cu latura ta spirituală. În plan profesional, empatia ta este un atu – înțelegerea diverselor perspective aduce armonie la locul de muncă. Ai încredere în intuiția ta atunci când iei decizii. Financiar, abordează cu prudență cheltuielile; moderația de azi aduce stabilitate mâine. În dragoste, deschiderea și sinceritatea întăresc legături adânci. Ai un efect calmant asupra celor din jur – folosește-l pentru a aduce echilibru și în viața ta interioară. Dedică timp activităților care îți hrănesc sufletul: artă, muzică, meditație sau pur și simplu liniște. Acceptă misterul propriei tale naturi și curge odată cu viața.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Fanatik
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
GSP.ro
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Click.ro
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
TV Mania
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Citește și...
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fostul deputat și președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu a murit într-un azil de bătrâni
Vesti neașteptate pentru zodii la sfârșit de octombrie. Schimbări majore în viața nativilor
Horoscop 16 octombrie 2025. Zodia care pune punct unei relații. Nu se va uita în urma și nu va avea regrete
Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care va fi răsfățată de astre. Primește noroc, dragoste și bani
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adelina Pestrițu, într-o rochie transparentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Prețul exorbitant al jachetei purtate de influenceriță
Adelina Pestrițu, într-o rochie transparentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Prețul exorbitant al jachetei purtate de influenceriță
Ella Vișan, din nou pe micile ecrane. Cu ce televiziune a semnat fosta concurentă de la „Insula Iubirii”: „Sunt super entuziasmată”
Ella Vișan, din nou pe micile ecrane. Cu ce televiziune a semnat fosta concurentă de la „Insula Iubirii”: „Sunt super entuziasmată”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Elle
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: „Fără filtru cum ar veni…” FOTO
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: „Fără filtru cum ar veni…” FOTO
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Un nou conflict între Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Cum răspunde designerul acuzațiilor făcute de artistă, care se consideră amenințată și urmărită
Un nou conflict între Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Cum răspunde designerul acuzațiilor făcute de artistă, care se consideră amenințată și urmărită
DailyBusiness.ro
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
A1.ro
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Cornel Păsat, despre motivele pentru care soția lui, Bianca, i-a cerut divorțul: „Situația e foarte tensionată între noi”
Cornel Păsat, despre motivele pentru care soția lui, Bianca, i-a cerut divorțul: „Situația e foarte tensionată între noi”
Dan Bittman spune că pleacă din România dacă începe războiul. "N-am ce să caut aici! Nu am pe cine să apăr. Plătesc oricât și plec!"
Dan Bittman spune că pleacă din România dacă începe războiul. "N-am ce să caut aici! Nu am pe cine să apăr. Plătesc oricât și plec!"
Alexandru Ciucu, reacție surprinzătoare după ce Alina Sorescu l-a acuzat că le face intenționat viața mai grea ei și fiicelor lor: „El are o dorință de atenție foarte mare”
Alexandru Ciucu, reacție surprinzătoare după ce Alina Sorescu l-a acuzat că le face intenționat viața mai grea ei și fiicelor lor: „El are o dorință de atenție foarte mare”
5 știri by Libertatea – Monden: Doina Teodoru a găsit iar iubirea... în bucătărie. Cu ce bărbat celebru a fost fotografiată după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
5 știri by Libertatea – Monden: Doina Teodoru a găsit iar iubirea... în bucătărie. Cu ce bărbat celebru a fost fotografiată după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Observator News
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Răsturnare de situație în subiectul momentului! Bianca Păsat a rupt tăcerea după despărțirea de Cornel! Păsat. A spus puțin, dar a spus tot! Bianca, devastată peste măsură
Răsturnare de situație în subiectul momentului! Bianca Păsat a rupt tăcerea după despărțirea de Cornel! Păsat. A spus puțin, dar a spus tot! Bianca, devastată peste măsură
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Oamenii de știință au creat un rinichi „universal”, compatibil cu orice grupă de sânge
Oamenii de știință au creat un rinichi „universal”, compatibil cu orice grupă de sânge
O bancă din România se închide definitiv pe 31 octombrie. Ce se întâmplă cu conturile clienților
O bancă din România se închide definitiv pe 31 octombrie. Ce se întâmplă cu conturile clienților
Plantele-minune ale secolului 21: cum îți poți reprograma mintea și corpul cu ajutorul adaptogenilor și nootropicelor
Plantele-minune ale secolului 21: cum îți poți reprograma mintea și corpul cu ajutorul adaptogenilor și nootropicelor
Îți e prea cald? Află cum să trăiești MENOPAUZA armonios. Tot ce trebuie să știi despre bufeuri, insomnii și schimbări hormonale
Îți e prea cald? Află cum să trăiești MENOPAUZA armonios. Tot ce trebuie să știi despre bufeuri, insomnii și schimbări hormonale
TV Mania
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. „Cel mai frumos moment din viața mea”. Imagini cu momentul emoționant
Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. „Cel mai frumos moment din viața mea”. Imagini cu momentul emoționant
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton