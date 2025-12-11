  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 12 decembrie 2025. Schimbare de destin. O zodie are o revelație și ia o decizie neașteptată

Horoscop 12 decembrie 2025. Schimbare de destin. O zodie are o revelație și ia o decizie neașteptată

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Horoscop 12 decembrie 2025. O zi în care unii nativi primesc șansa de a-și schimba soarta. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din Berbec, ziua de astăzi reprezintă un moment de cotitură, un episod astral intens care declanșează o revelație puternică și împinge către o decizie pe care puțini o vor anticipa. Configurațiile planetare activează sectorul voinței și al identității personale, amplificând dorința de eliberare, autenticitate și reconfigurare a direcției de viață.

Horoscop 12 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Berbecul primește astăzi un impuls interior clar, aproape electric, care îl face să vadă cu alți ochi o situație stagnată. O înțelegere bruscă, o discuție revelatoare sau un semn subtil, dar puternic, îl determină să rupă un cerc vicios, să închidă un capitol sau să pornească într-o direcție complet nouă. Este o decizie îndrăzneață, spontană, dar perfect aliniată cu vibrația momentului.
Energia zilei îl conectează direct cu instinctul său primordial – acel radar interior care rareori dă greș. Berbecul nu mai acceptă compromisuri, nu mai tolerează amânări și nu mai permite altora să îi definească drumul. Alege cu luciditate și curaj, iar rezultatul va schimba dinamica viitoarelor luni.
Astăzi se deschide pentru Berbec o poartă karmică importantă: o repoziționare majoră care îi reconfigurează traseul. Iar Universul îi confirmă că, uneori, cea mai bună decizie este exact cea pe care ai avut curajul să o iei pe moment.

Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Te poți simți atras de activități care îmbunătățesc mediul de acasă sau starea ta de bine. În plan profesional, rămâi cu picioarele pe pământ; abordarea ta metodică îți atrage aprecierea colegilor și superiorilor. Totuși, evită rigiditatea și lasă loc ideilor noi. În dragoste, căldura și înțelegerea celor dragi îți ridică moralul; este important să răspunzi cu aceeași implicare. Din punct de vedere financiar, ziua poate aduce oportunități de economisire sau chiar câștiguri neașteptate – analizează-le atent. Seara, prioritizează îngrijirea personală: o baie relaxantă sau lectura unei cărți îți pot aduce liniștea necesară. Lasă această atmosferă domestică să te încarce pozitiv și să îți contureze următoarele zile.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Ziua este plină de oportunități pentru învățare, dialog și interacțiuni sociale. Folosește-ți inteligența și adaptabilitatea pentru a comunica eficient și pentru a-ți extinde rețeaua de contacte, fie în întâlniri, fie online. Dualitatea ta interioară poate genera ezitări în luarea deciziilor; pentru a evita haosul mental, ancorează-te în pragmatism. În iubire, farmecul tău natural atinge cote înalte, favorizând aprofundarea legăturilor sau aprinderea unor conexiuni noi. Financiar, este înțelept să soliciți un sfat înainte de a investi. Seara, încearcă să-ți liniștești mintea prin meditație sau jurnalizare. Permite-ți să te odihnești, să reflectezi și să te reîncarci.

Anunțul momentului. „Vă pot asigura!” Premierul Ilie Bolojan reacționează după la ancheta Recorder. Ce le promite clar românilor. E prima reacție oficială, care vine și cu un plan de acțiune
Anunțul momentului. „Vă pot asigura!” Premierul Ilie Bolojan reacționează după la ancheta Recorder. Ce le promite clar românilor. E prima reacție oficială, care vine și cu un plan de acțiune
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Rac, pe 12 decembrie 2025, sensibilitatea și empatia ta sunt cele mai puternice atuuri. Aceste calități te ajută în relațiile personale și profesionale, unde colegii pot apela la tine pentru sfaturi sau sprijin. Instinctul tău protector poate construi legături profunde, însă ai grijă să nu preiei grijile altora în detrimentul propriei tale liniști. În plan financiar, este un moment potrivit pentru a revizui planul de economii și pentru a-l adapta obiectivelor pe termen lung. Acasă, te-ar bucura o mică reuniune sau o activitate care să întărească relațiile de familie. Din punct de vedere al sănătății, menține o dietă echilibrată și nu neglija mișcarea. Încheie ziua într-o manieră reconfortantă, fie cu muzică, fie cu un hobby drag.

Citeşte şi: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Pentru Leu, 12 decembrie 2025 oferă un moment de afirmare – un context ideal pentru a demonstra încrederea și carisma care te definesc. Este o zi excelentă pentru a pune planuri în aplicare și pentru a îți asuma roluri de conducere. Entuziasmul tău îi motivează pe ceilalți și face colaborările mai simple. Totuși, încearcă să îți moderezi impulsurile pentru a nu îi copleși pe cei din jur. În dragoste, căldura ta generează dialoguri sincere și momente de apropiere. Acordă aceeași atenție pe care o aștepți, pentru a păstra armonia. Financiar, ziua favorizează creșterea – explorează oportunități care îți pot diversifica veniturile. La finalul zilei, exprimă-te printr-o activitate creativă care să îți ofere relaxare și satisfacție.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Abilitățile analitice te pot propulsa în fruntea unor proiecte care necesită precizie și rigoare. Totuși, ai grijă să gestionezi așteptările: tendința spre perfecționism poate genera presiune inutilă pentru tine și cei din jur. În dragoste, gesturile simple, dar practice, transmit afecțiune și sunt pe deplin apreciate. Pe plan financiar, perioada este stabilă, însă o analiză periodică a strategiilor te menține pe drumul corect. Sănătatea cere consecvență – rutina ta este aliatul tău. Seara, organizează-ți spațiul sau desfășoară o activitate care îți induce calm; ordinea te liniștește.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Relațiile sunt în prim-plan și necesită mediere, tact și disponibilitate de a asculta. Folosește-ți abilitățile diplomatice pentru a crea punți între perspective diferite. În plan profesional, colaborarea și munca în echipă aduc cele mai bune rezultate. Menține corectitudinea în negocieri și situații sensibile. Din punct de vedere financiar, gestionează atent cheltuielile și analizează opțiunile de investiții. În iubire, o activitate recreativă împreună cu partenerul aduce bucurie și relaxare. Pentru sănătate, combină mișcarea cu momente de odihnă. Seara este perfectă pentru creație sau reflecție tăcută. Sub ghidarea lui Venus, concentrează-te pe conexiuni și experiențe care îți aduc pace interioară.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Energia intensă pe care o resimți te susține în direcționarea atenției către obiective ce îți cer implicare totală. În plan profesional, pot apărea oportunități ascunse, gata să iasă la suprafață, iar instinctul tău rămâne cel mai bun consilier. Evită însă tendințele spre secretomanie sau posesivitate, deoarece acestea îți pot umbri capacitatea de a evalua lucid situațiile. În viața personală, sinceritatea devine cheia consolidării legăturilor profunde. Lasă vulnerabilitatea să își facă loc, fără să îți ascunzi emoțiile. La capitolul financiar, ziua favorizează transformările: analizează investiții sau strategii cu beneficii pe termen lung. Pentru sănătate, menține echilibrul dintre activitatea mentală intensă și exercițiul fizic. Spre seară, oferă-ți timp pentru relaxare prin lectură sau activități liniștitoare.

Citeşte şi: Zodii care primesc vești extraordinare în decembrie. Vor avea un sfârșit de an fabulos!

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Săgetător, astăzi spiritul tău aventurier este la cote maxime. Configurațiile astrale te împing spre noi orizonturi și experiențe care îți extind perspectiva. Este o zi excelentă pentru studiu, explorare culturală sau aprofundarea unor domenii spirituale. La locul de muncă, optimismul tău natural devine catalizator de idei noi și îți inspiră colegii. Totuși, evită impulsivitatea și acordă-ți timp pentru evaluarea opțiunilor. În plan afectiv, sinceritatea ta atrage oameni, dar nu uita de importanța ascultării active. Financiar, explorează noi direcții, cu accent pe discernământ pentru a evita risipa. Pentru sănătate, o activitate în aer liber îți energizează corpul și spiritul. Seara, rezervă-ți timp pentru reflecție și consolidarea lecțiilor zilei.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Capricorn, ziua de 12 decembrie 2025 te invită la disciplină, planificare și reziliență. Astrele cer concentrare și responsabilitate, iar natura ta pragmatică te ajută să gestionezi cu succes orice provocare. În plan profesional, pot apărea oportunități de leadership; este esențial să îmbini autoritatea cu deschiderea pentru a menține coeziunea echipei. În dragoste, gesturile concrete și consecvente întăresc relațiile și transmit apreciere. Din punct de vedere financiar, reevaluează-ți strategiile pe termen lung și evită riscurile inutile. Sănătatea rămâne stabilă dacă menții rutine bine structurate, menite să susțină atât corpul, cât și mintea. Spre finalul zilei, caută activități care îți aduc liniște – o plimbare, un moment în natură sau timp cu familia.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Astrele te stimulează să explorezi perspective originale, atât în proiectele profesionale, cât și în cele personale. Colaborările cu persoane care îți împărtășesc viziunea pot genera idei valoroase, însă asigură-te că îți comunici clar intențiile pentru a evita confuziile. În plan relațional, independența ta atrage conexiuni noi sau dinamizează relațiile existente. La capitolul financiar, direcțiile legate de tehnologie sau proiecte inovative pot deveni profitabile, atâta timp cât eviți riscurile speculative. Pentru sănătate, alege activități care stimulează atât corpul, cât și intelectul. Pe seară, dedică timp proiectelor de comunitate sau preocupărilor intelectuale. Uranus îți impulsionează spiritul vizionar, susținându-ți capacitatea de transformare și adaptare.

Citeşte şi: Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 12 decembrie 2025

Pești, ziua de 12 decembrie 2025 te găsește într-o stare de intuiție accentuată și creativitate abundantă. Sensibilitatea ta îți permite să percepi nevoile celor din jur și să creezi conexiuni profunde. Profesional, această empatie te ajută să colaborezi eficient și să atenuezi tensiuni. Lasă ideile imaginative să iasă la suprafață, mai ales în proiecte ce necesită abordări inovatoare. În dragoste, blândețea și deschiderea ta emoțională întăresc relațiile. Financiar, clarifică-ți obiectivele înainte de a lua decizii și ia în calcul gesturi caritabile. Menține-ți starea de bine prin activități care te conectează cu energia apei, precum meditația sau exercițiile acvatice. Seara este ideală pentru artă, muzică sau orice formă de expresie personală. Sub influența lui Neptun, visele tale capătă direcție, iar intuiția te ghidează spre alegeri inspirate.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
General SS - Sven Hassel General SS - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Comisarul - Sven Hassel Comisarul - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Fanatik
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
GSP.ro
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
Sacrificiile cumplite făcute de Rodica Stănoiu pentru iubitul mai tânăr! Ce îi făcea bărbatul în privat, noi dezvăluiri şocante despre fostul ministru al Justiţiei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine sunt românii morți în Tenerife. Cei doi soți erau dedicați voluntariatului pentru familiile vulnerabile
Zodiile care atrag banii ca un magnet la începutul lui 2026. Norocul e de partea lor!
Horoscop 11 decembrie 2025. Ghinion și necazuri pentru o zodie
Cum încep zodiile noul an. Surprizele astrelor pentru 2026
Pârtii de schi de vis
Ei sunt cei doi români morți în Tenerife. Ana și Victor lucrau la un ONG. În urma femeii rămân două fetițe de 7 și 14 ani. Colegii lor sunt șocați: Au fost un model pentru noi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Elle
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. "Dacă deranjez, înseamnă că exist!"
Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. "Dacă deranjez, înseamnă că exist!"
Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”
Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”
Gabriela Lucuțar, momente de panică după ce una dintre fiice a acceptat o provocare virală pe TikTok. "Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!" Ce s-a întâmplat cu fata
Gabriela Lucuțar, momente de panică după ce una dintre fiice a acceptat o provocare virală pe TikTok. "Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!" Ce s-a întâmplat cu fata
Observator News
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Libertatea pentru Femei
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă cu corpul și mintea atunci când murim? Procesul morții și semnele care indică apariția morții
Ce se întâmplă cu corpul și mintea atunci când murim? Procesul morții și semnele care indică apariția morții
Alertă meteo! Vortexul polar amenință să lovească chiar înainte de Crăciun. Se anunță prăpăd de Sărbători
Alertă meteo! Vortexul polar amenință să lovească chiar înainte de Crăciun. Se anunță prăpăd de Sărbători
Concediile medicale în România. Presiune pe buget și costuri mai mari pentru companii
Concediile medicale în România. Presiune pe buget și costuri mai mari pentru companii
Gradul II de invaliditate: afecțiunile care îți dau dreptul la ajutor de stat
Gradul II de invaliditate: afecțiunile care îți dau dreptul la ajutor de stat
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
O mai ții minte? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”
O mai ții minte? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Abia s-a aflat că revine la TV, dar veștile despre Andreea Marin nu se opresc aici! Fosta Zână a Surprizelor, de nerecunoscut în noile imagini — iar reacțiile nu au întârziat
Abia s-a aflat că revine la TV, dar veștile despre Andreea Marin nu se opresc aici! Fosta Zână a Surprizelor, de nerecunoscut în noile imagini — iar reacțiile nu au întârziat
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton