Cum încep zodiile noul an. Surprizele astrelor pentru 2026

Anul 2026 debutează sub influența unor tranzite astrologice majore care dau tonul pentru toate zodiile. Conjuncția Saturn–Neptun în Berbec, Uranus aflat în Gemeni și Jupiter care tranzitează Racul și ulterior Leul marchează începutul unui ciclu de transformări profunde.

Ianuarie aduce energie de renaștere, dorință de claritate și stabilitate emoțională, dar și impulsul de a lua decizii curajoase și de a începe noi proiecte.

Berbec

Berbecii intră în noul an cu ambiție și dorința de afirmare. Conjuncția Saturn–Neptun în semnul lor îi provoacă să devină mai maturi și să își asume responsabilități pe termen lung. Este o perioadă în care energia lor naturală se combină cu nevoia de disciplină, ceea ce poate aduce rezultate remarcabile în carieră. Totodată, începutul lui 2026 le cere să fie atenți la sănătate și să nu se suprasolicite.

Taur

Pentru Tauri, începutul anului aduce stabilitate și dorința de a construi baze solide. Jupiter în Rac le favorizează relațiile de familie și le oferă un plus de sensibilitate. În plan financiar, ianuarie poate aduce oportunități de consolidare, dar și responsabilități mai mari. Taurii vor simți nevoia să își protejeze resursele și să investească în siguranță.

Gemeni

Uranus aflat în semnul Gemenilor le aduce nativilor un val de schimbări și idei inovatoare. Începutul anului este marcat de dorința de libertate și explorare. Comunicarea va fi cheia succesului, iar primele luni din 2026 sunt favorabile pentru studiu, călătorii și proiecte creative. Totuși, Gemenii trebuie să fie atenți la instabilitatea emoțională și să caute echilibrul

Rac

Racii pornesc anul cu Jupiter în semnul lor, ceea ce le aduce expansiune și încredere. Este un moment ideal pentru a-și consolida relațiile și pentru a se concentra pe familie. În plan profesional, energia începutului de an le poate aduce recunoaștere și oportunități de creștere. Totuși, sensibilitatea lor sporită îi poate face vulnerabili, motiv pentru care trebuie să își păstreze echilibrul interior.

Leu

Leii vor simți influența lui Jupiter care, după ce tranzitează Racul, va ajunge în semnul lor. Începutul anului le aduce ambiție și dorința de afirmare. Vor fi preocupați de imaginea personală și de carieră, iar primele luni pot aduce ocazii de afirmare publică. Totodată, Leii trebuie să fie atenți la orgoliu și să învețe să colaboreze mai mult cu cei din jur.

Fecioară

Pentru Fecioare, începutul lui 2026 aduce organizare și planuri pe termen lung. Energia Saturn–Neptun le inspiră să își reevalueze prioritățile și să caute perfecțiunea în tot ceea ce fac. În plan personal, ianuarie poate aduce claritate în relații și dorința de stabilitate. Totuși, trebuie să evite critica excesivă și să învețe să fie mai flexibile.

Balanță

Balanțele intră în noul an cu dorința de armonie și echilibru. Conjuncția Saturn–Neptun le influențează indirect, cerându-le maturitate în relații și decizii importante. Primele luni din 2026 pot aduce schimbări în plan sentimental și reevaluarea parteneriatelor. Este o perioadă favorabilă pentru a găsi echilibrul între muncă și viața personală

Scorpion

Scorpionii încep anul cu intensitate și dorința de transformare. Uranus în Gemeni le aduce provocări în comunicare și relații, dar și oportunități de schimbare. În plan financiar, începutul lui 2026 poate aduce surprize, iar Scorpionii trebuie să fie atenți la modul în care își gestionează resursele. Este un moment ideal pentru a renunța la tiparele vechi și pentru a construi ceva nou.

Săgetător

Pentru Săgetători, începutul anului aduce optimism și dorința de aventură. Jupiter favorizează extinderea orizonturilor, fie prin călătorii, fie prin studii. Primele luni sunt ideale pentru a explora noi domenii și pentru a-și lărgi cercul de cunoștințe. Totuși, trebuie să fie atenți la tendința de a se risipi și să își canalizeze energia spre obiective clare.

Capricorn

Capricornii pășesc în noul an cu seriozitate și planuri bine structurate. Conjuncția Saturn–Neptun le cere maturizare și asumarea responsabilităților. În plan profesional, ianuarie poate aduce provocări, dar și rezultate pe măsură. Capricornii trebuie să fie atenți la sănătate și să își păstreze echilibrul între muncă și odihnă.

Vărsător

Vărsătorii încep anul cu idei inovatoare și dorința de libertate. Uranus în Gemeni le stimulează creativitatea și le aduce oportunități de colaborare. Primele luni din 2026 sunt favorabile pentru proiecte neconvenționale și pentru implicarea în grupuri sociale. Totuși, Vărsătorii trebuie să fie atenți la tendința de a se detașa prea mult de realitate.

Pești

Pentru Pești, începutul de an aduce introspecție și dorința de liniște. Conjuncția Saturn–Neptun în Berbec le influențează indirect, cerându-le să își reevalueze direcțiile de viață. Primele luni sunt favorabile pentru dezvoltarea spirituală și pentru consolidarea relațiilor apropiate. Peștii trebuie să fie atenți la nevoile lor interioare și să își păstreze echilibrul emoțional.

