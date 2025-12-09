  MENIU  
Home > Astro Fun > Cum încep zodiile noul an. Surprizele astrelor pentru 2026

Cum încep zodiile noul an. Surprizele astrelor pentru 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Anul 2026 debutează sub influența unor tranzite astrologice majore care dau tonul pentru toate zodiile. Conjuncția Saturn–Neptun în Berbec, Uranus aflat în Gemeni și Jupiter care tranzitează Racul și ulterior Leul marchează începutul unui ciclu de transformări profunde.

Ianuarie aduce energie de renaștere, dorință de claritate și stabilitate emoțională, dar și impulsul de a lua decizii curajoase și de a începe noi proiecte.

Berbec

Berbecii intră în noul an cu ambiție și dorința de afirmare. Conjuncția Saturn–Neptun în semnul lor îi provoacă să devină mai maturi și să își asume responsabilități pe termen lung. Este o perioadă în care energia lor naturală se combină cu nevoia de disciplină, ceea ce poate aduce rezultate remarcabile în carieră. Totodată, începutul lui 2026 le cere să fie atenți la sănătate și să nu se suprasolicite.

Taur

Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Recomandarea zilei

Pentru Tauri, începutul anului aduce stabilitate și dorința de a construi baze solide. Jupiter în Rac le favorizează relațiile de familie și le oferă un plus de sensibilitate. În plan financiar, ianuarie poate aduce oportunități de consolidare, dar și responsabilități mai mari. Taurii vor simți nevoia să își protejeze resursele și să investească în siguranță.

Gemeni

Uranus aflat în semnul Gemenilor le aduce nativilor un val de schimbări și idei inovatoare. Începutul anului este marcat de dorința de libertate și explorare. Comunicarea va fi cheia succesului, iar primele luni din 2026 sunt favorabile pentru studiu, călătorii și proiecte creative. Totuși, Gemenii trebuie să fie atenți la instabilitatea emoțională și să caute echilibrul

Scandal de proporții în Franța, cu Brigitte Macron în rolul principal. Prima doamnă a stârnit furia a milioane de femei, cu o remarcă controversată! Incredibil ce a putut să spună! „E timpul ca soții Macron să plece”
Scandal de proporții în Franța, cu Brigitte Macron în rolul principal. Prima doamnă a stârnit furia a milioane de femei, cu o remarcă controversată! Incredibil ce a putut să spună! „E timpul ca soții Macron să plece”
Recomandarea zilei

Rac

Racii pornesc anul cu Jupiter în semnul lor, ceea ce le aduce expansiune și încredere. Este un moment ideal pentru a-și consolida relațiile și pentru a se concentra pe familie. În plan profesional, energia începutului de an le poate aduce recunoaștere și oportunități de creștere. Totuși, sensibilitatea lor sporită îi poate face vulnerabili, motiv pentru care trebuie să își păstreze echilibrul interior.

Leu

Leii vor simți influența lui Jupiter care, după ce tranzitează Racul, va ajunge în semnul lor. Începutul anului le aduce ambiție și dorința de afirmare. Vor fi preocupați de imaginea personală și de carieră, iar primele luni pot aduce ocazii de afirmare publică. Totodată, Leii trebuie să fie atenți la orgoliu și să învețe să colaboreze mai mult cu cei din jur.

Fecioară

Pentru Fecioare, începutul lui 2026 aduce organizare și planuri pe termen lung. Energia Saturn–Neptun le inspiră să își reevalueze prioritățile și să caute perfecțiunea în tot ceea ce fac. În plan personal, ianuarie poate aduce claritate în relații și dorința de stabilitate. Totuși, trebuie să evite critica excesivă și să învețe să fie mai flexibile.

Balanță

Balanțele intră în noul an cu dorința de armonie și echilibru. Conjuncția Saturn–Neptun le influențează indirect, cerându-le maturitate în relații și decizii importante. Primele luni din 2026 pot aduce schimbări în plan sentimental și reevaluarea parteneriatelor. Este o perioadă favorabilă pentru a găsi echilibrul între muncă și viața personală

Scorpion

Scorpionii încep anul cu intensitate și dorința de transformare. Uranus în Gemeni le aduce provocări în comunicare și relații, dar și oportunități de schimbare. În plan financiar, începutul lui 2026 poate aduce surprize, iar Scorpionii trebuie să fie atenți la modul în care își gestionează resursele. Este un moment ideal pentru a renunța la tiparele vechi și pentru a construi ceva nou.

Citeşte şi: Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată

Citeşte şi: Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Citeşte şi: Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi

Citeşte şi: Zodiile care primesc cele mai bune vești de Crăciun! Trăiesc cea mai frumoasă perioadă din an

Săgetător

Pentru Săgetători, începutul anului aduce optimism și dorința de aventură. Jupiter favorizează extinderea orizonturilor, fie prin călătorii, fie prin studii. Primele luni sunt ideale pentru a explora noi domenii și pentru a-și lărgi cercul de cunoștințe. Totuși, trebuie să fie atenți la tendința de a se risipi și să își canalizeze energia spre obiective clare.

Capricorn

Capricornii pășesc în noul an cu seriozitate și planuri bine structurate. Conjuncția Saturn–Neptun le cere maturizare și asumarea responsabilităților. În plan profesional, ianuarie poate aduce provocări, dar și rezultate pe măsură. Capricornii trebuie să fie atenți la sănătate și să își păstreze echilibrul între muncă și odihnă.

Vărsător

Vărsătorii încep anul cu idei inovatoare și dorința de libertate. Uranus în Gemeni le stimulează creativitatea și le aduce oportunități de colaborare. Primele luni din 2026 sunt favorabile pentru proiecte neconvenționale și pentru implicarea în grupuri sociale. Totuși, Vărsătorii trebuie să fie atenți la tendința de a se detașa prea mult de realitate.

Pești

Pentru Pești, începutul de an aduce introspecție și dorința de liniște. Conjuncția Saturn–Neptun în Berbec le influențează indirect, cerându-le să își reevalueze direcțiile de viață. Primele luni sunt favorabile pentru dezvoltarea spirituală și pentru consolidarea relațiilor apropiate. Peștii trebuie să fie atenți la nevoile lor interioare și să își păstreze echilibrul emoțional.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Fanatik
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
GSP.ro
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Click.ro
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Băsescu: România riscă să fie forțată să vândă active strategice din cauza datoriilor
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Horoscop 10 decembrie 2025. Capăt de drum. O zodie cere divorțul sau despărțirea. Sentimentele de iubire s-au schimbat în reproșuri și neînțelegeri
Zodiile care primesc cele mai bune vești de Crăciun! Trăiesc cea mai frumoasă perioadă din an
Pârtii de schi de vis
BOMBĂ după moartea Rodicăi Stănoiu. Anunțul ȘOC făcut de prietena ei. Fosta ministră era căsătorită de 5 ani cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani: A fost dorința ei să nu mai fie discuții pe moștenire

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume
Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume
Oana Ioniță, declarații emoționante despre fiul ei. "Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine!" Ce se întâmplă în viața lui Max
Oana Ioniță, declarații emoționante despre fiul ei. "Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine!" Ce se întâmplă în viața lui Max
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop mâine, 10 decembrie. Se va plânge! Zi de coșmar pentru 3 zodii, de mult nu le-a mers așa rău!
Horoscop mâine, 10 decembrie. Se va plânge! Zi de coșmar pentru 3 zodii, de mult nu le-a mers așa rău!
Elle
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
O altă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. Ce s-a întâmplat când mama fetei a confruntat-o
O altă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. Ce s-a întâmplat când mama fetei a confruntat-o
Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”
Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”
Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut
Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Observator News
O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimum 6 salarii compensatorii
O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimum 6 salarii compensatorii
Libertatea pentru Femei
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună?
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună?
REMEDII NATURALE. Această băutură reduce substanțial riscul de atac de cord. Ar trebui să o bei zilnic!
REMEDII NATURALE. Această băutură reduce substanțial riscul de atac de cord. Ar trebui să o bei zilnic!
Cel mai eficient tratament pentru o boală mortală pe care medicii l-au văzut vreodată
Cel mai eficient tratament pentru o boală mortală pe care medicii l-au văzut vreodată
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cum se refac tumorile?
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cum se refac tumorile?
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Gabriela Cristea a revenit pe micul ecran într-un rol nou. Ce a spus după prima apariție ca jurat la Pro TV
Gabriela Cristea a revenit pe micul ecran într-un rol nou. Ce a spus după prima apariție ca jurat la Pro TV
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton