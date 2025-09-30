  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 1 octombrie 2025. Zodia care va primi o neașteptată mărire de salariu. Astrele o recompensează

Horoscop 1 octombrie 2025. Zodia care va primi o neașteptată mărire de salariu. Astrele o recompensează

Horoscop 1 octombrie 2025. Zodia care va primi o neașteptată mărire de salariu. Astrele o recompensează
Claudia Grigore
.

Horoscop 1 octombrie 2025. O zi cu vești bune pe plan profesional pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Berbecii se află sub o influență astrală extrem de favorabilă pe plan financiar. Marte, planeta care guvernează zodia lor, formează un aspect armonios cu Soarele, aducând energie, determinare și vizibilitate în mediul profesional.

Horoscop 1 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Eforturile depuse în ultimele luni nu au trecut neobservate, iar astrele indică o recompensă concretă: o mărire de salariu sau o propunere financiară avantajoasă, venită exact atunci când era mai puțin așteptată.
Pentru unii nativi, acest câștig poate apărea sub forma unei recunoașteri oficiale la locul de muncă – fie o mărire directă de venit, fie un bonus consistent. Pentru alții, poate fi vorba despre o ofertă de colaborare sau o oportunitate care le deschide uși spre o creștere rapidă a veniturilor.
Berbecii sunt sfătuiți să primească această energie cu încredere și să continue să demonstreze ambiție și profesionalism. Momentul marchează începutul unei perioade de consolidare financiară și de recunoaștere a valorii lor reale. Astrele îi recompensează acum pentru curajul și perseverența de care au dat dovadă, punându-i în fața unor perspective solide de evoluție.

Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Taur, azi Venus, planeta ta guvernatoare, armonizează cu Saturn, aducând stabilitate și claritate. Concentrează-te pe întărirea fundațiilor vieții personale și profesionale. Stabilește limite sănătoase și prioritizează sarcinile ce corespund obiectivelor tale de lungă durată. Abordează provocările cu pragmatism și evită deciziile impulsive, mai ales financiar. Relațiile se consolidează prin comunicare sinceră și viziuni comune. Discuțiile cu cei dragi pot adânci legăturile. Creativitatea este la cote înalte – arta sau muzica îți pot reîncărca sufletul. Pentru sănătate, acordă atenție alimentației și hidratării.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Gemeni, Mercur, planeta ta guvernatoare, formează azi un aspect dinamic cu Uranus, stimulându-ți creativitatea și rezolvarea de probleme. Este un moment bun pentru învățare sau explorarea unor idei noi. Comunicarea este punctul tău forte: folosește-l în negocieri sau pentru a-ți împărtăși viziunea profesională. Social, poți avea conversații fascinante care îți lărgesc orizonturile. Totuși, fii atent la distrageri ce îți pot afecta concentrarea. În relații, introspecția și claritatea emoțională sunt importante pentru a evita confuziile. Financiar, pot apărea idei sau oportunități noi, dar evaluează riscurile lucid. Pentru sănătate, practici de relaxare mentală te ajută să reduci stresul.

Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Luna, corpul tău guvernator, se aliniază cu Neptun, amplificându-ți intuiția și empatia. Profită de această energie pentru a întări relațiile apropiate – sprijinul tău poate crea legături profunde. La muncă, încrederea în instincte îți va fi de folos în luarea deciziilor. Totuși, ai grijă să nu îți consumi prea multă energie emoțională. Financiar, bazează-te pe fapte, nu pe sentimente. Activitățile artistice pot avea un efect terapeutic. Pentru sănătate, odihna e esențială ca să îți reîncarci bateriile. În viața socială, întâlnirile pot aduce perspective valoroase.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Soarele strălucește astăzi într-o poziție favorabilă, punându-ți în evidență talentul și leadershipul. Carisma și entuziasmul tău inspiră pe cei din jur. La serviciu, implică-te în proiecte care îți valorifică creativitatea – viziunea ta poate aduce succes. În dragoste, comunicarea sinceră și directă apropie relațiile. Evenimentele sociale îți pot aduce contacte utile pentru viitor. Financiar, deciziile prudente și planificarea atentă aduc stabilitate – evită investițiile grăbite. Sănătatea se menține prin echilibru între activitate și odihnă. Influența Lunii sugerează că micile gesturi de bunătate au efecte majore în relații.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Mercur îți susține gândirea analitică și atenția la detalii. Azi este ziua perfectă pentru planificare și organizare, atât la serviciu, cât și în viața personală. În colaborări, abordarea ta pragmatică poate rezolva probleme complicate. Totuși, evită să analizezi excesiv – privește și imaginea de ansamblu. În relații, fii atent la nevoile celor dragi și oferă sprijin cu calm. Financiar, verifică cheltuielile pentru a face ajustări benefice. Pentru sănătate, menține o rutină care îți aduce claritate mentală și vitalitate fizică. Poziția Lunii te încurajează spre introspecție și auto-dezvoltare.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Venus îți aduce armonie și grație astăzi. La muncă, folosește diplomația pentru a construi consens și a aplana tensiuni. Relațiile se îmbunătățesc prin comunicare sinceră și gesturi de afecțiune. Activitățile artistice îți oferă echilibru și satisfacție. Financiar, reevaluează bugetul sau investițiile – abordarea echilibrată asigură stabilitate. Social, te bucuri de conexiuni plăcute. Pentru sănătate, moderația este cheia – alternează odihna cu activitatea. Luna îți amplifică intuiția în dragoste, dar evită superficialitatea; caută profunzime și autenticitate.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Marte îți intensifică pasiunea și determinarea. Profesional, focusul și ambiția ta pot aduce realizări importante, dar fii atent să nu devii prea autoritar. Colaborările cer compromisuri, dar rezultatele pot fi de valoare. În dragoste, pasiunea și sinceritatea adâncesc legăturile. Financiar, analizează cu atenție pentru a evita greșeli – prudența e cheia. Pentru sănătate, echilibrează intensitatea cu relaxarea – meditația sau arta te pot ajuta să canalizezi energia. În plan social, atragi persoane cu care împărtășești viziuni puternice. Ai încredere în intuiția ta, dar nu te bloca în incertitudini.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Jupiter îți aduce dorință de aventură și explorare. În carieră, proiectele care îți lărgesc experiența sunt favorizate. Optimismul tău molipsește și îi inspiră pe ceilalți. Social, te bucuri de interacțiuni care îți aduc perspective noi. În dragoste, sinceritatea și deschiderea duc la conexiuni mai profunde. Financiar, fii atent la oferte tentante – verifică dacă se aliniază cu obiectivele tale. Pentru sănătate, activitățile în aer liber îți dau energie. Creativitatea se exprimă natural azi. Îndrăznește să ieși din zona de confort, dar rămâi responsabil.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Saturn îți subliniază disciplina și organizarea. Azi, concentrează-te pe proiecte ce cer strategie și stabilitate – perseverența ta aduce rezultate. Financiar, analizele atente îți întăresc securitatea viitoare. În relații, comunicarea clară și seriozitatea consolidează încrederea. Social, caută conexiuni care te relaxează, dar menține limitele pentru a nu te epuiza. Pentru sănătate, un program structurat îți susține energia – alternează munca cu odihna. Luna îți trezește latura intuitivă și te încurajează la reflecție. Nu prelua responsabilitățile altora în exces.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Uranus îți aprinde astăzi spiritul inovator. Este momentul ideal pentru a aduce soluții creative și pentru a contesta convențiile. În echipă, ideile tale originale inspiră, dar fii deschis și la feedback. În relații, discuțiile sincere îți întăresc conexiunile. Financiar, evită impulsivitatea – gândește pe termen lung. Pentru sănătate, experimentează metode alternative de wellness care rezonează cu tine. Social, poți întâlni oameni interesanți care îți lărgesc orizonturile. Luna îți susține intuiția, dar păstrează adaptabilitatea.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 1 octombrie 2025

Neptun îți amplifică imaginația și talentul artistic. La serviciu, intuiția și creativitatea îți aduc idei originale și inspirație pentru echipă. Relațiile se adâncesc prin sinceritate și visuri împărtășite. Financiar, intuiția te poate ghida, dar verifică realitatea înainte de decizii. Pentru sănătate, acordă atenție echilibrului emoțional – meditația, arta sau alte activități creative îți aduc liniște. Social, conversațiile cu oameni diverși te inspiră și îți oferă noi perspective. Ai încredere în înțelepciunea interioară, combinând instinctul cu pragmatismul pentru cele mai bune rezultate.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Fanatik
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
TV Mania
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Redactia.ro
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Citește și...
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
Horoscop octombrie 2025. Zodia care va străluci în această lună. Viața ei se îmbunătățește drastic, primește prosperitate și succes
Zodii care primesc cele mai bune vești în octombrie. Universul are surprize uriașe pentru ele!
Horoscop 30 septembrie 2025. Zodia care trebuie să înfrunte adevăruri dureroase. Ce va ieși la iveală îi va schimba viața
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine a fost mama Ioanei Popescu. Actrița Erika Octavia Negrescu a murit în 2023. "A fost o persoană dură și dificilă!"
Cine a fost mama Ioanei Popescu. Actrița Erika Octavia Negrescu a murit în 2023. "A fost o persoană dură și dificilă!"
Cine este Ioana, iubita lui Ilie Bolojan. Cu ce se ocupă și de cât timp sunt împreună
Cine este Ioana, iubita lui Ilie Bolojan. Cu ce se ocupă și de cât timp sunt împreună
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Elle
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
DailyBusiness.ro
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
A1.ro
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Imagini dezolante de la priveghiul Ioanei Popescu. Jurnalista va fi înmormântată în Cimitirul Berceni 2, alături de mama sa
Imagini dezolante de la priveghiul Ioanei Popescu. Jurnalista va fi înmormântată în Cimitirul Berceni 2, alături de mama sa
Dan Negru critică dur emisiunile de la Pro TV și Antena 1: „Jalnice”
Dan Negru critică dur emisiunile de la Pro TV și Antena 1: „Jalnice”
Andrea Miklos s-a căsătorit cu antrenorul ei. Imagini de la nunta atletei cu Cristin Eșanu
Andrea Miklos s-a căsătorit cu antrenorul ei. Imagini de la nunta atletei cu Cristin Eșanu
Horoscop octombrie 2025. Zodia care va străluci în această lună. Viața ei se îmbunătățește drastic, primește prosperitate și succes
Horoscop octombrie 2025. Zodia care va străluci în această lună. Viața ei se îmbunătățește drastic, primește prosperitate și succes
Observator News
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Val de urgențe în Dâmbovița: Zeci de mii de apeluri la 112! Ce simptome îi sperie pe pacienți
Val de urgențe în Dâmbovița: Zeci de mii de apeluri la 112! Ce simptome îi sperie pe pacienți
Cea mai controversată operație din istoria medicinei – și cum a dispărut. A distrus mii de vieți
Cea mai controversată operație din istoria medicinei – și cum a dispărut. A distrus mii de vieți
Două copile de 12 și 13 ani, spulberate pe trecerea de pietoni
Două copile de 12 și 13 ani, spulberate pe trecerea de pietoni
Planta denumită „Ozempic-ul naturii”. Accelerează metabolismul la menopauză
Planta denumită „Ozempic-ul naturii”. Accelerează metabolismul la menopauză
TV Mania
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton