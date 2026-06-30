Unghii cu gel: top 10 tendințe care rămân actuale în 2026

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Anul 2026 aduce o explozie de creativitate în lumea manichiurii cu gel UV, combinând eleganța minimalistă cu inovația tehnologică. De la finisajele translucide soap nails până la efectele 3D texturate, gelurile de construcție moderne permit acum crearea unor design-uri spectaculoase prin integrarea directă a culorilor, efectelor și sclipiciurilor în materialul de bază.

„Industria manichiurii evoluează constant, iar gelurile UV profesionale de astăzi oferă posibilități creative care erau de neimaginat cu câțiva ani în urmă”, explică Aneta Timbur Jechiu, CEO AnnetteNails, producător de produse profesionale de manichiură și, totodată, tehnician cu experiență. „Integrarea pigmenților, efectelor glass sau bloom direct în gelul de construcție permite tehnicienilor să creeze manichiuri complexe mult mai eficient.”

1. Soap Nails – tendința minimalistă supremă

Manichiura soap nails continuă să domine în 2026, oferind acel aspect proaspăt, curat și lustruit care amintește de pielea tocmai spălată. Această tendință se bazează pe geluri UV semi-transparente în nuanțe de roz pal, nude cremos sau alb lăptos, finisate cu un top coat ultra-lucios.

Tehnica soap nails necesită o pregătire impecabilă a unghiei naturale și aplicarea unui gel de construcție translucid care să creeze efectul „your nails but better”. Colecțiile half clear sunt ideale pentru acest stil, oferind o acoperire sheer perfectă care lasă să transpară frumusețea unghiei naturale.

2. Glass Effect – strălucire vitroasă spectaculoasă

Efectul glass sau „oglindă vitroasă” transformă unghiile în suprafețe ultra-reflectorizante care captează lumina dintr-un unghi unic. Această tendință se realizează prin geluri UV speciale cu particule ultra-fine care creează o strălucire cristalină, diferită de clasicul chrome.

Gelurile cu efect glass din colecțiile premium oferă o aplicare uniformă și o durabilitate remarcabilă, menținând acel finish lustruit impecabil săptămâni întregi. Această tehnică funcționează excelent atât pe unghii scurte, cât și pe forme almond sau ballerina lungi.

3. Bloom Effect – florile încapsulate în gel

Tehnica bloom sau „eflorescent” creează modele florale organice direct în gelul de construcție, prin reacția controlată între diferite tipuri de geluri UV. Rezultatul este un design unic, asemănător unei flori în plină înflorire, imposibil de reprodus identic.

Acest efect artistic se realizează cu geluri speciale bloom care se dispersează natural în materialul de bază, creând tranziții de culoare hipnotizante. Fiecare unghie devine o mică operă de artă unică, perfectă pentru clienții care caută individualitate.

4. Jelly Nails & Gummy 3D – textură translucidă jucăușă

Unghiile jelly sau „gummy” aduc o notă de culoare translucidă și texturată, având aspectul jeleurilor colorate. Această tendință se concentrează pe geluri UV semi-transparente în nuanțe vibrante de neon, pastel sau culori gemstone, cu un finish care permite să se vadă stratul de dedesubt.

Efectele 3D gummy au evoluat considerabil, iar gelurile moderne permit crearea unor straturi texturate care adaugă dimensiune fizică manichiurii. Aceste geluri de construcție speciale mențin forma convexă dorită fără să se niveleze complet, creând acel aspect sculptat specific.

5. Milk Bath Nails – evoluția naturală a soap nails

Milk bath nails reprezintă următoarea generație a tendințelor nude, cu un alb lăptos opac sau semi-opac care evocă băile în lapte și miere. Diferit de soap nails care sunt translucide, această tehnică folosește geluri UV cu pigmentare albă caldă, având aspect cremos.

Nuanțele de alb migdală, avorio sau cloud dancer (culoarea Pantone a anului 2026) domină această categorie, oferind o alternativă sofisticată la clasicele roz pale. Gelul de construcție cu pigmentare milk bath se aplică uniform și oferă o acoperire completă în 2-3 straturi.

6. Chrome & Metallic – strălucirea futuristă

Finisajele chrome și metalice continuă să fascineze în 2026, dar evoluează către tonuri mai calde și rafinate. Aurul topit, bronzul rozat, argintul glaciar și nuanțele de ciocolată metalizată înlocuiesc clasicul argintiu strălucitor.

Gelurile UV cu particule chrome integrate permit realizarea acestor efecte fără necesitatea pudrelor suplimentare, simplificând procesul de aplicare. Efectul molten metal (metal topit) se realizează prin suprapunerea straturilor de gel cu diferite intensități metalice.

7. Cat Eye Magnetic – efectul ochiului de pisică reinventat

Manichiura cat eye devine și mai sofisticată în 2026, cu geluri UV magnetice de nouă generație care creează efecte mai clare și mai dramatice. Tehnica permite formarea unor linii luminoase dinamice care se mișcă odată cu unghia, similar cu genele naturale cat eye.

Colecțiile moderne de geluri cat eye integrează deja particulele magnetice în compoziție, eliminând necesitatea de a adăuga separat pudre sau pigmenți. Culorile deep burgundy, verde smarald, albastru safir și violet ametist sunt cele mai căutate nuanțe.

8. Aura & Northern Lights – degradeurile cosmice

Unghiile aura evoluează în 2026 cu efecte multi-colore complexe care imită aurele boreale sau tranziții de culoare cosmice. Tehnica presupune aplicarea mai multor nuanțe de gel UV care se estompează una în alta, creând halouri difuze de culoare.

Această manichiura folosește gelurile cu pigmentare intensă care se lasă modelate înainte de polimerizare, permițând crearea unor tranziții netede și naturale. Efectul se poate realiza manual cu perii sau prin tehnica airbrush pentru gradient-uri și mai precise.

9. Nude Rich Tones – nuanțele nude sofisticate

Palette-ul nude se îmbogățește considerabil în 2026, deplasându-se de la beige-uri clasice către tonuri complexe de ciocolată, caramel, latte și greige. Aceste geluri UV nude sunt formulate să se potrivească perfect diferitelor tonuri de piele, oferind acel aspect „second skin”.

Gelurile de construcție în nuanțe nude bogate permit crearea unor manichiuri naturale dar rafinate, perfecte pentru mediul profesional sau pentru mirese. Finisajele pot varia de la mat catifelat până la glossy luxos, în funcție de preferințe.

10. Deep Jewel Tones – culorile gemstones profunde

Nuanțele inspirate de pietrele prețioase – jad, safir, rubin, ametist și topaz – domină palette-ul de toamnă-iarnă 2026. Aceste geluri UV au pigmentare intensă și oferă o acoperire opacă bogată, evocând profunzimea și strălucirea gemelor naturale.

Cherry red, burgundy profund, albastru mistic și verde smarald sunt culorile statement ale sezonului. Gelurile de construcție în aceste nuanțe intense permit crearea unor manichiuri dramatice, perfecte pentru evenimente speciale sau pentru cei care doresc să facă o declarație de stil.

Avantajele gelurilor UV moderne cu efecte integrate

Evoluția tehnologică în domeniul gelurilor UV a permis integrarea directă a diferitelor efecte, culori și particule decorative în materialul de construcție. Această inovație aduce multiple beneficii:

Eficiență sporită: Nu mai este nevoie să aplici separat baza, culoarea, efectele și top coat-ul – multe geluri moderne combină aceste funcții.

Durabilitate superioară: Integrarea pigmenților și efectelor direct în gelul de construcție asigură o rezistență mai bună în timp, fără exfoliere sau estompare.

Aplicare simplificată: Tehnicile devin mai accesibile chiar și pentru începători, deoarece gelurile sunt formulate să se auto-niveleze și să ofere rezultate consistente.

Versatilitate creativă: Colecțiile moderne de geluri UV permit combinarea ilimitată a efectelor – de exemplu, un gel half clear cu particule bloom și accente glass pentru un rezultat spectaculos unic.

Cum să alegi gelul UV potrivit pentru fiecare tendință

Alegerea gelului de construcție este esențială pentru reușita oricărei manichiuri. Pentru tendințele soap nails și milk bath, optează pentru geluri semi-transparente sau opace cu pigmentare caldă. Efectele glass necesită geluri speciale cu particule ultra-fine reflectorizante, iar pentru bloom ai nevoie de geluri care permit dispersia controlată.

Gelurile jelly trebuie să ofere acea transluciditate caracteristică, permițând să se vadă stratul de dedesubt, în timp ce cat eye-ul necesită particule magnetice de calitate pentru linii clare și definite. Pentru fiecare tendință există geluri UV profesionale special create care garantează rezultate optime.

Îngrijirea unghiilor cu gel UV

Indiferent de tendința aleasă, longevitatea manichiurii cu gel depinde de calitatea produselor folosite și de corectitudinea aplicării. Utilizează întotdeauna geluri UV profesionale de la producători reputați, care oferă formule sigure, testate dermatologic și cu pigmentare durabilă.

O rutină completă de îngrijire include: pregătirea corectă a unghiei naturale, aplicarea unui primer de aderență, gelul de construcție în straturi subțiri și uniforme, polimerizarea adecvată în lampă UV/LED și finisarea cu un top coat de calitate pentru protecție și strălucire de lungă durată.

Foto: Magnific

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