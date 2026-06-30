  MENIU  
Home > Advertorial > Unghii cu gel: top 10 tendințe care rămân actuale în 2026

Unghii cu gel: top 10 tendințe care rămân actuale în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anul 2026 aduce o explozie de creativitate în lumea manichiurii cu gel UV, combinând eleganța minimalistă cu inovația tehnologică. De la finisajele translucide soap nails până la efectele 3D texturate, gelurile de construcție moderne permit acum crearea unor design-uri spectaculoase prin integrarea directă a culorilor, efectelor și sclipiciurilor în materialul de bază.

„Industria manichiurii evoluează constant, iar gelurile UV profesionale de astăzi oferă posibilități creative care erau de neimaginat cu câțiva ani în urmă”, explică Aneta Timbur Jechiu, CEO AnnetteNails, producător de produse profesionale de manichiură și, totodată, tehnician cu experiență. „Integrarea pigmenților, efectelor glass sau bloom direct în gelul de construcție permite tehnicienilor să creeze manichiuri complexe mult mai eficient.”

1. Soap Nails – tendința minimalistă supremă

Manichiura soap nails continuă să domine în 2026, oferind acel aspect proaspăt, curat și lustruit care amintește de pielea tocmai spălată. Această tendință se bazează pe geluri UV semi-transparente în nuanțe de roz pal, nude cremos sau alb lăptos, finisate cu un top coat ultra-lucios.

Tehnica soap nails necesită o pregătire impecabilă a unghiei naturale și aplicarea unui gel de construcție translucid care să creeze efectul „your nails but better”. Colecțiile half clear sunt ideale pentru acest stil, oferind o acoperire sheer perfectă care lasă să transpară frumusețea unghiei naturale.

Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic. Îți dai seama cine e?
Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic. Îți dai seama cine e?
Recomandarea zilei

2. Glass Effect – strălucire vitroasă spectaculoasă

Efectul glass sau „oglindă vitroasă” transformă unghiile în suprafețe ultra-reflectorizante care captează lumina dintr-un unghi unic. Această tendință se realizează prin geluri UV speciale cu particule ultra-fine care creează o strălucire cristalină, diferită de clasicul chrome.

Gelurile cu efect glass din colecțiile premium oferă o aplicare uniformă și o durabilitate remarcabilă, menținând acel finish lustruit impecabil săptămâni întregi. Această tehnică funcționează excelent atât pe unghii scurte, cât și pe forme almond sau ballerina lungi.

Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Recomandarea zilei

3. Bloom Effect – florile încapsulate în gel

Tehnica bloom sau „eflorescent” creează modele florale organice direct în gelul de construcție, prin reacția controlată între diferite tipuri de geluri UV. Rezultatul este un design unic, asemănător unei flori în plină înflorire, imposibil de reprodus identic.

Acest efect artistic se realizează cu geluri speciale bloom care se dispersează natural în materialul de bază, creând tranziții de culoare hipnotizante. Fiecare unghie devine o mică operă de artă unică, perfectă pentru clienții care caută individualitate.

4. Jelly Nails & Gummy 3D – textură translucidă jucăușă

Unghiile jelly sau „gummy” aduc o notă de culoare translucidă și texturată, având aspectul jeleurilor colorate. Această tendință se concentrează pe geluri UV semi-transparente în nuanțe vibrante de neon, pastel sau culori gemstone, cu un finish care permite să se vadă stratul de dedesubt.

Efectele 3D gummy au evoluat considerabil, iar gelurile moderne permit crearea unor straturi texturate care adaugă dimensiune fizică manichiurii. Aceste geluri de construcție speciale mențin forma convexă dorită fără să se niveleze complet, creând acel aspect sculptat specific.

5. Milk Bath Nails – evoluția naturală a soap nails

Milk bath nails reprezintă următoarea generație a tendințelor nude, cu un alb lăptos opac sau semi-opac care evocă băile în lapte și miere. Diferit de soap nails care sunt translucide, această tehnică folosește geluri UV cu pigmentare albă caldă, având aspect cremos.

Nuanțele de alb migdală, avorio sau cloud dancer (culoarea Pantone a anului 2026) domină această categorie, oferind o alternativă sofisticată la clasicele roz pale. Gelul de construcție cu pigmentare milk bath se aplică uniform și oferă o acoperire completă în 2-3 straturi.

6. Chrome & Metallic – strălucirea futuristă

Finisajele chrome și metalice continuă să fascineze în 2026, dar evoluează către tonuri mai calde și rafinate. Aurul topit, bronzul rozat, argintul glaciar și nuanțele de ciocolată metalizată înlocuiesc clasicul argintiu strălucitor.

Gelurile UV cu particule chrome integrate permit realizarea acestor efecte fără necesitatea pudrelor suplimentare, simplificând procesul de aplicare. Efectul molten metal (metal topit) se realizează prin suprapunerea straturilor de gel cu diferite intensități metalice.

7. Cat Eye Magnetic – efectul ochiului de pisică reinventat

Manichiura cat eye devine și mai sofisticată în 2026, cu geluri UV magnetice de nouă generație care creează efecte mai clare și mai dramatice. Tehnica permite formarea unor linii luminoase dinamice care se mișcă odată cu unghia, similar cu genele naturale cat eye.

Colecțiile moderne de geluri cat eye integrează deja particulele magnetice în compoziție, eliminând necesitatea de a adăuga separat pudre sau pigmenți. Culorile deep burgundy, verde smarald, albastru safir și violet ametist sunt cele mai căutate nuanțe.

8. Aura & Northern Lights – degradeurile cosmice

Unghiile aura evoluează în 2026 cu efecte multi-colore complexe care imită aurele boreale sau tranziții de culoare cosmice. Tehnica presupune aplicarea mai multor nuanțe de gel UV care se estompează una în alta, creând halouri difuze de culoare.

Această manichiura folosește gelurile cu pigmentare intensă care se lasă modelate înainte de polimerizare, permițând crearea unor tranziții netede și naturale. Efectul se poate realiza manual cu perii sau prin tehnica airbrush pentru gradient-uri și mai precise.

9. Nude Rich Tones – nuanțele nude sofisticate

Palette-ul nude se îmbogățește considerabil în 2026, deplasându-se de la beige-uri clasice către tonuri complexe de ciocolată, caramel, latte și greige. Aceste geluri UV nude sunt formulate să se potrivească perfect diferitelor tonuri de piele, oferind acel aspect „second skin”.

Gelurile de construcție în nuanțe nude bogate permit crearea unor manichiuri naturale dar rafinate, perfecte pentru mediul profesional sau pentru mirese. Finisajele pot varia de la mat catifelat până la glossy luxos, în funcție de preferințe.

10. Deep Jewel Tones – culorile gemstones profunde

Nuanțele inspirate de pietrele prețioase – jad, safir, rubin, ametist și topaz – domină palette-ul de toamnă-iarnă 2026. Aceste geluri UV au pigmentare intensă și oferă o acoperire opacă bogată, evocând profunzimea și strălucirea gemelor naturale.

Cherry red, burgundy profund, albastru mistic și verde smarald sunt culorile statement ale sezonului. Gelurile de construcție în aceste nuanțe intense permit crearea unor manichiuri dramatice, perfecte pentru evenimente speciale sau pentru cei care doresc să facă o declarație de stil.

Avantajele gelurilor UV moderne cu efecte integrate

Evoluția tehnologică în domeniul gelurilor UV a permis integrarea directă a diferitelor efecte, culori și particule decorative în materialul de construcție. Această inovație aduce multiple beneficii:

Eficiență sporită: Nu mai este nevoie să aplici separat baza, culoarea, efectele și top coat-ul – multe geluri moderne combină aceste funcții.

Durabilitate superioară: Integrarea pigmenților și efectelor direct în gelul de construcție asigură o rezistență mai bună în timp, fără exfoliere sau estompare.

Aplicare simplificată: Tehnicile devin mai accesibile chiar și pentru începători, deoarece gelurile sunt formulate să se auto-niveleze și să ofere rezultate consistente.

Versatilitate creativă: Colecțiile moderne de geluri UV permit combinarea ilimitată a efectelor – de exemplu, un gel half clear cu particule bloom și accente glass pentru un rezultat spectaculos unic.

Cum să alegi gelul UV potrivit pentru fiecare tendință

Alegerea gelului de construcție este esențială pentru reușita oricărei manichiuri. Pentru tendințele soap nails și milk bath, optează pentru geluri semi-transparente sau opace cu pigmentare caldă. Efectele glass necesită geluri speciale cu particule ultra-fine reflectorizante, iar pentru bloom ai nevoie de geluri care permit dispersia controlată.

Gelurile jelly trebuie să ofere acea transluciditate caracteristică, permițând să se vadă stratul de dedesubt, în timp ce cat eye-ul necesită particule magnetice de calitate pentru linii clare și definite. Pentru fiecare tendință există geluri UV profesionale special create care garantează rezultate optime.

Îngrijirea unghiilor cu gel UV

Indiferent de tendința aleasă, longevitatea manichiurii cu gel depinde de calitatea produselor folosite și de corectitudinea aplicării. Utilizează întotdeauna geluri UV profesionale de la producători reputați, care oferă formule sigure, testate dermatologic și cu pigmentare durabilă.

O rutină completă de îngrijire include: pregătirea corectă a unghiei naturale, aplicarea unui primer de aderență, gelul de construcție în straturi subțiri și uniforme, polimerizarea adecvată în lampă UV/LED și finisarea cu un top coat de calitate pentru protecție și strălucire de lungă durată.

Foto: Magnific

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Codruța Filip, dezvăluiri rare despre viața după divorț: „Asta mă ajută mult” / Exclusiv
Codruța Filip, dezvăluiri rare despre viața după divorț: „Asta mă ajută mult” / Exclusiv
Cristi din Banat a ajuns pe străzi. Artistul doarme într-un parc, alături de mama lui: ”Am fost aruncați în stradă de proprietari”
Cristi din Banat a ajuns pe străzi. Artistul doarme într-un parc, alături de mama lui: ”Am fost aruncați în stradă de proprietari”
Proiecte speciale
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Thylane Blondeau, supranumită în copilărie "cea mai frumoasă fată din lume" și partenerul ei, Ben Attal, s-au căsătorit. "Pentru totdeauna!"
Thylane Blondeau, supranumită în copilărie "cea mai frumoasă fată din lume" și partenerul ei, Ben Attal, s-au căsătorit. "Pentru totdeauna!"
Bella Santiago, emoții puternice pentru fiica ei, Kescielle, care a terminat clasa a VIII-a: „Astăzi te privesc la banchet, atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă”
Bella Santiago, emoții puternice pentru fiica ei, Kescielle, care a terminat clasa a VIII-a: „Astăzi te privesc la banchet, atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă”
Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație pe litoralul românesc. "Video pentru tati!" Cum s-a filmat soția lui Dani Oțil
Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație pe litoralul românesc. "Video pentru tati!" Cum s-a filmat soția lui Dani Oțil
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Imagine rară cu Alin Sanfira
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Imagine rară cu Alin Sanfira
Observator News
Salariu de aproape 10.000 € pentru 6 săptămâni de muncă. Militarii își iau concediu ca să lucreze aici
Salariu de aproape 10.000 € pentru 6 săptămâni de muncă. Militarii își iau concediu ca să lucreze aici
Libertatea pentru Femei
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Ce pui la geam ca să nu mai intre căldura în casă. Soluții ieftine pentru caniculă
Ce pui la geam ca să nu mai intre căldura în casă. Soluții ieftine pentru caniculă
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Mircea Radu a divorțat în secret de soția ta. Prima reacție a vedetei TV
Mircea Radu a divorțat în secret de soția ta. Prima reacție a vedetei TV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Puțini știu acest lucru: fructul ieftin care poate face minuni pentru sănătatea creierului
Puțini știu acest lucru: fructul ieftin care poate face minuni pentru sănătatea creierului
Zodia care va domina a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici anunță o perioadă de AUR pentru ACEȘTI nativi
Zodia care va domina a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici anunță o perioadă de AUR pentru ACEȘTI nativi
Nu lăsa acest obiect în mașină pe timp de caniculă. Temperaturile pot depăși 50 de grade în interior
Nu lăsa acest obiect în mașină pe timp de caniculă. Temperaturile pot depăși 50 de grade în interior
Virusul care sperie LUMEA! Următoarea pandemie ar putea porni din Europa. Ce au descoperit cercetătorii
Virusul care sperie LUMEA! Următoarea pandemie ar putea porni din Europa. Ce au descoperit cercetătorii
TV Mania
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
„Erau bani doar de-un slip...” Florin Ristei și-a surprins fanii cu o fotografie rară din copilărie și o glumă în stilul lui inconfundabil. Vezi imaginea care a stârnit sute de reacții
„Erau bani doar de-un slip...” Florin Ristei și-a surprins fanii cu o fotografie rară din copilărie și o glumă în stilul lui inconfundabil. Vezi imaginea care a stârnit sute de reacții
Thylane Blondeau a îmbrăcat rochia de mireasă! Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” la nunta ei de la Paris
Thylane Blondeau a îmbrăcat rochia de mireasă! Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” la nunta ei de la Paris
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
CSID.ro
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
Cu ce a ajuns să se ocupe fiica lui Liviu Vârciu în America? Carmina e total schimbată: „De ce să îmi fie rușine?”
Cu ce a ajuns să se ocupe fiica lui Liviu Vârciu în America? Carmina e total schimbată: „De ce să îmi fie rușine?”
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Duce o viață liniștită, departe de agitația din București. Fanii au rămas uimiți și de felul în care arată acum
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Duce o viață liniștită, departe de agitația din București. Fanii au rămas uimiți și de felul în care arată acum
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
Libertatea
Salariul minim crește de la 1 iulie. Cu câți bani în plus vor rămâne românii în mână, ce își pot cumpăra cu ei și alte ce implicații are majorarea
Salariul minim crește de la 1 iulie. Cu câți bani în plus vor rămâne românii în mână, ce își pot cumpăra cu ei și alte ce implicații are majorarea
Ce investiție face Codruța Filip după partajul cu Valentin Sanfira: „Este alegerea mea”
Ce investiție face Codruța Filip după partajul cu Valentin Sanfira: „Este alegerea mea”
Ce a postat Mihaela Rădulescu pe Instagram după atacul cu bombă din Monaco
Ce a postat Mihaela Rădulescu pe Instagram după atacul cu bombă din Monaco
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton