De ce unele apartamente vechi din București costă mai mult decât apartamentele noi?

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Piața apartamentelor din București a ajuns într-un punct în care anul construcției nu mai spune totul atunci când vine vorba despre preț. Sunt locuințe vechi care se vând mai scump decât unele apartamente noi, iar explicația ține mai puțin de nostalgie și mai mult de poziție, suprafață și cerere. În unele cartiere, ceea ce plătești nu este doar blocul în sine, ci accesul rapid la oraș și felul în care funcționează viața din jurul lui.

De ce cresc prețurile la apartamentele vechi?

Există câteva avantaje clare care împing prețurile în sus și care nu pot fi ignorate:

Zona deja formată. Multe blocuri vechi sunt amplasate în cartiere cu metrou, școli, magazine și transport bine pus la punct. Suprafața utilă mai bună. Apartamentele vechi au, de multe ori, camere mai mari și compartimentări mai eficiente decât multe locuințe noi. Cererea constantă. Cumpărătorii caută zone consacrate și acceptă uneori să plătească mai mult pentru poziție. Oferta limitată. Blocurile vechi bune nu se mai construiesc, iar apartamentele bine întreținute apar tot mai rar pe piață. Percepția de stabilitate. Mulți cumpărători cred că o zonă veche, cunoscută, oferă mai puține surprize decât un proiect nou aflat la început de drum.

Aceste motive explică de ce unele apartamente vechi ajung să coste mai mult decât te-ai aștepta, mai ales în cartierele bine conectate din București.

Ce plătești, de fapt, în blocurile vechi?

În multe cazuri, nu plătești doar apartamentul, ci și poziția lui în oraș. Un apartament vechi aproape de metrou sau într-o zonă matură poate însemna navetă mai scurtă, acces mai bun la servicii și o viață de zi cu zi mai simplă. Pentru mulți cumpărători, asta cântărește mai mult decât anul construcției.

Mai există și factorul de utilizare. Un apartament vechi bine compartimentat poate fi mai comod decât un apartament nou, în aceeași zonă, unde fiecare metru este gândit foarte strâns. Iar atunci când spațiul este mai generos, prețul pe metru pătrat devine mai ușor de acceptat.

Cu ce avantaje vin apartamentele noi?

Deși în zonele centrale apartamentele vechi sunt mai atractive, strict pentru că vin cu avantaje comparativ cu apartamente noi din aceeași zonă, dacă mergi mai spre periferie lucrurile stau total diferit. Dacă te uiți atent la apartamente noi în București și descoperi zone precum Sudul Bucureștiului, vei vedea că unele ansambluri au finisaje mai bune, compartimentări moderne și costuri de întreținere mai prietenoase decât multe blocuri vechi.

Avantajele apartamentelor noi bine făcute:

Instalații moderne. Ai mai puține griji la început.

Ai mai puține griji la început. Izolație mai bună. Costurile pot fi mai ușor de controlat.

Costurile pot fi mai ușor de controlat. Compartimentare actuală. Spațiile sunt gândite pentru modul de viață de azi.

Spațiile sunt gândite pentru modul de viață de azi. Locuri de parcare. Un avantaj important în București.

Un avantaj important în București. Cartiere în dezvoltare. În special în sud, unde infrastructura și prețurile oferă o combinație interesantă.

Cum alegi corect?

Trebuie să compari zona, suprafața, accesul la transport și costul total. Un apartament vechi bun într-un cartier central poate fi o alegere solidă. Un apartament nou bine construit, într-o zonă cu metrou și preț mai mic, poate fi la fel de bun și mai potrivit pentru bugetul tău.

Tocmai de aceea, piața nu mai poate fi împărțită simplu în „vechi” și „nou”. Sunt apartamente vechi care își păstrează valoarea foarte bine și sunt apartamente noi care oferă mai mult pentru bani mai puțini.

Prețul mai mare al unor apartamente vechi nu înseamnă automat că sunt mai bune. Înseamnă că piața plătește poziția, spațiul și accesul.

Sursa foto: https://www.sudrezidential.ro/

Urmărește-ne pe Google News