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Savarina, cremșnitul, amandina și eclerul ocupă primele locuri în topul celor mai vândute prăjituri din portofoliul Casa Antonie, producător român de dulciuri cu o istorie de peste trei decenii. Clasamentul reflectă, astfel, preferința consumatorilor români pentru deserturile clasice de cofetărie, pe care le asociază cu gusturile copilăriei și cu mesele în familie și care continuă să fie solicitate în supermarketuri, în ciuda diversificării ofertei și a apariției unor noi tendințe de consum. De altfel, savarina produsă în laboratorul Casa Antonie a fost declarată recent câștigătoare la competiția ”Gustul Ales 2026 – Nostalgia” organizată de RO.aliment, la care au participat 76 de produse din industria alimentară românrească.

Pentru Casa Antonie, companie înființată în 1993, succesul prăjiturilor tradiționale reprezintă una dintre constantele unei piețe în care comportamentul de consum se schimbă, iar producătorii trebuie să răspundă atât cererii pentru gusturi familiare, cât și interesului în creștere pentru produse cu mai puțin zahăr și ingrediente naturale.

Prăjiturile care readuc nostalgia copilăriei, în topul preferințelor românilor

Savarina, cremșnitul, amandina și eclerul se numără printre deserturile care au traversat generațiile și continuă să fie prezente în preferințele consumatorilor români. Asociate cu vitrinele cofetăriilor de altădată, cu aniversările și cu micile bucurii ale copilăriei, aceste prăjituri și-au păstrat locul în consumul actual, inclusiv prin extinderea distribuției în marile rețele comerciale.

Potrivit producătorului de prăjituri, societatea românească rămâne atașată de gusturile cunoscute, iar produsele tradiționale continuă să reprezinte o parte importantă a cererii, în pofida diversificării din piață.

În același timp, preferințele consumatorilor evoluează diferit în funcție de generație și de mediul de consum. În marile orașe, în special în rândul tinerilor, crește interesul pentru deserturi cu un conținut mai redus de zahăr, ingrediente naturale și produse bio. În mediul rural și în comunitățile mai tradiționale, gustul clasic continuă să aibă o pondere importantă în alegerile consumatorilor. Reprezentanții companiei observă însă că atașamentul față de deserturile cunoscute nu dispare odată cu schimbarea generațiilor, ci se poate manifesta din nou pe măsură ce consumatorii înaintează în vârstă.

„Românii au o relație specială cu prăjiturile pe care le cunosc din copilărie. Savarina, amandina sau cremșnitul nu sunt doar deserturi, ci gusturi pe care le asociază cu anumite momente din viață, cu familia și cu sărbătorile. Vedem că aceste produse continuă să fie foarte căutate, chiar dacă oferta de dulciuri s-a diversificat enorm. Tinerii sunt mai atenți la ingrediente și la cantitatea de zahăr, mai ales în mediul urban, dar gustul tradițional își păstrează atractivitatea. Pentru noi, provocarea este să răspundem noilor așteptări fără să pierdem ceea ce consumatorii apreciază de peste 30 de ani la produsele Casa Antonie”, a declarat Gheorghe Antonie, fondatorul companiei.

Savarina, o prăjitură cu o rețetă complexă și o istorie de peste trei decenii la Casa Antonie

Savarina, unul dintre reperele producătorului de dulciuri, se află în portofoliul Casa Antonie încă din perioada de început a activității de cofetărie, alături de amandină, ecler și cartof și este, în prezent, cel mai vândut produs al companiei. De la producția în cantități mici, într-un laborator în care comenzile erau pregătite și livrate personal clienților de către fondator, compania a trecut la producerea deserturilor tradiționale pentru distribuție la nivel național.

Deși, aparent, o prăjitură simplu de făcut, savarina este însă unul dintre produsele care presupun un proces tehnologic laborios. Realizarea ei implică aproximativ șase operațiuni succesive, de la coacere și tăiere până la însiropare, aplicarea jeleului și a frișcăi. Fiecare etapă contribuie la obținerea caracteristicilor produsului finit, iar însiroparea reprezintă una dintre operațiunile esențiale.

„Savarina pare o prăjitură simplă, dar este unul dintre produsele la care se muncește foarte mult. În spatele ei sunt aproximativ șase operațiuni, fiecare importantă pentru rezultatul final. Întotdeauna am spus că o savarină neînsiropată nu este savarină. Siropul trebuie să pătrundă în interior, iar produsul trebuie să păstreze gustul și textura pe care consumatorul le cunoaște. Faptul că savarina este astăzi cel mai vândut produs al nostru și că a primit premiul pentru nostalgie ne arată cât de important este să păstrăm gustul și textura tradiționale ale acestor prăjituri, chiar dacă tehnologiile și condițiile de producție s-au schimbat foarte mult”, explică Gheorghe Antonie.

Cum se produce astăzi gustul copilăriei

În cei peste 30 de ani de activitate, Casa Antonie a trecut de la producția într-un laborator de mici dimensiuni la dezvoltarea unei infrastructuri de fabricație și distribuție care permite comercializarea produselor proprii în marile rețele de retail, la nivel național. Compania a investit constant în echipamente, extinderea spațiilor și modernizarea proceselor tehnologice, inclusiv prin proiecte finanțate cu sprijinul Uniunii Europene.

Printre etapele importante ale dezvoltării se numără proiectul de retehnologizare a capacităților de producție din 2009, precum și extinderea spațiilor de producție și depozitare și achiziția unor noi linii tehnologice, printr-un proiect implementat în perioada 2012–2014.

Evoluția procesului de fabricație poate fi observată chiar în cazul savarinei. Dacă în trecut produsul era copt în forme metalice care necesitau ungere, în prezent sunt utilizate forme speciale din silicon, adaptate cerințelor producției moderne. În același timp, operațiunile succesive de preparare necesită o organizare atentă a fluxurilor de lucru, pentru a asigura eficiența și uniformitatea produselor.

Modernizarea tehnologică reprezintă și una dintre prioritățile de dezvoltare ale companiei. Casa Antonie pregătește proiectarea unui nou spațiu de producție, în care intenționează să își relocheze activitatea. Organizarea producției pe un singur nivel ar permite simplificarea fluxurilor tehnologice și reducerea transportului intern al produselor între diferitele etape de fabricație.

Compania are în prezent un portofoliu de peste 50 de produse și estimează pentru 2026 o creștere moderată a cifrei de afaceri, într-un context în care consumul este afectat de presiunile economice și de reducerea puterii de cumpărare.

Pentru 2027, Casa Antonie are în vedere continuarea proiectelor de dezvoltare, proiectarea unei noi unități de producție și explorarea oportunităților de export. În paralel, compania urmărește adaptarea portofoliului la noile tendințe de consum, inclusiv interesul pentru deserturi cu mai puțin zahăr și ingrediente naturale, păstrând în același timp produsele tradiționale care au contribuit la dezvoltarea brandului.

Despre Casa Antonie:

Casa Antonie este o companie românească înființată în 1993, specializată în producția de prăjituri, torturi și alte produse de cofetărie și patiserie. Pornită ca o afacere de familie, compania s-a dezvoltat prin investiții în tehnologie, capacități de producție și distribuție, ajungând la un portofoliu de peste 50 de produse comercializate la nivel național, cu precădere în marile lanțuri de supermarketuri. Casa Antonie are capital integral privat românesc și îmbină producția deserturilor tradiționale cu dezvoltarea unor produse adaptate cerințelor actuale ale consumatorilor.

Foto: Casa Antoine

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