Serul facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition: îngrijirea zilnică a tenului, într-o nouă perspectivă

Serul facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition: îngrijirea zilnică a tenului, într-o nouă perspectivă

Un nou ulei facial pentru fiecare zi, conceput pentru a regenera bariera lipidică a tenului și a susține ritualurile moderne de îngrijire a tenului

Tenul cu aspect sănătos începe cu o barieră lipidică solidă și echilibrată. Acest scut invizibil situat în învelișul extern al pielii joacă un rol esențial în menținerea umidității și protejarea împotriva factorilor de stres din fiecare zi, cum ar fi poluarea, schimbările climatice și expunerea la raze ultraviolete. Când bariera lipidică este compromisă, apa se poate elimina mai ușor din piele, care devine cu timpul uscată, ternă, sensibilă și mai puțin rezistentă.

ARTISTRY, o marcă premium de produse de îngrijire a tenului și machiaj distribuită exclusiv de Amway, vine în întâmpinarea acestei nevoi fundamentale a tenului, dezvoltând revoluționarul Ser facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition, un ulei facial ușor, cu absorbție rapidă, conceput pentru a regenera lipidele naturale ale pielii și a consolida funcția de barieră de protecție. Inspirată din legătura dintre nutriție și sănătatea tenului, formula eliberează acizii grași omega esențiali direct la nivelul pielii, ajutând la menținerea umidității pe o perioadă de până la 24 de ore și conferind o senzație de confort, catifelare și un aspect strălucitor.

Pentru a funcționa în condiții optime, bariera lipidică a pielii trebuie să conțină acizi grași într-un echilibru precis. Serul facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition oferă o gamă completă de acizi grași omega 3, 6, 7 și 9 — componente-cheie ale structurii de protecție a pielii. Omega-3 are un efect calmant asupra pielii, pentru o senzație sporită de confort și un ten cu aspect mai relaxat. Omega-6 și omega-7 acționează pentru a regenera matricea lipidică, consolidând bariera și reducând pierderile de apă, în timp ce omega-9 susține dispersia celorlalți acizi grași omega, îmbunătățindu-le eficacitatea.

Acești acizi grași esențiali intră în compoziția unui amestec de peste 10 uleiuri pe bază de plante atent selectate pentru afinitatea ridicată cu pielea și pentru profilul nutrițional. Printre ele se numără și uleiul din semințe de chia albă cultivate la ferme Nutrilite. Cu o compoziție bogată în omega-3 ALA și fitonutrienți, uleiul din semințe de chia albă ajută la hrănirea tenului și sprijină rezistența sa naturală. Formula este îmbogățită cu ulei de alge, o sursă vegană de omega-3 DHA și EPA, și cu vitamina E, care conferă protecție antioxidantă împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi. Uleiurile complementare, cum sunt cele de limba-mielului, luminița-nopții, semințe de dovleac,  tărâțe de orez, șofrănel, nuci de macadamia, migdale și ulei din semințe de trifoi, oferă o gamă echilibrată de acizi grași esențiali.

Datorită sistemului de eliberare pe bază de ulei, Serul facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition se combină perfect cu lipidele din piele, permițând absorbția rapidă, fără să lase senzația de piele uleioasă. Studiile clinice și cele efectuate în rândul consumatorilor demonstrează îmbunătățiri vizibile în ce privește hidratarea tenului, aspectul său strălucitor și regenerarea conținutului de uleiuri naturale în urma aplicării, confirmând astfel capacitatea  formulei de a susține hidratarea și refacerea barierei. 

Textura sa ușoară este potrivită pentru utilizarea zilnică, atât dimineața, cât și seara, fiind ușor de integrat în orice rutină zilnică de îngrijire a tenului.

Ritualurile moderne în materie de îngrijire a tenului sunt definite tot mai mult de simplitate și de accentul pus pe aspectul natural al tenului. În loc să includă mai multe straturi de produse, rutinele din prezent se axează pe regenerarea funcțiilor esențiale ale tenului și pe îndeplinirea nevoilor reale, de fiecare zi. Uleiurile faciale au devenit un pas crucial în această abordare, fiind apreciate pentru capacitatea lor de a oferi hrănire specifică și de a susține în același timp bariera naturală a tenului. Integrat într-un ritual zilnic, Serul facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition oferă un moment de liniște și îngrijire — un pas ușor, dar eficient, care se încadrează perfect în rutinele moderne, ajutând tenul să își mențină echilibrul, confortul și rezistența în lumea grăbită în care trăim.

Parte integrantă din filozofia Artistry Skin Nutrition, Serul facial Omega Drops reflectă o abordare holistică a frumuseții care îmbină știința avansată pentru îngrijirea tenului, ingrediente inspirate din nutriție și trasabilitatea de la sămânță la piele.  Formula non-comedogenică bazată pe plante 99% este testată dermatologic și alergologic, fiind potrivită pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru cel uscat și sensibil. 

Conceput ca un pas zilnic simplu, dar eficient, Serul facial Omega Drops Artistry Skin Nutrition ajută la refacerea echilibrului, a hidratării și a strălucirii — contribuind cu nutrienți esențiali pentru ten, picătură cu picătură.

Despre Amway

Amway este o companie condusă de întreprinzători, axată pe sănătate și stare de bine, cu sediul central la Ada, Michigan. Compania este ferm angajată să ajute oamenii să ducă o viață mai bună și mai sănătoasă – în peste 100 de piețe din întreaga lume. Potrivit revistei Forbes, este între primele 50 de întreprinderi familiale în proprietate privată din Statele Unite. Mărcile cu cele mai mari vânzări ale Amway sunt Nutrilite™, Artistry™ și XS™ – toate, vândute în exclusivitate de întreprinzători cunoscuți ca Parteneri Amway. Amway este compania de vânzări directe nr. 1 din lume, potrivit  listei 2025 Direct Selling News Global 100.

Despre marca Artistry

Artistry este singura marcă de frumusețe susținută de Nutrilite, marca numărul 1 în lume în vânzarea de vitamine și suplimente alimentare pe bază de plante. Cu 145 de ani de experiență combinată în nutriție, stare de bine și frumusețe, produsele Artistry au la bază cercetări revoluționare privind tenul și fitonutrienții pe bază de plante, pentru a răspunde nevoilor unice ale fiecărei persoane. Frumusețea sănătoasă înseamnă și frumusețe curată, obiectivul fiind ca toate produsele viitoare Artistry să fie concepute pe baza principiilor Artistry pentru formule curate și vegane**, cu ingrediente pure și sigure, procese de producție mai bune și multe altele. Cu produsele Artistry, frumusețea nu mai trebuie să fie o alegere sau un compromis. Produsele Artistry™ sunt vândute prin Parteneri Amway în peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume.

*Nutrilite include vânzări ale produselor marca Nutrilite și Nutriway. Conform GlobalData, pe baza datelor din 2025

**Se referă la formulele globale Artistry Skin Nutrition

Sursa foto: Amway

