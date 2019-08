(P) Performanta istorica: Mihai Vigariu duce recordul national la Full IronMan sub bariera de 9 ore

Mihai Vigariu a devenit primul roman din istorie care coboara sub 9 ore pe distanta unui Full IronMan

A incercat in primavara „marea cu degetul” in Africa de Sud. Si atunci a facut un concurs excelent. A terminat pe locul 45 din 1766 in clasamentul general si a reusit o noua calificare la Campionatul Mondial de la Kona. Timpul sau a fost atunci de 9 ore, 1 minut si 11 secunde, sub recordul national, dar din cauza valurilor inotul a fost scurtat la jumatate.

„Imi confirma directia buna”, declara Vigariu pentru aimx.ro imediat dupa momentul Africa de Sud. Iar sambata, 3 august, triatlonistul si-a indeplinit obiectivul. A „daramat” recordul national si a coborat sub 9 ore.

Mihai Vigariu duce recordul national la Full IronMan sub „bariera” de 9 ore

In Estonia, Mihai a inotat cei 3,8 kilometri, a pedalat 180 si a alergat 42.195 km in 8 ore, 54 de minute si 2 secunde. Un timp cu 8 minute si 43 de secunde mai bun fata de precedenta performanta reusita de Andrei Dudu (9.02.45). Mihai a alergat cu un pace de 4.35 si a terminat maratonul in 3 ore, 12 minute si 49 de secunde. La bicicleta, a parcurs cei 180 de kilometri in 4.38.19, iar inotul in 57.47.

Tallinn este a doua capitala din Europa, dupa Copenhaga, care gazduieste un concurs de Full IronMan. Concursul a fost votat al 10-lea eveniment din lume la categoria „Overall Bike Experience”. Inotul se desfasoara in Marea Baltica, iar cei 180 de kilometri sunt de-alungul coastei. Alergarea ii duce pe concurenti prin superbul centru al capitalei Estoniei, declarat patrimoniu Unesco.