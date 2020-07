Un salon de frumusețe care își respectă clienții și care dorește să își construiască o poveste este permanent implicat în înțelegerea nevoilor celor care ii trec pragul. Așadar, Estetica Brăila este la curent cu noile apariții în domeniul înfrumusețării prin diverse mijloace. Noile proceduri, cele mai recente aparate sunt cumpărate și importate pentru a fi de folos în tratamente diferite. Clienții sunt încântați de diversitatea modalităților prin care pot să își trateze sau să își întrețină anumite arii de interes. Estetica Brăila pune la dispoziția doamnelor, domnișoarelor, specialiști care sunt la curent cu cele mai noi proaspete inovații în ceea ce privește procedurile utilizate. Aici angajații fac training permanent pentru a fi cei mai buni din domeniu.

Implicarea managerului acestui salon a adus beneficii multiple salonului. Așadar, faptul că a fost permanent alături de angajații ei și faptul că a condus cu pricepere și dragoste a dus către această frumoasă poveste de succes. Carmen Gabriela Flor este responsabilă pentru o afacere care merită să fie lăudată. Ea este determinată și are puterea de a jongla între viața de familie, salonul pe care îl conduce și împlinirea personală. Are peste 30 de angajați de care are grijă ca într-o mare familie. Prietenia și legătura frumoasă dintre ea și angajații săi au fost permanent un model pentru modul în care sunt tratați clienții acestui salon. Orice femeie care pășește aici și dorește o simplă tunsoare sau un tratament facial poate descoperi un întreg univers.

Specialiștii sunt alături de doamne și domnișoare pentru a le asculta, pentru a le înțelege. Aici pot să se descopere pe sine, să aibă parte de un moment de răsfăț personal. Carmen Gabriela Flor vorbește adesea despre marile modificări fizice și spune că ele își au sediul în interior. Așadar, clientele salonului au fost parte din sistemul de frumusețe cu personalitatea unică a lor. Fiecare schimbare majoră este prezentă ca potențial și este adusă în exterior prin înfățișare. Orice tunsoare, modificare a culorii părului, poate să însemne un pas spre fericire, spre o viață mai împlinită. Cine se simte bine, arată frumos și încântă persoanele din jur prin deschiderea sa interioară.

Acest brand de renume este acum apreciat și pentru clinică ce i se alătură. Aici oricine poate să aibă parte de intervenții minore, non-invazive. Medicii au experiență extinsă în acest domeniu și sunt lăudați de către clientele clinicii „Medico Estetic”. Așadar, orice rid apărut sau aspect care nu este mulțumitor poate să fie reparat imediat cu minim efort. De aceea procedurile sunt realizate cu precizie, cu implicare și în timp scurt.

O femeie modernă, implicată și plină de dragoste pentru munca sa a reușit să transforme salonul Estetica Brăila într-un adevărat nume pe piață. Carmen Gabriela Flor este o femeie de succes, care și-a adus aportul în lumea frumuseții. Grija să pentru fiecare detaliu a făcut diferența, iar acum, salonul este foarte cunoscut. Clientele sunt tratate de fiecare dată ca fiind parte din marea familie Estetica Brăila.