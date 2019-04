(P) Cum s-a schimbat viata actritei Ioanei Ginghina in ultimii 25 ani

Plantusin, un brand romanesc de la Fares, m-a invitat sa “arunc” o privire peste ultimii 25 de ani si sa spun cum s-a schimbat viata mea.

In urma cu 25 de ani eram in liceu. Faceam teatru intr-o trupa de actori amatori si stiam inca de atunci ca voi fi actrita. O iubeam pe Vivien Leigh si imi doream sa am macar o parte din talentul ei. Visul meu s-a concretizat. Am facut teatru, am jucat in seriale, si am iubit fiecare moment al carierei mele. Cu bune, cu rele, fiindca asa e-n teatru.

In toti acesti ani, am invatat sa fiu sotie, alaturi de un om pe care il iubesc si care ma apreciaza. Ne-am construit impreuna un camin si tot impreuna crestem un copil frumos, dornic sa invete despre tot ce il inconjoara. Am invatat sa ma implic si sa fac proiecte frumoase in care am implicat si alti copii.

Am cantat, am jucat, m-am bucurat, am plans, mi-am facut planuri, am calatorit, am muncit, am trait asa cum am crezut ca trebuie traiti cei mai frumosi ani din viata.