(P) Auxologie.RO – știința care monitorizează în mod corect evoluția copilului tău!

Grafice de creștere (raportate la greutate, înălțime, indice masă corporală atât pentru aflarea Scorului Z cât și a Percentilei copilului) : date publice ale diferitelor instituții de specialitate din România adunate în decursul multor ani, grafice ale Organizației Mondiale a Sănătății, graficele realizate de către Andrea Prader, etc. De asemenea sistemul cuprinde un algoritm care contribuie la crearea unui set de date nou pentru populația din România, actualizat an de an