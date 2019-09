(P) 7 beneficii inedite ale uleiului de cocos pentru sănătate

Uleiul de cocos este apreciat de mii de ani pentru efectele sale curative, care acoperă o paletă foarte largă de utilizare. Dacă în timpurile străvechi, acesta era un produs la care aveau acces în special populațiile din zonele tropicale, astăzi uleiul de cocos se poate găsi în orice supermarket sau magazin naturist. Acestal este utilizat atât pentru consum, însă cu siguranță că este un ingredient de nelipsit din ritualul de înfrumusețare al femeilor din întreaga lume. În plus, extractul din nuca de cocos este folosit adesea și în domeniul sănătății și chiar în gospodărie. Ți-am stârnit curiozitatea? Află mai multe detalii despre principalele 7 beneficii ale uleiului de cocos pentru sănătate!

Stimulează producția de colesterol bun pentru organism

Uleiul de cocos este foarte util în protecția sistemului cardiovascular. Acesta are un conținut ridicat de acid lauric, compus care stimulează secreția de colesterol HDL, cunoscut drept colesterolul ”bun” al organismului. Acest tip de colesterol este utilizat în procesele care au loc la nivelul ficatului – acolo unde, de altfel, este descompus – și nu afectează vasele de sânge. În acest mod, uleiul de cocos menține sănătatea inimii, prevenind afecțiunile cardiace. Pentru a beneficia de aceste efecte pe care le are, se recomandă să se consume zilnic 1 linguriță de ulei de cocos pe zi.

Contribuie la reglarea metabolismului

Din componența uleiului de cocos nu lipsesc nici trigliceridele cu lanț mediu. Rolul acestora este de a crește arderile depozitelor de grăsime, contribuind astfel la reglarea ratei metabolice. În urma descompunerii celulelor de grăsime rezultă și energia de care organismul are nevoie. Prin această funcție de stimulare a metabolismului, uleiul de cocos este un aliat de încredere în lupta cu kilogramele nedorite. In plus, uleiul de cocos facilitează digestia alimentelor, iar acizii grași din componența uleiului de cocos au un rol extrem de important, suprimând poftele și apetitul și conferind senzația de sațietate.

Ajută la îmbunătățirea sistemului digestiv

Datorită acizilor saturați care se regăsesc în compoziția uleiului de nucă de cocos, acest produs este ideal pentru prevenirea problemelor de la nivelul sistemului digestiv. Acești acizi saturați au proprietăți antimicrobiene, antivirale și antifungice, motiv pentru care țin departe bacteriile, ciupercile sau paraziții care generează dezechilibrul în digestie. Mai mult decât atât, consumând cu regularitate ulei de cocos scade riscul de apariție a sindromului de colon iritabil.

Prezintă proprietăți esențiale de anti-îmbătrânire

Uleiul de cocos reprezintă o sursă bogată în antioxidanți și de vitamina A și E. Ca atare, acesta are proprietăți anti-îmbătrânire, acționând pe mai multe direcții. Pe de o parte, îngrijirea pielii cu ulei de cocos duce la reducerea efectelor nocive ale radicalilor liberi, iar pe de altă parte substanțele active ale uleiului (în special acidul ferulic) contribuie la estomparea ridurilor fine. În plus, uleiul de cocos este un produs care conferă pielii luminozitate și prospețime, fiind folosit adesea ca loțiune after-sun, datorită faptului că pune în evidență bronzul și are efecte calmante.

Protejează și hidratează pielea

Potrivit experților, uleiul de cocos are o eficiență mai mare cu 30% decât alte tipuri de uleiuri minerale în protejarea și hidratarea pielii. Trigliceridele cu lanț mediu sunt benefice pentru combaterea micozei, având proprietăți antimicotice. În plus, uleiul de cocos este utilizat adesea ca ingredient pentru cremele și loțiunile de îngrijire, datorită faptului că hidratează intens pielea.

Stimulează funcțiile creierului

Un beneficiu foarte important al uleiului de cocos constă în stimularea funcțiilor cognitive. Consumul său regulat sporește capacitatea de concentrare, îmbunătățește memoria și, în plus, spun unii specialiști, previne instalarea bolii Alzheimer. Aceste beneficii se datorează, în mare parte, acizilor grași cu lanț mediu din compoziția uleiului de cocos. În plus, în urma digestiei acizilor grași care are loc la nivelul ficatului, rezultă ketonele, o adevărată sursă de energie pentru creier. Un lucru foarte important de știut este că aceste ketone furnizează energie creierului fără a fi nevoie de insulină pentru transformarea glucozei în energie.

Stabilizează nivelul de zahăr din sânge

Acidul lauric din uleiul de cocos este responsabil și de reglarea nivelului de zahăr din sânge. Consumat zilnic, uleiul de cocos stimulează o mai bună tolerale a glucozei. În schimb, acest produs sprijină procesele de absorbție ale vitaminelor și mineralelor la nivelul organismului.

