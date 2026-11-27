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Hemoroizii pot provoca disconfort, mâncărime, durere sau sângerare, însă multe persoane amână discuția cu medicul din jenă sau din cauza informațiilor contradictorii. Unele simptome pot semăna cu cele ale altor afecțiuni digestive, iar alegerea unui tratament fără diagnostic poate întârzia rezolvarea problemei. În continuare, afli ce este adevărat despre opțiunile de tratament, prevenție și situațiile în care ai nevoie de consult medical.

Diagnosticul corect contează mai mult decât o soluție rapidă

Nu orice senzație de arsură, mâncărime sau sângerare anală indică hemoroizi. Simptome asemănătoare pot apărea în cazul unei fisuri anale, adică o mică ruptură a mucoasei, al unui abces, al unei fistule sau al unor afecțiuni inflamatorii intestinale. Uneori, medicul trebuie să excludă polipii ori alte cauze ale sângerării rectale.

La consultație, medicul discută cu tine despre simptome, obiceiurile de tranzit și istoricul medical. Apoi poate realiza o examinare locală. În funcție de situație, recomandă investigații precum anoscopia, care permite vizualizarea canalului anal, sau colonoscopia, ce examinează intestinul gros.

Hemoroizii pot fi interni sau externi. Cei interni apar în interiorul canalului anal și pot sângera fără să doară. Cei externi se află sub pielea din jurul anusului și pot deveni dureroși dacă se formează un cheag de sânge, numit tromboză. Tipul și gradul hemoroizilor ghidează alegerea tratamentului.

Mit: „Cremele și supozitoarele rezolvă orice formă de hemoroizi”

Tratamentele locale pot calma simptomele ușoare sau moderate, mai ales în timpul unui episod acut. Unele produse conțin substanțe cu acțiune asupra vaselor de sânge și ingrediente cu efect anestezic local, care reduc temporar durerea, pruritul și senzația de arsură.

Dacă medicul sau farmacistul confirmă că un produs local este potrivit pentru tine, poți lua în calcul un tratament pentru hemoroizi utilizat conform prospectului. Acesta poate susține controlul simptomelor, alături de măsuri care reglează tranzitul intestinal, cum ar fi aportul treptat de fibre și lichide.

Totuși, cremele și supozitoarele nu elimină hemoroizii mari, prolabați sau recidivanți. Prolapsul apare atunci când țesutul hemoroidal coboară în afara anusului, temporar sau permanent. Produsele aplicate local pot provoca iritație, dermatită de contact sau reacții alergice la persoanele sensibile. Cere sfatul farmacistului înainte de utilizare, mai ales în sarcină, alăptare sau dacă ai alergii cunoscute. Dacă simptomele continuă după câteva zile, programează un consult.

Mit: „Orice sângerare la defecație apare din cauza hemoroizilor”

Hemoroizii pot produce sânge roșu-aprins pe hârtia igienică, în vasul de toaletă sau pe suprafața scaunului. Totuși, aspectul sângelui oferă doar un indiciu. Nu stabilește cauza și nu exclude alte probleme digestive.

Sângele amestecat în scaun, scaunele negre, sângerarea repetată sau o cantitate mare de sânge necesită evaluare medicală. Discută rapid cu medicul și dacă apar amețeală, slăbiciune, oboseală persistentă sau paloare, deoarece pierderile repetate de sânge pot contribui la anemie.

Acordă atenție și schimbărilor de tranzit care durează mai multe săptămâni, scăderii în greutate fără explicație ori istoricului familial de cancer colorectal. Prezența hemoroizilor nu exclude alte afecțiuni. Pentru prima sângerare rectală, cel mai sigur pas rămâne consultul medical.

Mit: „Hemoroizii apar doar la persoanele în vârstă”

Vârsta poate favoriza slăbirea țesuturilor care susțin vasele din zona anală, însă hemoroizii apar frecvent și la adulți tineri. Constipația, efortul repetat la defecație, sedentarismul, sarcina, perioada de după naștere, excesul ponderal sau ridicarea constantă de greutăți pot crește presiunea în venele anorectale.

Și obiceiurile zilnice pot întreține problema. De exemplu, dacă stai mult pe toaletă și folosești telefonul, crește presiunea asupra zonei. Dacă amâni frecvent mersul la baie, scaunul poate deveni mai tare și mai greu de eliminat.

Poți reduce acești factori prin schimbări simple: mergi la toaletă atunci când apare nevoia, evită împingerea forțată și fă pauze active dacă lucrezi multe ore la birou. Dacă ai constipație sau diaree frecventă, discută cu medicul despre cauzele posibile.

Mit: „Operația este inevitabilă”

În majoritatea cazurilor, medicul începe cu măsuri conservatoare. Acestea urmăresc reducerea presiunii la defecație și prevenirea episoadelor noi. Băile călduțe de șezut pot calma disconfortul, dar nu tratează cauza și nu înlocuiesc evaluarea de specialitate.

Pentru rezultate stabile, medicul poate recomanda:

creșterea treptată a aportului de fibre din legume, fructe, leguminoase și cereale integrale;

hidratare adecvată pe parcursul zilei;

activitate fizică regulată;

tratament pentru constipație sau diaree, dacă acestea persistă;

limitarea timpului petrecut pe toaletă.

Dacă simptomele continuă, există proceduri realizate în cabinet. Ligatura elastică blochează alimentarea cu sânge a unui hemoroid intern prin aplicarea unui inel mic. Scleroterapia presupune injectarea unei substanțe care reduce vascularizația, iar coagularea cu infraroșu folosește căldura controlată. Unele cazuri necesită ședințe repetate.

Chirurgia se recomandă mai ales pentru hemoroizi voluminoși, prolaps persistent sau simptome care nu răspund la alte metode. Medicul îți explică beneficiile, recuperarea și posibilele riscuri ale fiecărei opțiuni.

Mit: „Laserul este alegerea potrivită pentru toată lumea”

Procedurile cu laser pot avea indicație în anumite cazuri, însă nu reprezintă o alegere universală. Rezultatul depinde de gradul hemoroizilor, de prolaps, de tehnica folosită și de experiența echipei medicale. Termenul „laser” poate descrie proceduri diferite, așa că întreabă medicul ce intervenție propune și de ce o consideră potrivită pentru tine.

Unele persoane revin mai repede la activitățile obișnuite după anumite proceduri moderne, dar pot apărea durere, sângerare, inflamație sau recidivă. Pentru hemoroizii mari, cu exces de țesut, medicul poate recomanda o altă metodă. Nu alege doar pe baza recenziilor online sau a promisiunilor legate de recuperare.

Mit: „Igiena precară provoacă hemoroizii, iar remediile naturiste îi vindecă”

Hemoroizii nu apar din lipsa igienei. Presiunea crescută asupra venelor anorectale reprezintă una dintre cauzele frecvente. În schimb, spălarea agresivă, săpunurile parfumate și șervețelele cu alcool pot irita pielea sensibilă din zonă.

Curăță delicat zona cu apă călduță și usuc-o prin tamponare, fără frecare. Evită produsele parfumate sau uleiurile aplicate direct pe piele fără recomandare medicală. Unele preparate artizanale pot cauza dermatită de contact, adică o reacție inflamatorie a pielii.

Fibrele alimentare, lichidele suficiente și corectarea obiceiurilor de defecație au susținere medicală mai bună decât remediile prezentate drept soluții rapide. Cere recomandarea medicului sau farmacistului înainte să aplici un produs nou.

Mit: „Dacă simptomele dispar, problema nu mai revine”

Simptomele se pot calma pentru o perioadă, apoi pot reapărea dacă rămân aceiași factori favorizanți. Recidiva este posibilă după tratamente locale, proceduri de cabinet sau intervenții chirurgicale.

Pentru a reduce riscul, crește fibrele treptat, bea lichide, fă mișcare și evită efortul intens la defecație. Dacă iei medicamente care îți modifică tranzitul sau ai constipație cronică, discută cu medicul despre ajustarea planului de îngrijire.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Solicită evaluare dacă ai sângerare repetată sau abundentă, durere severă, febră, secreții, scaune negre, slăbiciune ori simptome care revin frecvent.

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