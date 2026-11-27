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Când pierzi un părinte sau o rudă apropiată, ultimul lucru la care vrei să te gândești sunt actele. Totuși, mai devreme sau mai târziu, apare întrebarea inevitabilă: cât costă să dezbați moștenirea? Răspunsul nu este o sumă fixă, ci un calcul format din mai multe componente. Să le luăm pe rând.

1. Onorariul notarial

Onorariul pentru dezbaterea succesiunii se calculează în funcție de valoarea totală a bunurilor din masa succesorală, pe tranșe de valoare. Cu cât moștenirea este mai mare, cu atât onorariul este mai mare, dar procentul aplicat scade pe măsură ce valoarea crește. Notarii nu pot percepe sub minimele aprobate de Ministerul Justiției, iar la onorariu se adaugă TVA.

2. Valoarea bunurilor

Pentru imobile, notarul folosește ca reper studiul de piață al Camerei Notarilor Publici, cunoscut popular drept „grila notarilor”. Dacă valoarea reală a proprietății este mai mare, se poate folosi o expertiză de evaluare. Pentru conturi bancare, autoturisme sau acțiuni se iau în calcul sumele și valorile din documentele oficiale.

3. Impozitul pe succesiune

Aici este capcana cea mai frecventă. Dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la data decesului, nu se datorează impozit. După expirarea acestui termen, moștenitorii plătesc un impozit de 1% din valoarea masei succesorale. Pentru o moștenire de câteva sute de mii de lei, întârzierea se traduce în mii de lei plătiți în plus.

4. Cheltuielile pentru documente

Pe lângă onorariu, intră în calcul și costurile mai mici, dar inevitabile:

extrasele de carte funciară pentru fiecare imobil;

certificatele fiscale de la direcțiile de taxe locale;

verificările în registrele naționale notariale, inclusiv cel de testamente;

eventuale traduceri sau copii legalizate;

taxele de intabulare a dreptului de proprietate pe numele moștenitorilor.

5. Datoriile defunctului

Puțini știu că, odată cu bunurile, moștenitorii preiau și datoriile. Merită verificat dacă există credite, impozite restante sau alte obligații, pentru că acestea pot schimba decizia de a accepta sau nu moștenirea.

Un exemplu orientativ

Să presupunem o moștenire formată dintr-un apartament în București și un cont bancar. Costul final va include onorariul calculat pe valoarea ambelor bunuri, TVA, câteva sute de lei pentru extrase și certificate și taxa de intabulare. Dacă au trecut mai mult de doi ani de la deces, se adaugă și impozitul de 1%.

Pentru o imagine actualizată, cu tranșe și exemple concrete, merită să citești ghidul despre cât costă o succesiune la notar, unde costurile sunt detaliate pentru anul în curs.

Concluzie

Cel mai simplu mod de a reduce costul unei succesiuni este să nu o amâni. Strânge actele din timp, discută cu ceilalți moștenitori și programează-te la notar înainte să expire termenul de doi ani.

Sursa foto: ilustrație originală, realizată special pentru acest articol (liberă de drepturi)

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