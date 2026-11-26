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Să ai grijă de viitorul tău e tot o formă de self-care și nu trebuie să aștepte până se mai liniștesc lucrurile.

Ai trecut în calendar termenul limită al proiectului, programarea la dentist și weekendul pe care ai promis să-l lași liber. Undeva, pe o altă listă – cea mai puțin organizată din mintea ta – este și „să fac ceva pentru viitorul meu financiar”.

Este acolo de ceva vreme. De obicei, o amâni pentru „când se mai liniștesc lucrurile”.

Dar ai deja grijă de tine în alte feluri. Faci mișcare, te odihnești, încerci să mai mănânci și ceva verde… Banii fac parte din același tablou al grijii de sine: sunt cei care decid, discret, câtă libertate ai ca să trăiești așa cum îți dorești. Doar că rareori primesc o programare a lor.

Starea de bine include și viața ta financiară

Vorbim des despre starea de bine prin prisma somnului, a mișcării, a odihnei și a timpului pe care ni-l facem pentru noi. Viața noastră financiară merită aceeași atenție, din motive la fel de practice: de ea depind opțiunile pe care le avem.

Independența financiară poate însemna să alegi mai liber când și cum lucrezi. Poate însemna o nouă calificare, dezvoltarea unei idei de afacere sau resurse suplimentare pentru pensie.

Investițiile pot face parte din acest plan. Nu elimină incertitudinea și nu garantează siguranța financiară, dar, dacă înțelegi cum funcționează, ai la îndemână încă un instrument pe care îl poți lua în calcul.

Începe cu un control de rutină, nu cu o achiziție

Ca orice control bun, și acesta începe cu o privire asupra situației tale: cât câștigi, cât cheltuiești, cât datorezi și cât ai economisit. Așa vezi mai clar unde te afli și cât ai putea, realist, să pui deoparte pentru viitor.

Apoi gândește-te pentru ce vrei să te pregătești. O vacanță vara viitoare și resursele suplimentare pentru pensie au orizonturi de timp diferite, așa că nu ar trebui finanțate automat în același fel.

Banii pentru urgențe și pentru cheltuielile apropiate trebuie să rămână accesibili. Conturile de economii și depozitele pot avea acest rol.

Pentru obiectivele pe termen lung contează și puterea de cumpărare. Din cauza inflației, aceeași sumă de bani cumpără tot mai puțin în timp. Dacă dobânda la economii nu ține pasul cu creșterea prețurilor, soldul poate crește, în timp ce puterea lui de cumpărare scade.

Investițiile oferă posibilitatea unei creșteri pe termen lung, dar și riscul unor pierderi. Dacă separi aceste scopuri, îți va fi mai ușor să decizi ce bani – dacă e cazul – ai putea lăsa investiți.

Nu ai nevoie de încă un job cu normă întreagă

Poate că ezitarea ta ține mai puțin de „nu vreau să investesc” și mai mult de „am deja destule pe cap”.

Pe bună dreptate.

Alegerea acțiunilor individuale presupune să analizezi companii, să le înțelegi perspectivele și să decizi ce preț are sens. Unor investitori le place această muncă. Alții ar prefera o variantă mai ușor de gestionat.

Un ETF este varianta care solicită mai puțin timp. Deține un întreg coș de companii într-o singură investiție, așa că ai expunere la multe dintre ele deodată, în loc să alegi fiecare companie și să stai cu ochii pe ea. Urmărește discret o listă stabilită de companii, după reguli clare, deci nimeni nu încearcă să ghicească în locul tău următorul mare câștigător. Tu decizi dacă se potrivește cu planurile tale; nu trebuie să-l administrezi zi de zi.

Mai aproape de tine

Aici intervine InterCapital ETF, primul furnizor internațional de ETF-uri din România. În loc să fie nevoie să îți deschizi un cont în străinătate, aduce aceste investiții la Bursa de Valori București, în lei, printr-un cont local pe care îl poți deschide la un broker de aici. Patru dintre fondurile sale urmăresc fiecare câte o piață din regiune – România, Polonia, Slovenia și Croația –, așa că poți investi în întreaga regiune fără să construiești portofoliul companie cu companie. Și sunt gândite exact pentru genul de rutină care funcționează fără atenție zilnică: în loc să distribuie sume mici, păstrează câștigurile la lucru în interiorul fondului, astfel încât, în timp, câștigurile tale să poată genera la rândul lor noi câștiguri. Obiceiurile bune dau roade în timp, inclusiv cele financiare.

Construiește o rutină care nu cere atenție zilnică

O parte din progres vine din decizii pe care pur și simplu le repeți: să pui bani deoparte, să-ți verifici costurile și să vezi dacă abordarea ta se mai potrivește cu situația în care te afli.

Reinvestirea adaugă încă un element, la fel cum alegerile mici, repetate, se adună în orice rutină.

Cele patru ETF-uri de acțiuni ale InterCapital reinvestesc dividendele în fonduri, în loc să le distribuie. Dividendele sunt plăți pe care companiile le pot face acționarilor din profiturile lor. Când aceste venituri rămân investite, ele participă la randamentele viitoare.

Așa apare efectul capitalizării, cunoscut și ca dobândă compusă: câștigurile care rămân investite pot genera, la rândul lor, noi câștiguri. Pierderile funcționează în sens invers și reduc suma care poate crește.

Dacă vrei imaginea de ansamblu, genul pe care ți-l oferă un control anual, indicii pe care îi urmăresc aceste fonduri arată ce a însemnat răbdarea pe o perioadă mai lungă. Potrivit datelor InterCapital ETF, calculate în euro pentru cei cinci ani încheiați la 30 octombrie 2026, randamentul total anualizat a fost de aproximativ 28% pentru indicele BET-TRN din România, 18% pentru WIG30TR din Polonia, 28% pentru SBITOP TR din Slovenia și 22% pentru CROBEX10tr din Croația. Randamentul anualizat exprimă rezultatul unei perioade ca o rată anuală compusă echivalentă; nu înseamnă că investitorii au obținut acest randament în fiecare an. Cifrele arată imaginea pe termen lung, iar acesta e tot rostul unei rutine pe care nu trebuie s-o urmărești zilnic. Randamentele trecute nu garantează rezultatele viitoare. Acestea sunt randamente ale indicilor, nu ale ETF-urilor, iar costurile fondurilor reduc câștigul efectiv.

Ești gata să treci programarea în calendar?

Primul tău control financiar nu trebuie să se încheie cu o achiziție. Se poate încheia cu un obiectiv mai clar și cu o mai bună înțelegere a opțiunilor pe care le ai.

Când vrei să mergi mai departe, iată cum poți începe să explorezi ETF-urile InterCapital:

Informează-te despre fonduri. Documentele fondurilor InterCapital conțin informații despre dețineri, riscuri și costuri. Începe cu Documentul cu informații esențiale (KID). Alege un broker autorizat cu acces la BVB. Verifică dacă oferă acces la instrumentele tranzacționate la Bursa de Valori București. Deschide-ți contul și alimentează-l. Caută fondul după denumirea exactă sau după simbolul de tranzacționare. Verifică detaliile înainte să plasezi ordinul. Uită-te la prețul unității, numărul de unități, moneda de tranzacționare și costul total. Roagă-l pe broker să-ți explice tot ce nu-ți este familiar.

Rezervă-ți apoi timp pentru câte o revizuire din când în când, pe măsură ce situația ta se schimbă. Poți acorda finanțelor tale o atenție constantă fără să le dedici fiecare minut liber.

„Când se mai liniștesc lucrurile” e rareori o dată pe care să te poți baza. Un loc în calendar e un început mult mai practic.

*Aceasta este o comunicare de marketing și nu reprezintă consultanță de investiții sau o recomandare de a investi. Înainte de a lua o decizie de investiție, citiți Prospectul fondului relevant și Documentul cu informații esențiale (KID), disponibile la https://intercapitaletf.hr/ro/documents/. Investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a capitalului investit. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Despre InterCapital ETF

InterCapital ETF este primul administrator de ETF-uri atât din Croația, cât și din Slovenia, și primul furnizor internațional de ETF-uri din România. Compania administrează în prezent 6 ETF-uri, cu active în administrare de aproximativ 210 milioane de euro, printre care: InterCapital Euro Money Market UCITS ETF, InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, InterCapital BET-TRN UCITS ETF, InterCapital CROBEX10 TR UCITS ETF, InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF și InterCapital EUR Romania Government Bond 5–10yr UCITS ETF.

InterCapital ETF face parte din InterCapital Group, care mai include InterCapital Digital Wealth Management, ce oferă un serviciu de robo-advisory prin aplicația Genius; InterCapital HICP, un fond de investiții alternative axat pe imobiliare; și InterCapital Securities, cel mai mare broker și market maker din Croația și Slovenia și membru la distanță în România și Ungaria.

Web: https://intercapitaletf.hr/ro/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intercapital-etf/

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