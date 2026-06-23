Menopauza nu e un sfârșit. E momentul în care pielea cere altă grijă

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O conversație despre piele, colagen și soluțiile care redau lumina tenului – cu dr. Ina Petrescu, medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

Există un moment, undeva după 45 de ani, în care o femeie se privește în oglindă și simte că ceva s-a mutat. Pielea pare mai uscată, mai subțire, mai puțin fermă – și, de multe ori, schimbarea vine mai repede decât se așteptase. Nu e în capul nimănui: este biologie pură. Iar pentru dr. Ina Petrescu, nu este nicidecum un verdict.

„Din experiența mea, aceste schimbări nu trebuie privite ca inevitabile, ci ca semnale că pielea are nevoie de o abordare diferită, mai atentă și mai personalizată. Vestea bună e că astăzi avem soluții eficiente – de la cele minim invazive până la cele chirurgicale.”

Ce se întâmplă, de fapt, cu pielea

Totul pornește de la estrogen. Pe măsură ce nivelul lui scade, colagenul – proteina care dă fermitate și elasticitate – începe să se degradeze accelerat. În primii ani de menopauză, pierderea poate ajunge chiar și la 30%, ceea ce explică ridurile mai adânci și conturul facial care „se topește”. În paralel, producția de sebum scade, regenerarea celulară încetinește, iar tenul capătă un aspect mai obosit.

„Modificările nu sunt doar superficiale. Pielea devine mai subțire și mai fragilă, iar regenerarea încetinește – de aici aspectul tern, lipsit de vitalitate. Sunt afectate inclusiv țesuturile profunde de susținere ale feței.”

Volumul și conturul feței

Unul dintre cele mai vizibile semne este pierderea de volum: pomeții, linia mandibulară și zona ochilor își pierd definirea, iar fața pare mai trasă. Aici, tratamentele injectabile devin prețioase – nu pentru că „umplu”, ci pentru că lucrează în profunzime.

„Tratamente precum Sculptra sau Radiesse nu oferă doar volum imediat, ci stimulează producția naturală de colagen. Înseamnă o îmbunătățire progresivă, iar rezultatul nu este artificial, ci armonios, adaptat structurii fiecărei paciente.”

Laxitatea și liftingul modern

Pe măsură ce structura pielii se modifică, apare și laxitatea, mai ales în treimea inferioară a feței și pe gât. Soluțiile se aleg în funcție de gradul ei. Liftingul cu fire e varianta discretă, minim invazivă, care susține mecanic țesuturile și stimulează colagenul. Pentru cazurile avansate intră în scenă liftingul de tip Deep Plane.

„Liftingul Deep Plane repoziționează structurile profunde ale feței, nu doar pielea. Este o procedură complexă, dar cu rezultate spectaculoase și de durată atunci când este corect indicată.”

Fundamentul: rutina de acasă și stilul de viață

În menopauză, rutina de îngrijire nu mai poate rămâne aceeași. Au nevoie de protagoniste noi: retinol, acid hialuronic, peptide și antioxidanți, alături de o curățare delicată, hidratare intensă și protecție solară zilnică. La acestea se adaugă vitaminele – C pentru sinteza colagenului, E împotriva stresului oxidativ, D pentru sănătatea generală a pielii – plus somn de calitate și o alimentație echilibrată.

„Dincolo de tratamentele din clinică, îngrijirea de acasă este fundamentul pe care se construiesc rezultatele. Fără ea, efectele nu pot fi susținute pe termen lung.”

O singură regulă: personalizarea

Fiecare femeie trece diferit prin menopauză, iar pielea reacționează unic. De aceea, spune medicul, nu există o rețetă universală – ci o strategie care combină, după caz, injectabilele, procedurile minim invazive sau chirurgicale și îngrijirea corectă.

„Obiectivul nu este să schimbăm trăsăturile, ci să menținem o versiune naturală, echilibrată și sănătoasă a fiecărei femei. Menopauza aduce schimbări inevitabile, însă modul în care alegem să le gestionăm face toată diferența.”

Între panică și resemnare există, așadar, un drum întreg de soluții reale. Cu pași făcuți la timp și deciziile luate informat, alături de un medic specialist, pielea poate rămâne fermă, luminoasă și sănătoasă.

Material cu caracter informativ; nu înlocuiește un consult de specialitate. Orice procedură estetică se stabilește individual, în urma unei evaluări medicale.

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