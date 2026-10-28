Mai mult decât antrenament: cum îți poți construi o rutină completă la World Class

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Te antrenezi de câteva luni, dar simți că stagnezi? Sau abia vrei să te apuci de sport și nu știi ce să alegi între sală, piscină și clase de fitness? O rutină care rezistă în timp are rareori un singur ingredient. Forța, mobilitatea și rezistența se completează, iar corpul răspunde mai bine atunci când îl provoci în moduri diferite. Vestea bună este că le poți aduna pe toate sub același acoperiș, la World Class, rețea care numără astăzi 45 de cluburi în 7 orașe din România.

Începe cu un plan făcut pe măsura ta

Cea mai frecventă greșeală la început este să copiezi programul altcuiva. Un plan bun pornește de la obiectivul tău, fie că vrei să slăbești, să ai mai multă energie sau un tonus mai bun, și de la nivelul la care te afli acum. La World Class, echipa de antrenori de fitness este împărțită pe trei niveluri, FIT PRO, MASTER și ELITE. Toți au certificatul de bază emis de Ministerul Muncii, au trecut un examen intern și continuă să se pregătească în cadrul World Class PT Academy.

Diferența dintre niveluri ține de experiență și de specializări. Antrenorii MASTER au cursuri dedicate pentru antrenamentul de forță, cel funcțional sau cel cu kettlebell și TRX, iar cei ELITE adaugă certificări avansate de instruire funcțională și cursuri de health & nutrition. Programarea e simplă: completezi un formular, un antrenor te sună ca să afle ce îți dorești și îți construiește programul, apoi stabiliți împreună locația, ziua și ora.

Mobilitate și postură: rolul Pilates pe aparatul Reformer

Dacă petreci multe ore pe scaun, spatele și șoldurile resimt, probabil, efectele. Pentru aceste situații merită încercat pilates reformer, un antrenament pe un aparat care folosește rezistența controlată pentru a lucra musculatura profundă, a corecta postura și a crește mobilitatea. La World Class, programul se numește BeReformed: o ședință durează 50 de minute și combină exerciții de forță, flexibilitate, echilibru și mobilitate, adaptate nivelului fiecărui participant.

Intensitatea se reglează de la ușor la avansat, așa că antrenamentul li se potrivește atât începătorilor, cât și sportivilor care caută o formă complementară de pregătire. Este recomandat și femeilor aflate în perioada postnatală, precum și persoanelor cu probleme ușoare ale coloanei, cu acordul medicului. Poți alege sesiuni individuale, un mini-grup de două-trei persoane sau clase de grup, cu rezervare din timp. Clasele se țin la World Class Planet și World Class Militari, iar pachetele sunt disponibile chiar și pentru cei care nu au abonament.

Înotul, mișcarea care îți cruță articulațiile

În apă lucrează simultan aproape toate grupele musculare, fără impactul pe care, de exemplu, alergarea îl are asupra genunchilor. Practicat constant, înotul îmbunătățește capacitatea pulmonară, postura și coordonarea. Rețeaua World Class are 29 de bazine, dintre care multe sunt semiolimpice, de 25 de metri, cu culoare delimitate și apă menținută la temperatură constantă tot anul. Accesul la piscină este inclus în abonamente începând cu nivelul Silver.

Nici faptul că n-ai învățat să înoți corect nu e un impediment. Pentru adulți există cursuri inot care pornesc de la zero, cu acomodarea în apă, respirația și stilurile de bază, în format individual sau de grup. Fiecare cursant nou are o evaluare gratuită de cel mult 15 minute, pentru încadrarea pe nivel, iar o ședință durează 50 de minute. Pentru cei mici, cursurile încep de la 4 ani, iar programul Maxi Grup reunește copii între 5 și 16 ani, în grupe de cel mult 10.

Cum pui piesele cap la cap

O săptămână echilibrată poate arăta simplu: două antrenamente de forță alături de antrenor, o ședință pe Reformer pentru mobilitate și una la bazin, pentru rezistență și recuperare activă. După înot, poți intra în saunele amenajate lângă piscine, fără drumuri suplimentare. Iar dacă ai copii, sportul devine o activitate de familie: cei mici au cursul lor în bazin, în timp ce tu te antrenezi în același club.

O rutină completă nu înseamnă mai multe ore petrecute la sală, ci alegeri mai bune pentru corpul tău. Pornește cu un singur pas, o evaluare sau o primă ședință, și adaugă treptat celelalte piese. Cel mai bun moment să începi este chiar de săptămâna aceasta, în clubul World Class cel mai apropiat de tine.

Foto: worldclass.ro

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