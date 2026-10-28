Cardul de cumpărături: cum funcționează perioada de grație și cum o folosești în avantajul tău

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Cardul de cumpărături poate fi un instrument financiar util dacă vrei să îți organizezi mai bine cheltuielile, să faci achiziții fără să plătești imediat o sumă mare și să beneficiezi de anumite avantaje oferite de bancă. Unul dintre cele mai importante beneficii este perioada de grație, adică intervalul în care poți utiliza banii băncii fără să plătești dobândă, dacă respecți condițiile de rambursare.

Ca să profiți de acest avantaj, trebuie să înțelegi cum funcționează mecanismul și cum îți poți planifica plățile.

Cum funcționează perioada de grație?

Perioada de grație reprezintă intervalul în care poți rambursa integral sumele utilizate pentru cumpărături fără să plătești dobândă, dacă îndeplinești condițiile stabilite de bancă. De regulă, banca stabilește un ciclu lunar de tranzacții, la finalul căruia primești un extras de cont. Acesta îți arată cât ai cheltuit, ce sumă trebuie să rambursezi și care este data scadentă.

De exemplu, poți beneficia de până la 50 de zile perioadă de grație pentru tranzacțiile la comercianți cu un card de cumpărături, dacă rambursezi integral, până la data scadentă, suma datorată. Este important să reții că nu beneficiezi automat de numărul maxim de zile pentru fiecare tranzacție. O achiziție făcută la începutul ciclului poate avea o perioadă mai lungă până la scadență decât una realizată spre finalul acestuia.

Cum folosești perioada de grație în avantajul tău?

Iată câteva strategii care te ajută să folosești perioada de grație în avantajul tău:

Strategie Cum o aplici Avantajul pentru tine Planifică achizițiile Alege momentul cumpărăturilor în funcție de veniturile și cheltuielile lunare. De exemplu, poți cumpăra un aparat electrocasnic cu cardul dacă știi că vei încasa salariul înainte de scadență. Îți gestionezi mai flexibil bugetul și eviți dobânda dacă rambursezi integral suma eligibilă până la termenul scadent. Urmărește scadența Verifică periodic extrasul de cont și setează o notificare cu câteva zile înainte de data scadentă. Când activezi plata automată, asigură-te că ai fonduri suficiente în cont. Reduci riscul de a uita să faci plata și de a suporta ulterior dobânzi sau alte costuri. Evită cumpărăturile impulsive Folosește cardul pentru cheltuieli planificate, pe care ți le-ai permite și fără credit. Nu considera limita disponibilă drept o extensie a salariului. Păstrezi mai ușor controlul asupra bugetului și eviți acumularea unor datorii greu de rambursat.

Ce greșeli trebuie să eviți?

Cea mai frecventă greșeală este să rambursezi doar suma minimă indicată în extras, presupunând că astfel păstrezi dobânda zero. În realitate, plata minimă te poate ajuta să eviți restanța, dar nu îți garantează păstrarea perioadei de grație. Evită și retragerile de numerar de la bancomat: acestea pot implica dobânzi aplicate imediat și comisioane, care nu beneficiază de perioada de grație.

Pentru a beneficia de condiții avantajoase și pentru a gestiona responsabil creditul, este important să alegi o bancă de încredere, care oferă informații clare și transparente despre costuri și condițiile de rambursare.

În concluzie, perioada de grație poate transforma cardul de cumpărături într-un instrument eficient de gestionare a bugetului atât timp cât cunoști clar data scadentă, rambursezi integral suma datorată și eviți cheltuielile pe care nu ți le permiți.

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