  MENIU  
Home > Advertorial > Tricoul croit după chipul și asemănarea ta

Tricoul croit după chipul și asemănarea ta

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 27.10.2026, 13:31
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un tricou simplu devine special când îi adaugi ceva personal. Un mesaj, un desen sau un logo schimbă complet felul în care îl porți. Nu mai este o piesă oarecare din dulap, ci una care îți seamănă.

Tricourile personalizate au intrat în viața de zi cu zi a multor oameni. Le găsești la evenimente, în echipe, în firme și în cadouri făcute din inimă. Mai jos afli cum alegi modelul, materialul și locul potrivit pentru comandă.

De ce aleg oamenii tricouri personalizate?

Motivele sunt multe și diferă de la o persoană la alta. Unii vor să iasă din tipare. Alții vor să marcheze un eveniment sau să țină un grup împreună. Un tricou comun creează imediat sentimentul de apartenență.

Cadourile au și ele un rol important. Un tricou cu o glumă internă, cu o poză sau cu un mesaj scris special pentru cineva arată atenție. Primitorul simte că ai gândit darul pentru el, nu l-ai luat în grabă dintr-un raft.

La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Recomandarea zilei

Firmele folosesc și ele personalizarea. Echipele care poartă aceeași ținută arată unitar în fața clienților. Tricourile cu logo devin o formă simplă de prezentare, care rămâne în ochii oamenilor mult după întâlnire.

Mai există și plăcerea creativă. Alegi tu culoarea, modelul și textul. Poți transforma o idee mică într-un obiect pe care îl porți cu bucurie. Rezultatul îți aparține în întregime.

Wow, ce iubită frumoasă are Alexuc de la Asia Express! Sportivul se iubește cu Antonia de peste un deceniu și au planuri mari de nuntă! „Ea mi-a fost mereu alături”. FOTO
Wow, ce iubită frumoasă are Alexuc de la Asia Express! Sportivul se iubește cu Antonia de peste un deceniu și au planuri mari de nuntă! „Ea mi-a fost mereu alături”. FOTO
Recomandarea zilei

Cum alegi modelul și materialul potrivit?

Pornește de la scop. Pentru un eveniment de o zi, poți alege un model vesel și ușor de recunoscut. Pentru purtat zilnic, contează mai mult confortul și rezistența la spălări. Scopul te ajută să elimini din start variantele nepotrivite.

Materialul influențează tot. Bumbacul este plăcut pe piele și se potrivește sezonului cald. Amestecurile cu fibre sintetice se usucă repede și se păstrează bine, deci merg pentru sport sau activități în aer liber. Alege după felul în care vei purta tricoul.

Gândește-te apoi la design. Un mesaj scurt se citește mai ușor decât unul lung. Culorile contrastante fac imaginea clară, iar un desen simplu rezistă mai bine în timp decât unul încărcat. Mai puține elemente, bine puse, dau un rezultat mai curat.

Când ești gata să comanzi, caută un tricouri personalizate și vezi ce opțiuni de modele, culori și mărimi există. O ofertă variată îți permite să compari și să alegi fără grabă.

Nu uita de croială. Tricourile pentru femei, bărbați și copii au forme diferite. O mărime potrivită face diferența între un tricou purtat des și unul uitat în sertar.

Ce tehnici de imprimare există?

Există mai multe metode, iar fiecare are rolul ei. Serigrafia merge bine la cantități mari și dă culori intense. Transferul termic permite imagini detaliate și funcționează pentru comenzi mici. Broderia adaugă un aer elegant, mai ales pentru logo-uri.

Alegerea depinde de desen. O fotografie cere o tehnică ce redă nuanțe fine. Un text simplu se poate imprima prin metode mai directe. Un specialist îți spune care variantă păstrează cel mai bine imaginea ta.

Contează și durabilitatea. O imprimare bună rezistă la spălări repetate și nu se decolorează repede. Întreabă cum se comportă modelul în timp și cum îl speli ca să dureze. Câteva reguli simple prelungesc mult viața unui tricou personalizat.

Cere un exemplu sau o previzualizare înainte de producție. Vezi cum arată designul pe material și poți face ajustări. O verificare scurtă la început te scutește de dezamăgiri la final.

Cum pregătești designul pentru comandă?

Începe cu ideea. Notează ce vrei să transmiți și cui se adresează tricoul. Un mesaj clar duce la un rezultat mai bun. Dacă nu ești sigur, schițează câteva variante și alege-o pe cea care te convinge.

Pregătește fișierele corect. Imaginile cu rezoluție bună se imprimă mai clar. Logo-urile în format vectorial se pot mări fără să-și piardă calitatea. Dacă nu ai asemenea fișiere, cere ajutor echipei care face comanda.

Gândește-te la poziționare. Un desen în centru atrage privirea. Unul mic, pe piept, dă un aer discret. Textul pe spate funcționează bine pentru echipe sau evenimente. Poziția schimbă mult impresia generală.

Verifică totul de două ori. Citește textul cuvânt cu cuvânt și controlează culorile. Mărimile și cantitățile trebuie să fie corecte, mai ales la comenzi de grup. Un minut de atenție acum economisește timp și bani mai târziu.

Cu ce te ajută Cala Exclusive?

Cala Exclusive este un atelier de imprimare din Ilfov, specializat în articole vestimentare și cadouri personalizate. Poți comanda tricouri, dar și alte produse pe care vrei să le marchezi cu un mesaj sau cu un logo. O singură adresă acoperă mai multe nevoi.

Echipa lucrează cu comenzi diverse, de la piese individuale la serii pentru firme și evenimente. Fiecare proiect pornește de la ideea ta. Discuți ce îți dorești, vezi variantele disponibile și ajungi la un rezultat care te reprezintă.

Pe site vezi ce produse sunt disponibile și cum poți lua legătura. Un prim mesaj sau un telefon te ajută să afli ce se poate realiza și cum decurge comanda. Nu ai nevoie de pregătire tehnică, ci doar de o idee.

Un avantaj este atenția la detalii. Când producția este făcută de oameni care lucrează zilnic cu astfel de comenzi, se văd finisajele. Culorile ies curate, contururile sunt clare, iar produsul final arată cum l-ai imaginat.

Mai contează și flexibilitatea. Poți începe cu o comandă mică, ca să vezi rezultatul, iar apoi poți extinde. Așa testezi fără risc și ajungi la varianta care te mulțumește.

Ce simți când porți un tricou făcut după ideea ta?

Simți mândrie. Fiecare privire din jur îți confirmă că ai ales bine. Tricoul devine o parte din tine, nu doar o haină.

Începe cu o idee simplă și lasă restul să prindă formă. Alege materialul, modelul și mesajul care îți plac. Când rezultatul ajunge la tine, vei vedea cât de mult contează să porți ceva cu adevărat al tău.

Foto: Freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Popescu, despre Rareș Cojoc și noua lui iubită: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? A scăpat de mine” / EXCLUSIV
Andreea Popescu, despre Rareș Cojoc și noua lui iubită: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? A scăpat de mine” / EXCLUSIV
Victoria Lungu, revoltată după ce fiica ei nu a primit nicio scrisoare în Asia Express. Artista susține că totul a fost planificat pentru audiență: „Ar trebui să-i dau în judecată”
Victoria Lungu, revoltată după ce fiica ei nu a primit nicio scrisoare în Asia Express. Artista susține că totul a fost planificat pentru audiență: „Ar trebui să-i dau în judecată”
Proiecte speciale
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
Doliu în România! A murit prezentatorul adorat de generații întregi.. Acum a venit vestea pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o audă vreodată
Doliu în România! A murit prezentatorul adorat de generații întregi.. Acum a venit vestea pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o audă vreodată
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China. Ce s-a întâmplat: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu…”
Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China. Ce s-a întâmplat: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă
„Pentru mine e o satisfacție!” Ce face Andra în spatele camerelor atunci când fiica ei e pe platourile de filmare
„Pentru mine e o satisfacție!” Ce face Andra în spatele camerelor atunci când fiica ei e pe platourile de filmare
Insula iubirii, reclamată la CNA de Salvați Copiii. Ce nemulțumiri are organizația
Insula iubirii, reclamată la CNA de Salvați Copiii. Ce nemulțumiri are organizația
Gina Pistol, despre provocările noului proiect imobiliar al familiei: „Dacă mă apucam doar de una, nu o mai făceam pe cealaltă”. Ea și Smiley își construiesc două case simultan
Gina Pistol, despre provocările noului proiect imobiliar al familiei: „Dacă mă apucam doar de una, nu o mai făceam pe cealaltă”. Ea și Smiley își construiesc două case simultan
Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos
Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos
Observator News
Fructele de vară care se culeg la final de toamnă în România. Un kilogram costă 40 de lei
Fructele de vară care se culeg la final de toamnă în România. Un kilogram costă 40 de lei
Libertatea pentru Femei
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
E oficial! Cât a plătit statul român pentru deplasările externe ale Primei Doamne Mirabela Grădinaru. La suma asta chiar nu se aștepta nimeni. Opt deplasări a bifat partenera lui Nicușor Dan
E oficial! Cât a plătit statul român pentru deplasările externe ale Primei Doamne Mirabela Grădinaru. La suma asta chiar nu se aștepta nimeni. Opt deplasări a bifat partenera lui Nicușor Dan
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
O mai țineți minte pe Mona Muscă, fostul ministru al Culturii? Cum arată astăzi și ce s-a aflat despre ea. Știrea a generat valuri de reacții
O mai țineți minte pe Mona Muscă, fostul ministru al Culturii? Cum arată astăzi și ce s-a aflat despre ea. Știrea a generat valuri de reacții
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Relatia despre care putini au stiut: Marina Voica si Laurentiu Cazan s-au iubit cu PATOS. Ce spune artistul acum despre solista: «Noi am ramas...»
Relatia despre care putini au stiut: Marina Voica si Laurentiu Cazan s-au iubit cu PATOS. Ce spune artistul acum despre solista: «Noi am ramas...»
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 21.000 de flacoane cu medicamente pentru hipertensiune, retrase din farmacii. Cât de mare este riscul pentru pacienți
Peste 21.000 de flacoane cu medicamente pentru hipertensiune, retrase din farmacii. Cât de mare este riscul pentru pacienți
Dezastru feroviar: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. „Sunt mulți morți”, spune un martor
Dezastru feroviar: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. „Sunt mulți morți”, spune un martor
Ce să ai în casă în luna noiembrie pentru noroc, belșug și protecție: 8 obiecte care alungă ghinionul
Ce să ai în casă în luna noiembrie pentru noroc, belșug și protecție: 8 obiecte care alungă ghinionul
Medic oncolog: 7 obiceiuri care pot reduce riscul de CANCER de sân. TOATE femeile ar trebui să le știe
Medic oncolog: 7 obiceiuri care pot reduce riscul de CANCER de sân. TOATE femeile ar trebui să le știe
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Libertatea
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Lista de localități lovite de fenomene meteo extreme. Avertizări nowcasting ANM de cod roșu și portocaliu
Lista de localități lovite de fenomene meteo extreme. Avertizări nowcasting ANM de cod roșu și portocaliu
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton