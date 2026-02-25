Magazin cafea: Care sunt cele mai populare branduri de cafea și de unde preferă românii să le achiziționeze

Foto: https://coffeecorner.ro

Cafeaua este, fără îndoială, una dintre cele mai consumate băuturi din România. Pentru milioane de oameni, ziua începe cu o ceașcă aromată care oferă energie, confort și un mic ritual personal. Fie că vorbim despre espresso intens, cafea la ibric, filtru sau capsule moderne, preferințele românilor sunt variate, însă pasiunea pentru gustul bun rămâne constantă.

Odată cu diversificarea pieței, românii nu mai cumpără cafea doar din supermarket. Mulți aleg astăzi un magazin cafea specializat, unde pot găsi sortimente premium, origini rare sau prăjiri artizanale. Aceste magazine — fie online, fie fizice — oferă nu doar produse, ci și consultanță, informații despre proveniență și recomandări personalizate, ceea ce transformă cumpărarea într-o experiență completă.

Cele mai populare branduri de cafea în România

Piața din România este dominată de câteva branduri consacrate, dar și de o creștere rapidă a prăjitoriilor de specialitate.

1. Cafea Jacobs — tradiția gustului clasic

Jacobs este unul dintre cele mai cunoscute branduri de cafea din România, prezent de zeci de ani în gospodării și în aproape toate magazinele de cafea. Aroma sa echilibrată și disponibilitatea largă îl fac o alegere sigură pentru consumul zilnic.

Brandul Jacobs este preferat în special pentru:

cafeaua la ibric

filtru clasic

espresso simplu

raportul bun calitate-preț

2. Cafea Lavazza — eleganța italiană

Lavazza este sinonim cu espresso autentic italian. Brandul este foarte popular atât în casele românilor, cât și prezent in orice magazin cafea specializat sau cafenea.

Cafeaua Lavazza este apreciată în special pentru:

amestecuri echilibrate Arabica/Robusta

arome bogate și persistente

varietate mare de produse (boabe, măcinată, capsule)

Mulți consumatori aleg Lavazza atunci când doresc o experiență apropiată de cea din cafenele.

3. Cafea Illy — cafea premium pentru cunoscători

Illy este considerat un brand premium, apreciat pentru consistența gustului și selecția strictă de boabe Arabica. Este prezent în majoritatea cafenelelor și magazinelor de cafea premium.

Cafeaua Illy se remarcă prin:

aromă fină, fără amăreală excesivă

ambalaje presurizate care păstrează prospețimea

potrivită pentru espresso și cappuccino

Prețul este mai ridicat, însă mulți consumatori îl consideră justificat.

4. Cafea Tchibo — varietate și accesibilitate

Tchibo combină accesibilitatea cu o gamă diversificată, de la cafea măcinată până la sisteme proprii de capsule. Cafeaua Tchibo este prezentă în aproape orice magazin cafea, fiind populară datorită:

prețurilor competitive

gustului echilibrat

disponibilității în majoritatea magazinelor de cafea

5. Davidoff Café — experiență sofisticată

Cafeaua Davidoff este asociată cu eleganța și rafinamentul. Deși nu este la fel de consumat ca brandurile de masă, are un public fidel. In general, bradul Davidoff se gaseste in magazinele de cafea premium.

Cafeua Davidoff este preferată pentru:

aromele fine și complexe

ambalajele premium

experiența „de lux” acasă

Magazin cafea: Creșterea cafelei de specialitate în România

În ultimii ani, românii au devenit tot mai interesați de calitate, nu doar de cantitate. Cafeaua de specialitate — provenită din ferme selectate și prăjită artizanal — câștigă rapid popularitate. În special cafeaua prajită în Romania, cum ar fi One sau Constantin întâlnite pe CoffeCorner, niște alternative excelente la brandurile industriale.

Consumatorii apreciază foarte mult: trasabilitatea boabelor, metodele de prăjire controlate, profilurile aromatice complexe (ciocolată, fructe, caramel etc.) și bineînteles, prospețimea.

Magazin cafea: De unde preferă românii să cumpere cafea

Magazinele de cafea online, pentru confort și diversitate

Comerțul online a schimbat semnificativ modul de achiziție. Magazinele online oferă:

sortimente greu de găsit în retailul clasic

livrare rapidă la domiciliu

comparații ușoare de preț

recenzii ale altor cumpărători

Mulți consumatori preferă abonamentele lunare, care asigură livrarea automată a cafelei preferate.

Supermarketurile — alegerea rapidă

Majoritatea românilor încă își cumpără cafeaua din supermarketuri. Motivele sunt evidente:

accesibilitate

prețuri promoționale

varietate mare

posibilitatea de a cumpăra în cantități mari

Pentru consumul zilnic, această opțiune rămâne dominantă.

Magazinele de cafea specializate — experiența completă

Un magazin dedicat exclusiv cafelei oferă avantaje pe care supermarketurile nu le pot egala:

consultanță personalizată

măcinare pe loc

degustări

echipamente și accesorii profesionale

produse proaspăt prăjite

Aceste magazine sunt frecventate mai ales de pasionați și de cei care investesc în espressoare de calitate.

Cafenelele — puncte de descoperire a brandurilor

Pentru mulți români, contactul inițial cu o cafea bună se produce într-o cafenea. Dacă gustul impresionează, clienții caută ulterior același brand pentru consum acasă.

Tot mai multe cafenele vând și pungi de cafea boabe sau măcinată, devenind mini-magazine specializate.

Ce influențează alegerea brandului de cafea

Preferințele românilor sunt determinate de mai mulți factori:

1. Gustul personal: Unii preferă cafeaua intensă și amară, alții aromele fine și dulci.

2. Metoda de preparare: Cafeaua pentru ibric diferă de cea pentru espresso sau filtru.

3. Bugetul: Prețul rămâne un criteriu important, mai ales pentru consumul zilnic.

4. Prospețimea: Consumatorii informați caută cafea prăjită recent.

5. Brandul și reputația: Mărcile cunoscute inspiră încredere.

Tendințe actuale în consumul de cafea

Piața din România evoluează rapid, iar câteva tendințe sunt evidente:

creșterea vânzărilor de cafea boabe

popularitatea espressoarelor automate pentru acasă

creșterea consumului de cafea de specialitate

interesul pentru capsule compatibile

orientarea către produse premium

preferința pentru origini single-origin

De asemenea, tot mai mulți români acordă atenție sustenabilității și condițiilor de producție.

In concluzie, cafeaua nu mai este doar o băutură funcțională, ci o experiență personală. De la brandurile clasice precum Jacobs sau Lavazza până la sortimentele de specialitate prăjite local (precum One si Constantin), opțiunile sunt mai variate ca niciodată.

Românii cumpără cafea din surse diverse —magazine online, supermarket, magazine de cafea sau cafenele — în funcție de buget, preferințe și nivelul de interes pentru calitate. Indiferent de alegere, un lucru rămâne cert: cultura cafelei în România este în plină dezvoltare, iar consumatorii devin tot mai informați și mai exigenți.

