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Generația ”Gaming” și postura cocoșată: cum ajută fizioterapia?

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În urmă cu câțiva ani, postura cocoșată era asociată mai ales cu vârsta înaintată sau cu profesiile solicitante fizic. Astăzi, spatele rotunjit a devenit aproape o ”semnătură” a generației care trăiește în lumea digitală. În metrou, în cafenele, în sălile de clasă, la birou sau acasă, tot mai mulți adolescenți și adulți tineri petrec ore întregi în fața ecranelor, cu capul aplecat spre telefon și umerii aduși în față.

Fenomenul este atât de răspândit încât specialiștii folosesc tot mai des termeni precum ”text neck”, ”tech posture” sau ”postura gamerului”. Aceștia descriu modificări musculare și posturale asociate cu utilizarea prelungită a telefoanelor, tabletelor, laptopurilor și calculatoarelor.

Partea bună este că organismul are o capacitate importantă de adaptare și recuperare atunci când primește stimulii potriviți. Fizioterapia poate avea un rol esențial prin exerciții specifice, reeducare posturală și corectarea obiceiurilor zilnice. În special atunci când problema este predominant posturală și este observată la timp, postura cocoșată poate fi îmbunătățită semnificativ.

Pe scurt despre postura cocoșată

Postura cocoșată nu ține doar de „felul în care stai”, ci și de modul în care corpul începe să funcționeze. Atunci când capul este proiectat înainte, umerii sunt aduși în față, iar spatele superior rămâne rotunjit perioade lungi de timp, anumite grupe musculare devin suprasolicitate, în timp ce altele se activează insuficient.

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Dacă apar durere constantă în zona cervicală, tensiune între omoplați, amorțeli sau furnicături pe brațe, dureri de cap, rigiditate sau dificultatea de a sta drept fără oboseală rapidă, acestea sunt semnale că postura ar trebui evaluată de un specialist.

Un studiu publicat în 2024 în Scientific Reports a analizat legătura dintre durata utilizării telefonului mobil, rezistența musculaturii cervicale și durerea de gât la studenți. Rezultatele au indicat o asociere între utilizarea prelungită a telefonului și disconfortul cervical, însă este important de reținut că astfel de studii arată o asociere, nu o relație simplă de tip cauză-efect.

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Telefonul nu este ”dușmanul” tău. Problema este modul în care îl folosești, cât timp rămâi în aceeași poziție și cât de pregătit este corpul tău să susțină acea poziție. La fel de importante sunt scaunul, poziția monitorului, pauzele, forța musculaturii spatelui, mobilitatea coloanei toracice și modul în care respiri.

Fizioterapia poate îmbunătăți cifoza posturală

În cazul posturii cocoșate, fizioterapia începe cu o evaluare atentă: cum stai, cum te miști, unde există rigiditate, ce mușchi sunt slăbiți, ce zone compensează și ce obiceiuri întrețin problema. Un fizioterapeut va observa dacă rotunjirea vine mai ales din zona toracică, dacă există cap proiectat înainte, dacă omoplații sunt instabili sau dacă poziția bazinului influențează postura întregului corp.

Corectarea se face gradual, deoarece corpul are nevoie de mobilitate, forță și reeducare. Mobilitatea ajută la recâștigarea extensiei toracice, adică a capacității spatelui superior de a se deschide. Forța te ajută să menții o poziție mai bună fără să simți că stai permanent încordat. Reeducarea posturală te învață să simți diferența dintre o poziție forțată, rigidă, și una aliniată, naturală.

Este important de menționat că fizioterapia ajută cel mai mult în cifoza posturală. Dacă există o modificare structurală a coloanei, cum se poate întâmpla în boala Scheuermann, în cifozele congenitale sau în deformările accentuate, tratamentul trebuie stabilit împreună cu medicul specialist și poate include investigații suplimentare, monitorizare, ortezare sau alte intervenții.

Exercițiile

Într-un program de fizioterapie in Alexandria pentru cifoză posturală se pot folosi exerciții pentru extensia coloanei toracice, activarea mușchilor dintre omoplați, întărirea musculaturii profunde a gâtului, stabilizarea trunchiului și stretching pentru zonele scurtate.

Retracțiile cervicale, extensiile toracice pe foam roller, activările de tip ”Y-T-W”, ramatul cu bandă elastică, exercițiile pentru deschiderea pieptului și exercițiile de respirație pot fi utile, dar trebuie adaptate fiecărei persoane. Nu orice exercițiu este potrivit pentru oricine, mai ales dacă există durere, amorțeli, amețeli, traumatisme sau modificări structurale ale coloanei.

Important este să nu confunzi corectarea posturii cu statul încordat. Dacă încerci să stai drept doar trăgând umerii în spate toată ziua, vei obosi rapid și probabil vei renunța. O postură bună nu se obține prin tensiune permanentă, ci prin distribuirea corectă a efortului.

Gâtul nu trebuie să ducă toată munca. Omoplații trebuie să devină mai stabili. Spatele superior trebuie să se poată extinde. Abdomenul trebuie să susțină trunchiul. Respirația trebuie să fie liberă, nu blocată în piept.

Ergonomia

Poți face exerciții corecte, dar dacă revii zilnic la același setup, progresul va fi mai lent. Monitorul ar trebui să fie aproximativ la nivelul ochilor, scaunul să permită sprijin pentru spate, tălpile să stea pe podea, iar telefonul să fie ridicat mai des spre privire, nu privirea coborâtă mereu spre telefon.

În gaming, poziția contează foarte mult. Dacă stai ore întregi cu capul înainte, umerii ridicați și coatele suspendate, corpul va compensa prin tensiune musculară. Pauzele scurte, schimbarea poziției, sprijinul corect pentru antebrațe și exercițiile regulate pot reduce solicitarea asupra gâtului și spatelui superior.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților 150–300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână sau 75–150 de minute de activitate intensă, alături de reducerea comportamentului sedentar. Pentru adolescenți, mișcarea zilnică este cu atât mai importantă, deoarece corpul este încă în dezvoltare.

Rezultate

Dacă problema este predominant posturală, primele schimbări pot apărea în câteva săptămâni: mai puțină tensiune în ceafă, mobilitate mai bună, umeri mai relaxați, capacitate mai mare de a sta drept și mai puțină oboseală la birou. Schimbările vizibile ale posturii pot necesita mai mult timp, mai ales dacă ai stat ani întregi în aceeași poziție.

Fizioterapia funcționează cel mai bine atunci când devine parte din rutina ta. Nu este vorba doar despre câteva exerciții făcute ocazional, ci despre consecvență, ajustarea obiceiurilor zilnice și înțelegerea modului în care corpul tău răspunde la pozițiile repetate.

Există situații în care este nevoie de evaluare medicală suplimentară: durere severă, amorțeli persistente, furnicături sau slăbiciune musculară, durere care coboară pe braț sau pe picior, dificultăți de respirație, traumatisme, cifoză accentuată apărută în adolescență, suspiciune de boală Scheuermann sau alte modificări structurale ale coloanei.

În astfel de cazuri, fizioterapia rămâne importantă, dar planul de tratament poate include investigații imagistice, consult ortopedic, monitorizare sau alte intervenții. Tratamentul corect depinde întotdeauna de cauză, severitate, vârstă și simptome.

Sursa foto: https://www.magnific.com/

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