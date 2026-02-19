  MENIU  
Home > Editura Nemira lansează colecția Raftul Roz – Corp, istorie și memorie la feminin

Editura Nemira lansează colecția Raftul Roz – Corp, istorie și memorie la feminin

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Raftul Roz este un proiect editorial de non-ficțiune dedicat femeilor de toate vârstele, care își propune să aducă, reunite pentru prima oară în spațiul românesc într-o colecție unitară, cărți de referință despre sănătatea femeilor, volume de istorie despre personalități feminine care au marcat lumea noastră și memorii din perspectivă feminină.

Sub sloganul Corp, istorie și memorie la feminin, Raftul Roz este mai mult decât o colecție, este un spațiu al dialogului și al cunoașterii, o invitație de a vorbi despre corpurile noastre, despre cum să avem grijă de ele, despre rușinea care, inevitabil, își face loc atunci când vorbim despre sănătate, sex, hormoni, naștere sau îmbătrânire, dar și despre viețile extraordinare ale unor femei care au schimbat lumea. 

„Ca editor, văd în jurul meu cum lumea se schimbă. Sunt din ce în ce mai multe femei grozave care studiază corpul feminin, scriu despre experiențele lor și vorbesc despre subiecte „tabu”, dar prea puține dintre aceste cărți ajung la noi. Așa că am creat o casă pentru ele: Raftul Roz. Îmi doresc ca această colecție să fie locul în care cât mai multe femei să găsească răspunsuri, inspirație și de ce nu, curaj. Le mulțumesc, în numele întregii echipe, femeilor minunate care au venit deja alături de noi în această comunitate și care au dat viață cărților noastre”, a spus Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira. 

Fundația Renașterea s-a alăturat Nemira în calitate de partener al proiectului Raftul Roz într-un demers care îmbină cunoașterea cu responsabilitatea socială. Prin intermediul acestui parteneriat, editura își propune să susțină continuarea Programului de prevenire și diagnosticare precoce a cancerului, derulat de Fundația Renașterea, un proiect cu impact real în viața a mii de femei din România. Astfel, 10% din toate încasările realizate prin intermediul site-ului nemira.ro și al evenimentelor cu vânzare directă desfășurate de editură în cadrul proiectului Raftul Roz vor fi direcționate către Fundația Renașterea, contribuind activ la sprijinirea programelor de informare, prevenție și diagnosticare timpurie. Este un gest care s-a născut din convingerea că accesul la informație, dialogul deschis și grija față de propriul corp sunt pași esențiali spre o viață mai sănătoasă și mai conștientă.

Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Recomandarea zilei

„Cărțile au puterea de a vindeca, de a da curaj și de a crea punți între oameni. «Raftul Roz» este o inițiativă care pune în lumină femeia, vocea și experiențele ei, prin puterea cărților. Ne bucurăm că Editura Nemira a ales Fundația Renașterea ca partener, confirmând că împărtășim aceleași valori și aceeași grijă pentru sănătatea femeilor. Anul acesta Fundația Renașterea împlinește 25 de ani de activitate și suntem încântați că o parte din acest demers cultural se transformă în sprijin concret pentru femeile vulnerabile din România prin susținerea programelor noastre de prevenție, informare și depistare precoce a cancerelor feminine. Este începutul unui parteneriat care demonstrează că ideile frumoase pot avea și un impact profund asupra comunității”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea. 

În același spirit al comunității și al dialogului, Raftul Roz este susținut de o serie de femei extraordinare, care au acceptat să devină ambasadoarele proiectului: Alina Aliman, Alice Cavaleru, Roxana Ciuchilan, Mara Coman, Ada Condeescu, Diana Cosmin, Diana Enciu, Noemi Meilman, Alina Tănasă. Femei cu voci puternice și perspective diverse, care contribuie prin experiența, expertiza și onestitatea lor la deschiderea unor conversații necesare despre corp, identitate, memorie și istoria feminină. Prezența lor întărește misiunea colecției de a aduce mai aproape subiecte sensibile, de a le normaliza și de a le transforma în puncte de întâlnire și reflecție.

Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Recomandarea zilei

Raftul Roz debutează cu cinci titluri esențiale pentru biblioteca oricărei femei: 

Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluție umană”, de Cat Bohanon. De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații? De ce femeile sunt mai susceptibile de a face Alzheimer? De ce fetele iau note mai bune decât băieții la toate materiile până la pubertate, și apoi brusc performanța lor scade? Este sexismul util pentru evoluție? Aceste întrebări produc o știință cu adevărat captivantă – iar în această carte, cu o curiozitate fără margini și o inteligență ascuțită, Cat Bohannon acoperă ultimii 200 de milioane de ani de evoluție pentru a explica știința specifică din spatele dezvoltării sexului feminin.

Sânii. Ghid pentru purtătoare”, de Dr. Kristi Funk – Ghidul fiecărei femei pentru reducerea riscului de cancer de sân, alegerea tratamentului și optimizarea rezultatelor. Una din opt femei va fi diagnosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții, iar cancerul de sân este ucigașul numărul 1 al femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 59 de ani. Dar știați că doar 13% dintre cei diagnosticați au o singură rudă de gradul I cu cancer de sân? Pentru majoritatea dintre noi, istoricul familial și genetica nu determină cine face cancer de sân – ci noi!

„Biblia corpului feminin. O Revoluție în Sănătatea Femeilor”, de Emma Ross, Baz Moffat, Bella Smith. Această carte vă va ajuta să creați obiceiuri sănătoase care iau în considerare toate aspectele sănătății feminine în fiecare etapă a vieții, inclusiv cum să vă valorificați fluctuația hormonilor pentru a vă îmbunătăți simptomele ciclului sau productivitatea la muncă, cum să faceți exerciții fizice în siguranță, cum să faceți față unor tipuri de accidente și probleme de sănătate la care femeile sunt mai predispuse decât bărbații dar și cum să vorbiți cu adolescente despre corpul lor ca să le oferiți încredere și susținere.

„O istorie a Romei Antice în 21 de femei”, de Emma Southon. În această istorie alternativă a Romei, Emma Southon spune o altă poveste despre romani, una care trăiește prin Vestale și lucrătoare sexuale, proprietare de afaceri și poetese, împărătese și sfinți.

„Ți-am spus vreodată”, de Genevieve Kingston. O carte care se citește ca un roman, dar este o poveste adevărată de neuitat. Genevieve (Gwen) avea doar unsprezece ani când mama ei a murit, lăsând în urmă un cufăr plin cu cadouri și scrisori pentru a sărbători etapele vieții lui Gwen și fiecare dintre zilele ei de naștere până la vârsta de treizeci de ani. Cartea dezvăluie o vânătoare de comori, fiecare cadou și scrisoare dezvăluind mai multe despre mama ei, despre familia ei și, în cele din urmă, despre ea însăși.

Toate cărțile sunt disponibile la precomandă pe nemira.ro și vor ajunge în librăriile online și fizice din toată țara începând cu data de 1 martie 2026.   

În curs de apariție în Raftul Roz: „Puterea ciclului menstrual. Cum să-ți înțelegi hormonii și să-ți faci ciclul să lucreze în favoarea ta”, de Maisie Hill; „Creierul XX. Știința revoluționară care le oferă femeilor puterea de a preveni demența”, de Lisa Mosconi”; „Fertilitatea ta, sub control. Tot ce trebuie să știi despre contracepția naturală, concepție și sănătatea reproductivă”, de Toni Weschler; „Legenda. Femeile reale din spatele miturilor care au modelat Europa”, de Dr. Janina Ramirez; „Regatele femeilor. Lecții din societăți în care puterea aparține femeilor”, de Megha Mohan; „Povestea nașterii. Putere, control și corpul femeii” – de Elizabeth Prochaska. 

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerealecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.

Foto credit: Editura Nemira

Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Fanatik
Povestea arbitrei din patinaj încă activă la 103 ani. Are peste 70 de ani de experiență și doar la 95 de ani a renunțat să mai intre pe gheață
Povestea arbitrei din patinaj încă activă la 103 ani. Are peste 70 de ani de experiență și doar la 95 de ani a renunțat să mai intre pe gheață
GSP.ro
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
Elle
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Observator News
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Libertatea pentru Femei
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O simplă analiză de sânge poate estima când vor apărea simptomele Alzheimer. Descoperire majoră
O simplă analiză de sânge poate estima când vor apărea simptomele Alzheimer. Descoperire majoră
Pacienți folosiți pentru decontări ilegale. CNAS anunță controale ample
Pacienți folosiți pentru decontări ilegale. CNAS anunță controale ample
Băutura care macină oasele. Multe persoane o consumă zilnic fără să știe la ce risc se expun
Băutura care macină oasele. Multe persoane o consumă zilnic fără să știe la ce risc se expun
Neurologii avertizează: combinațiile de suplimente care pot accelera îmbătrânirea creierului și cresc riscul de demență
Neurologii avertizează: combinațiile de suplimente care pot accelera îmbătrânirea creierului și cresc riscul de demență
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton