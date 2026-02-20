Dacă a fi slabă te-ar face încrezătoare, de ce atât de multe femei slabe se simt nesigure?

Încrederea nu este o consecință a imaginii. Este o capacitate care se antrenează.

Mitul care ne-a convins pe toate

Ni s-a spus ani la rând că încrederea vine după ce slăbim. După ce arătăm „mai bine”. După ce ne apropiem de un ideal.

Dar realitatea este alta: încrederea nu este o consecință a imaginii, ci o abilitate care se antrenează.

Dar dacă a fi slabă ar garanta încrederea, de ce atât de multe femei cu siluete „perfecte” se simt nesigure?

„În anii mei de modeling am cunoscut sute de modele din jurul globului. Femei slabe, admirate și validate din exterior. Dacă greutatea ar fi fost cheia încrederii, ele ar fi fost cele mai sigure pe ele persoane din lume. Adevărul este însă altul. Încrederea nu este o consecință a imaginii. Este o capacitate.” spune Claudia, fondatoarea Nor Studio.

De ce confundăm slăbitul cu încrederea?

Slăbitul este adesea prezentat ca o poartă magică spre: mai multă validare, mai multă atenție, mai multă siguranță de sine.

Doar că organismul nu funcționează așa.

Poți slăbi și totuși să te simți mică într-o încăpere. Poți arăta „perfect” și să fii tensionată, contractată, nesigură.

Pentru că încrederea nu are legătură cu kilogramele, ci cu cât de stabilă te simți în propriul corp.

Dacă trăiești într-un corp cu respirație superficială, umeri căzuți, spate prăbușit și tensiune constantă, mintea va urma această stare. Imaginea este externă. Încrederea este internă. Iar internul începe în corp.

Ce spun cercetările

Studiile despre postură și stare emoțională arată clar că felul în care ne ținem corpul influențează modul în care gândim și simțim.

Persoanele care stau prăbușite tind să raporteze mai multă oboseală și mai multe

gânduri negative. O postură susținută este asociată cu mai multă energie, claritate și implicare.

La fel, cercetările despre respirația lentă arată că atunci când încetinim respirația și prelungim expirația, sistemul nervos începe să se calmeze. Ritmul cardiac se stabilizează, iar reactivitatea la stres scade.

Nu este motivație.

Este biologie aplicată.

Când corpul se simte stabil, mintea primește mesajul că este în siguranță.

Două exerciții simple care îți schimbă starea

Respirația 4/6 – pentru anxietate

Inspiră 4 secunde.

Expiră 6 secunde.

Repetă de 10 ori, numărând în gând.

Poți face exercițiul oriunde, cu ochii deschiși. Când simți că anxietatea crește – palpitații, căldură, tensiune – începe numărătoarea. Vei observa cum corpul se liniștește treptat. Nu există un mod greșit de a face acest exercițiu.

Postura „supererou” pentru încredere instant

Înainte de o ședință, un interviu sau un moment important, mergi la baie și stai 2–3

minute în postură deschisă: picioarele ferme, pieptul deschis, umerii înapoi.

Poate îți vine să râzi. Este în regulă. Râsul reduce stresul.

Te-ai pregătit deja. Știi ce ai de spus.

Acesta este doar un mic „pre-workout” mental.

Ține postura până când simți acel gând clar:

„Pot să fac asta.”

Cum abordează specialiștii moderni încrederea prin mișcare

Abordările moderne pun accent pe relația dintre corp și psihic. Lucrul cu postura, respirația și forța funcțională ajută corpul să se simtă mai stabil, mai capabil, mai prezent.

La Nor Studio, lucrăm exact pe această legătură dintre corp și încredere. Lucrăm la susținerea coloanei pentru a construi stabilitate centrală.

Lucrăm la echilibrul dintre forță și mobilitate, pentru a reduce durerile de

spate sau umeri care devin agenți tăcuți ai nesiguranței, pentru a te simți capabilă în viața de zi cu zi: să îți ridici copilul, să alergi prin aeroport, să muți mobila prin casă pentru că poți.

Lucrăm cu respirația pentru a calma sistemul nervos.

Scopul nu este să te transformăm în altcineva. Este despre a-ți recâștiga senzația de siguranță în propriul corp – în viața reală, de zi cu zi.

Ca specialist în mișcare și reglarea stresului, văd zilnic cum încrederea crește nu

atunci când corpul arată diferit, ci atunci când începe să se simtă mai puternic, mai

stabil, mai prezent.

Sfaturi practice când aplici exercițiile

– Folosește respirația 4/6 înainte să reacționezi la un email stresant.

– Fă 10 cicluri complete înainte de a intra într-o întâlnire.

– Nu aștepta „momentul potrivit. Folosește tehnica exact când simți acumularea

tensiunii.

– Pentru postura de supererou, setează un timer de 2 minute și pune un zâmbet real pe față.

Încrederea nu este un rezultat estetic.

Este o capacitate fizică.

Și, la fel ca un mușchi, se antrenează.

Ne vedem pe saltea! – www.noronlinestudio.ro

Urmărește-ne pe Google News