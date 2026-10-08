  MENIU  
Home > Advertorial > De Ziua Internațională a Profesorului, Oratorica oferă 35% reducere profesorilor din România

De Ziua Internațională a Profesorului, Oratorica oferă 35% reducere profesorilor din România

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 09.10.2026, 12:17
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Profesorii sunt cei care îi încurajează pe alții să învețe, să evolueze și să descopere lucruri noi. De Ziua Internațională a Profesorului, vrem să facem același lucru pentru ei.

Începând cu 5 octombrie, oferim profesorilor din unitățile și instituțiile de învățământ din România un cadou special: 35% reducere la orice curs de limbi străine de la Oratorica. Iar pentru că nu vrem ca acest cadou să fie valabil doar câteva zile, profesorii vor putea beneficia de ofertă până la 31 mai 2027.

Un cadou pentru cei care fac educația posibilă

La Oratorica credem că educația nu se oprește odată ce ajungi în fața clasei.

Profesorii învață permanent: își actualizează metodele, descoperă instrumente noi, se adaptează generațiilor care vin și investesc constant în propria dezvoltare.

E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină
Recomandarea zilei

De aceea, anul acesta, de Ziua Internațională a Profesorului, vrem să le spunem „mulțumim” într-un mod care să le fie cu adevărat util.

35% reducere la orice curs de limbi străine de la Oratorica.

Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Recomandarea zilei

Poate fi engleză – pentru a comunica mai ușor în călătorii, germană – pentru un nou obiectiv profesional, franceză – pentru plăcerea de a învăța ceva nou sau o altă limbă pe care au vrut de mult să o studieze.

De data aceasta, profesorul poate fi elevul.

Cine poate beneficia de reducerea de 35%?

Oferta este destinată profesorilor care activează oficial în unități sau instituții de învățământ din România, precum școli primare și gimnaziale, licee și colegii, unități de învățământ tehnologic și postliceal, universități și alte unități sau instituții de învățământ autorizate ori acreditate.

Pentru confirmarea eligibilității, la înscriere va fi necesară prezentarea unei dovezi care confirmă atât statutul de profesor, cât și unitatea sau instituția în care persoana activează, de exemplu:

  • legitimație de profesor sau de angajat al unității de învățământ;
  • adeverință de la locul de muncă;
  • contract de muncă sau alt document oficial care confirmă funcția de profesor și unitatea sau instituția în care persoana activează.

Documentul trebuie să fie valabil la momentul solicitării reducerii.

Oferta este valabilă pentru profesorii care activează în unități și instituții de învățământ din România și nu se aplică persoanelor care oferă exclusiv lecții particulare, servicii educaționale în regim freelance sau cursuri și traininguri în centre comerciale care nu fac parte din sistemul de învățământ.

Cum beneficiezi de ofertă?

Tot ce trebuie să faci este să contactezi echipa Oratorica și să menționezi că ești profesor și vrei să beneficiezi de oferta dedicată Zilei Internaționale a Profesorului.

Echipa noastră te va ajuta să alegi limba, nivelul și programul potrivit și îți va comunica ce document trebuie prezentat pentru confirmarea statutului de profesor.

Dacă într-o unitate sau instituție de învățământ sunt mai mulți profesori interesați de aceeași limbă și același nivel, putem organiza un grup dedicat pentru profesori.

După verificarea eligibilității, reducerea de 35% va fi aplicată cursului ales.

Condițiile promoției

Promoția este organizată de Oratorica și este valabilă până la 31 mai 2027, inclusiv.

Reducerea:

  • este oferită exclusiv profesorilor eligibili care activează în unități sau instituții de învățământ din România;
  • se acordă după confirmarea statutului de profesor și a unității sau instituției în care acesta activează;
  • este nominală și nu poate fi transmisă unei alte persoane;
  • se aplică unui curs ales din oferta Oratorica disponibilă la momentul înscrierii;
  • se aplică în limita grupelor, locurilor și programelor disponibile;
  • nu se cumulează cu alte promoții sau reduceri Oratorica;
  • nu poate fi schimbată în bani sau într-un alt beneficiu financiar;
  • trebuie solicitată înainte de încheierea contractului și efectuarea plății pentru curs.

Oratorica își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare atunci când este necesară confirmarea eligibilității pentru promoție.

De Ziua Internațională a Profesorului, investiția în educație se întoarce la profesori

În fiecare zi, profesorii investesc timp, energie și cunoștințe în dezvoltarea altor oameni.

De 5 octombrie, vrem să întoarcem puțin din această investiție către ei.

Dacă activezi ca profesor într-o unitate sau instituție de învățământ din România, până pe 31 mai 2027 ai 35% reducere la cursurile de limbi străine Oratorica.

Alege limba pe care ai vrut mereu să o înveți și, de data aceasta, rezervă-ți un loc în cealaltă parte a clasei.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Amalia Enache este o mamă exigentă. Ce reguli are pentru fiica ei: „Limite care nu sunt negociabile”
Amalia Enache este o mamă exigentă. Ce reguli are pentru fiica ei: „Limite care nu sunt negociabile”
Cum se simte Larisa Uță după operația de histerectomie: „M-am speriat puțin”
Cum se simte Larisa Uță după operația de histerectomie: „M-am speriat puțin”
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe
Horoscop săptămânal 12 - 18 octombrie 2026. E răsfățata astrelor. O zodie trage lozul câștigător! Primește tot ce și-a dorit de la viață
Horoscop săptămânal 12 - 18 octombrie 2026. E răsfățata astrelor. O zodie trage lozul câștigător! Primește tot ce și-a dorit de la viață
Anca Serea, despre schimbarea majoră din familia ei. Cum se descurcă Sarah în Italia, la facultate: „Asta era temerea mea numărul 1”
Anca Serea, despre schimbarea majoră din familia ei. Cum se descurcă Sarah în Italia, la facultate: „Asta era temerea mea numărul 1”
Andra, prima reacție după ce fiica ei, Eva Măruță, a semnat cu Pro TV: „Suntem oficial colege”
Andra, prima reacție după ce fiica ei, Eva Măruță, a semnat cu Pro TV: „Suntem oficial colege”
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, în ipostaze tandre împreună în mediul online. Modelul i-a făcut o declarație de dragoste dansatorului
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, în ipostaze tandre împreună în mediul online. Modelul i-a făcut o declarație de dragoste dansatorului
Observator News
Jobul de vis a fost scos pe piaţă: 10.000 $ pentru 10 zile la mare. Ce condiţii trebuie îndeplinite
Jobul de vis a fost scos pe piaţă: 10.000 $ pentru 10 zile la mare. Ce condiţii trebuie îndeplinite
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce riscuri îi așteaptă pe proprietarii apartamentelor din blocurile comuniste în următorii ani
Ce riscuri îi așteaptă pe proprietarii apartamentelor din blocurile comuniste în următorii ani
Întorsătură în familia regală: Regele Charles pregătește o nouă întâlnire cu Harry și Meghan
Întorsătură în familia regală: Regele Charles pregătește o nouă întâlnire cu Harry și Meghan
Ce se întâmplă cu banii din bancă după moartea titularului. Regula pe care trebuie să o știe moștenitorii
Ce se întâmplă cu banii din bancă după moartea titularului. Regula pe care trebuie să o știe moștenitorii
Cardiolog: „Tensiunea ideală la 60 de ani s-a schimbat. Medicii nu mai urmăresc aceleași valori”
Cardiolog: „Tensiunea ideală la 60 de ani s-a schimbat. Medicii nu mai urmăresc aceleași valori”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Cu ce se ocupă și cum arată acum Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA! Fanii au rămas uimiți
Cu ce se ocupă și cum arată acum Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA! Fanii au rămas uimiți
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Libertatea
Ilinca Vandici și-a lăsat la vedere burtica de gravidă. Cum s-a filmat prezentatoarea TV
Ilinca Vandici și-a lăsat la vedere burtica de gravidă. Cum s-a filmat prezentatoarea TV
„Insula Iubirii” 9 octombrie 2026. Una dintre concurente izbucnește în lacrimi și cere ca testul să se încheie
„Insula Iubirii” 9 octombrie 2026. Una dintre concurente izbucnește în lacrimi și cere ca testul să se încheie
Cum a ajuns un aliment bogat în proteine să inspire o bijuterie Fabergé de 26 de milioane de euro creată pentru țarul Alexandru al III-lea. Pe 9 octombrie sărbătorim Ziua Mondială a Oului
Cum a ajuns un aliment bogat în proteine să inspire o bijuterie Fabergé de 26 de milioane de euro creată pentru țarul Alexandru al III-lea. Pe 9 octombrie sărbătorim Ziua Mondială a Oului
Leguma cu coajă roz și miez galben care ajunge la 500 g în 60 de zile și rezistă la secetă: un hectar ar putea valora 45.000 de euro şi se cultivă deja la Dăbuleni
Leguma cu coajă roz și miez galben care ajunge la 500 g în 60 de zile și rezistă la secetă: un hectar ar putea valora 45.000 de euro şi se cultivă deja la Dăbuleni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton