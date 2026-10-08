De Ziua Internațională a Profesorului, Oratorica oferă 35% reducere profesorilor din România

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Profesorii sunt cei care îi încurajează pe alții să învețe, să evolueze și să descopere lucruri noi. De Ziua Internațională a Profesorului, vrem să facem același lucru pentru ei.

Începând cu 5 octombrie, oferim profesorilor din unitățile și instituțiile de învățământ din România un cadou special: 35% reducere la orice curs de limbi străine de la Oratorica. Iar pentru că nu vrem ca acest cadou să fie valabil doar câteva zile, profesorii vor putea beneficia de ofertă până la 31 mai 2027.

Un cadou pentru cei care fac educația posibilă

La Oratorica credem că educația nu se oprește odată ce ajungi în fața clasei.

Profesorii învață permanent: își actualizează metodele, descoperă instrumente noi, se adaptează generațiilor care vin și investesc constant în propria dezvoltare.

De aceea, anul acesta, de Ziua Internațională a Profesorului, vrem să le spunem „mulțumim” într-un mod care să le fie cu adevărat util.

35% reducere la orice curs de limbi străine de la Oratorica.

Poate fi engleză – pentru a comunica mai ușor în călătorii, germană – pentru un nou obiectiv profesional, franceză – pentru plăcerea de a învăța ceva nou sau o altă limbă pe care au vrut de mult să o studieze.

De data aceasta, profesorul poate fi elevul.

Cine poate beneficia de reducerea de 35%?

Oferta este destinată profesorilor care activează oficial în unități sau instituții de învățământ din România, precum școli primare și gimnaziale, licee și colegii, unități de învățământ tehnologic și postliceal, universități și alte unități sau instituții de învățământ autorizate ori acreditate.

Pentru confirmarea eligibilității, la înscriere va fi necesară prezentarea unei dovezi care confirmă atât statutul de profesor, cât și unitatea sau instituția în care persoana activează, de exemplu:

legitimație de profesor sau de angajat al unității de învățământ;

adeverință de la locul de muncă;

contract de muncă sau alt document oficial care confirmă funcția de profesor și unitatea sau instituția în care persoana activează.

Documentul trebuie să fie valabil la momentul solicitării reducerii.

Oferta este valabilă pentru profesorii care activează în unități și instituții de învățământ din România și nu se aplică persoanelor care oferă exclusiv lecții particulare, servicii educaționale în regim freelance sau cursuri și traininguri în centre comerciale care nu fac parte din sistemul de învățământ.

Cum beneficiezi de ofertă?

Tot ce trebuie să faci este să contactezi echipa Oratorica și să menționezi că ești profesor și vrei să beneficiezi de oferta dedicată Zilei Internaționale a Profesorului.

Echipa noastră te va ajuta să alegi limba, nivelul și programul potrivit și îți va comunica ce document trebuie prezentat pentru confirmarea statutului de profesor.

Dacă într-o unitate sau instituție de învățământ sunt mai mulți profesori interesați de aceeași limbă și același nivel, putem organiza un grup dedicat pentru profesori.

După verificarea eligibilității, reducerea de 35% va fi aplicată cursului ales.

Condițiile promoției

Promoția este organizată de Oratorica și este valabilă până la 31 mai 2027, inclusiv.

Reducerea:

este oferită exclusiv profesorilor eligibili care activează în unități sau instituții de învățământ din România;

se acordă după confirmarea statutului de profesor și a unității sau instituției în care acesta activează;

este nominală și nu poate fi transmisă unei alte persoane;

se aplică unui curs ales din oferta Oratorica disponibilă la momentul înscrierii;

se aplică în limita grupelor, locurilor și programelor disponibile;

nu se cumulează cu alte promoții sau reduceri Oratorica;

nu poate fi schimbată în bani sau într-un alt beneficiu financiar;

trebuie solicitată înainte de încheierea contractului și efectuarea plății pentru curs.

Oratorica își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare atunci când este necesară confirmarea eligibilității pentru promoție.

De Ziua Internațională a Profesorului, investiția în educație se întoarce la profesori

În fiecare zi, profesorii investesc timp, energie și cunoștințe în dezvoltarea altor oameni.

De 5 octombrie, vrem să întoarcem puțin din această investiție către ei.

Dacă activezi ca profesor într-o unitate sau instituție de învățământ din România, până pe 31 mai 2027 ai 35% reducere la cursurile de limbi străine Oratorica.

Alege limba pe care ai vrut mereu să o înveți și, de data aceasta, rezervă-ți un loc în cealaltă parte a clasei.

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