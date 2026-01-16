Cum se modifică ficatul odată cu vârsta

Deși inima, rinichii și creierul își pierd treptat capacitatea de adaptare odată cu înaintarea în vârstă, prin scăderea regenerării și acumularea de modificări ireversibile, ficatul continuă să își mențină funcțiile de bază prin mecanisme active de compensare și reînnoire celulară. Înțelegerea acestor schimbări ajută la adoptarea unor decizii corecte pentru menținerea sănătății lui pe termen lung.

Ce se întâmplă cu ficatul pe măsură ce îmbătrânim

Pe măsură ce anii trec, ficatul suferă transformări lente, dar constante. Volumul său poate scădea cu până la 30%, iar numărul de hepatocite se reduce treptat. În mod interesant, celulele rămase nu devin mai puțin active, ci mai mari. Această creștere în dimensiune reprezintă o adaptare prin care ficatul își menține capacitatea metabolică, chiar dacă are mai puține celule la dispoziție.

Fluxul de sânge hepatic scade, ceea ce influențează modul în care ficatul procesează substanțele ajunse în organism. Detoxifierea medicamentelor, de exemplu, poate deveni mai lentă, motiv pentru care persoanele în vârstă pot reacționa diferit la anumite tratamente. De asemenea, sinteza acizilor biliari se reduce, iar acest lucru poate favoriza apariția problemelor biliare.

Analizele de sânge uzuale nu reflectă întotdeauna aceste schimbări. Valorile transaminazelor sau ale bilirubinei rămân adesea normale, chiar și la vârste înaintate. Asta nu înseamnă că ficatul nu îmbătrânește, ci că știe să compenseze eficient. Tocmai această capacitate de adaptare explică de ce multe persoane descoperă târziu că ficatul lor este suprasolicitat.

În acest context, apare interesul pentru susținerea funcției hepatice. Silimarina, un compus extras din armurariu, este cunoscută pentru efectele sale de protecție asupra celulelor hepatice. De aceea, pastilele cu silimarină sunt frecvent luate în calcul de persoanele care doresc să sprijine ficatul matur. Administrarea trebuie făcută la recomandarea medicului, așa cum este indicat pentru orice medicament, deoarece dozele și durata diferă în funcție de situație.

Capacitatea de regenerare a ficatului și ce se schimbă odată cu vârsta

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte legate de ficat este capacitatea sa de regenerare. Chiar și la vârste înaintate, celulele hepatice continuă să se reînnoiască. Studiile arată că hepatocitele au o vârstă biologică mult mai mică decât cea a organismului, ceea ce explică de ce ficatul poate să se refacă după intervenții chirurgicale sau episoade acute de afectare.

Această regenerare este susținută de mai multe mecanisme. Unele celule își păstrează lungimea telomerilor, structuri asociate cu îmbătrânirea celulară, ceea ce le permite să evite blocajul definitiv al diviziunii. În plus, ficatul poate ajusta expresia genelor implicate în metabolism și reparare, revenind temporar la un profil asemănător cu cel al unui organ mai tânăr.

Totuși, regenerarea nu mai este la fel de rapidă ca în tinerețe. Procesele sunt mai lente, iar stresul oxidativ sau inflamația persistentă pot duce la acumularea celulelor senescente. Acestea nu se mai divid, dar rămân active metabolic și pot influența negativ țesutul din jur. De aceea, ficatul vârstnic tolerează mai greu agresiunile repetate, cum ar fi consumul excesiv de alcool sau tratamentele medicamentoase prelungite.

În ce constă îngrijirea ficatului pe termen lung

Îngrijirea ficatului devine mai importantă odată cu vârsta, tocmai pentru că mecanismele sale de adaptare sunt solicitate constant. O alimentație echilibrată, evitarea exceselor și monitorizarea periodică a funcției hepatice sunt pași de bază. Suplimentele sau medicamentele cu rol hepatoprotector pot fi utile în anumite situații, dar trebuie integrate responsabil, cu aviz medical.

Ficatul nu este un organ care se oprește odată cu înaintarea în vârstă. Se transformă, se adaptează și continuă să funcționeze, uneori mai discret, alteori cu semnale clare că are nevoie de sprijin. Înțelegerea acestor modificări ajută la menținerea echilibrului său și la protejarea acestui organ vital care muncește fără pauză, indiferent de vârstă.

Sursa foto: Freepik.com

