  MENIU  
Home > Advertorial > Cum alegi locația și dimensiunea optimă pentru un magazin nou? 

Cum alegi locația și dimensiunea optimă pentru un magazin nou? 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 10.12.2025, 14:54

Deschiderea unui magazin nou necesită o planificare atentă a locației și dimensiunii pentru a maximiza succesul afacerii. Alegerea corectă a locației atrage clienți și facilitează operațiunile, în timp ce dimensiunea potrivită optimizează spațiul și costurile. Acest articol explorează factorii esențiali pentru alegerea locației și dimensiunii, oferind soluții practice pentru a transforma ideea ta într-un spațiu comercial funcțional și atrăgător.

Alegerea locației potrivite

Locația unui magazin este un factor decisiv pentru succesul său. Pentru a face cea mai bună alegere, ia în considerare următorii factori:

  • accesibilitate pentru clienți și furnizori: alege o zonă cu drumuri bune și acces facil pentru livrări și clienți; o locație urbană poate atrage mai mult trafic pietonal, în timp ce una rurală sau industrială poate fi ideală pentru spații mai mari, ce au costuri mai reduse; asigură-te că infrastructura permite livrarea rapidă a mărfurilor printr-o ușă secțională mare, esențială pentru aprovizionare;
  • condiții de mediu: evaluează condițiile meteorologice și geografice; structurile metalice din oțel galvanizat, rezistente la coroziune, sunt ideale pentru zone cu vânt puternic sau umiditate ridicată, cum ar fi regiunile costiere sau cu ierni aspre; acestea oferă durabilitate și necesită întreținere minimă;
  • flexibilitate pentru viitor: optează pentru o locație care permite relocarea sau extinderea afacerii; construcțiile modulare, ușor de demontat și mutat, sunt o soluție excelentă pentru a te adapta la schimbările pieței sau la expansiunea afacerii.

Determinarea dimensiunii optime

Proiectul de construcție a unui magazin trebuie să se raporteze la dimensiunile disponibile. 

Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Recomandarea zilei
  • spațiul funcțional: evaluează necesarul pentru stocuri, zone de expunere și spații suplimentare, cum ar fi birouri sau săli de ședințe; o structură cu deschideri utile mari și înălțimi variate permite integrarea unor zone de depozitare sau mezanine pentru birouri, optimizând utilizarea spațiului;
  • scalabilitate: alege un design modular care să permită extinderi ulterioare, fie pe lungime, fie pe lățime; acest lucru este esențial pentru afacerile în creștere, unde nevoile de spațiu pot crește rapid;
  • eficiență operațională: include elemente precum luminatoare translucide integrate în acoperiș pentru lumină naturală, reducând costurile energetice; copertinele sau consolele exterioare pot oferi spații suplimentare acoperite pentru clienți sau livrări.

Procesul de construire implică patru etape cheie:

Prima reacție a Liei Savonea după ce s-a uitat la documentarul Recorder. Ce a spus președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu materialul video despre care vorbește acum toată țara
Prima reacție a Liei Savonea după ce s-a uitat la documentarul Recorder. Ce a spus președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu materialul video despre care vorbește acum toată țara
Recomandarea zilei
  1. proiectare: structura și fundațiile sunt proiectate de ingineri specializați, adaptate nevoilor tale, cu accent pe estetică (fațade vitrate, acoperiș cu atic) și funcționalitate (ventilație, climatizare);
  2. producție: elementele sunt fabricate în fabrici automatizate, folosind oțel galvanizat profilat la rece, care este cu 30% mai ușor și cu 50% mai puțin voluminos, reducând costurile de transport și montaj;
  3. livrare: Materialele ajung la timp pe șantier, datorită designului modular care facilitează transportul eficient.
  4. montaj: Construcția se realizează rapid cu echipe dedicate, asigurând respectarea termenelor și o asamblare precisă.

Integrarea designului și funcționalității

Un magazin de succes combină funcționalitatea cu estetica. Fațadele vitrate și acoperișurile cu atic ascuns creează un aspect modern și atrăgător, în timp ce luminatoarele și sistemele de ventilație/climatizare asigură un mediu confortabil și eficient energetic. Adaugă mezanine pentru birouri sau zone de depozitare pentru a maximiza spațiul. Construcțiile din oțel galvanizat sunt rapide de asamblat, adesea în câteva săptămâni, și permit modificări sau extinderi viitoare fără costuri mari.

Alegerea locației și dimensiunii optime pentru un magazin nou implică o analiză atentă a accesibilității, condițiilor de mediu și nevoilor operaționale. O construcție modulară din oțel galvanizat oferă flexibilitate, durabilitate și eficiență, permițând deschiderea rapidă a magazinului tău. Planifică atent și colaborează cu experți pentru a transforma ideea ta într-un spațiu comercial care să atragă clienți și să susțină creșterea afacerii.

Foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Fanatik
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene
GSP.ro
Lux! Cu ce își ocupă timpul Cristina Neagu după retragere: „Te-ai mutat acolo?”
Lux! Cu ce își ocupă timpul Cristina Neagu după retragere: „Te-ai mutat acolo?”
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce pensie are Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: „Trebuie să mă duc cu decizia”
Ce pensie are Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: „Trebuie să mă duc cu decizia”
Alina Sorescu spune că fiicele ei au simțit "o eliberare" după divorțul de Alexandru Ciucu. "Mami, ce bine!" Prin ce au trecut Carolina și Raisa înainte de separarea părinților
Alina Sorescu spune că fiicele ei au simțit "o eliberare" după divorțul de Alexandru Ciucu. "Mami, ce bine!" Prin ce au trecut Carolina și Raisa înainte de separarea părinților
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Elle
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: „Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie…”
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: „Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie…”
Ana Bodea și Valentin Butnaru și-au mărit familia. Actrița a dezvăluit imagini adorabile cu noul membru al familiei: „Prima lui zi acasă” Foto
Ana Bodea și Valentin Butnaru și-au mărit familia. Actrița a dezvăluit imagini adorabile cu noul membru al familiei: „Prima lui zi acasă” Foto
Alina Ceușan, declarații despre relația cu soțul ei, Raul Tișa. Cum păstrează cei doi armonia în cuplu: „Așa se întâmplă într-o căsnicie...”
Alina Ceușan, declarații despre relația cu soțul ei, Raul Tișa. Cum păstrează cei doi armonia în cuplu: „Așa se întâmplă într-o căsnicie...”
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Gina Pistol a împlinit 45 de ani. Reacția vedetei, după ce Smiley i-a transmis un mesaj emoționant: „Toate personalitățile care zac în mine”
Gina Pistol a împlinit 45 de ani. Reacția vedetei, după ce Smiley i-a transmis un mesaj emoționant: „Toate personalitățile care zac în mine”
Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”
Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”
Marina Voica a devenit virală după ce a dansat pe TikTok. Vedeta are 89 de ani și este într-o formă de zile mari: „Suflet tânăr”
Marina Voica a devenit virală după ce a dansat pe TikTok. Vedeta are 89 de ani și este într-o formă de zile mari: „Suflet tânăr”
Ce urare i-a făcut Maia Morgenstern ginerelui său. Actorul Adrian Ciobanu a împlinit 64 de ani
Ce urare i-a făcut Maia Morgenstern ginerelui său. Actorul Adrian Ciobanu a împlinit 64 de ani
Observator News
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Libertatea pentru Femei
Tragedie! Titanul muzicii, ucis în propria casă! Fiul lui, principalul suspect! Sfârșit de coșmar pentru omul cu voce de înger
Tragedie! Titanul muzicii, ucis în propria casă! Fiul lui, principalul suspect! Sfârșit de coșmar pentru omul cu voce de înger
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Decizie neașteptată a CCR privind proiectul referitor la pensiile magistraților
Decizie neașteptată a CCR privind proiectul referitor la pensiile magistraților
Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate scapă de pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru luare de mită în dosarul cardului de sănătate
Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate scapă de pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru luare de mită în dosarul cardului de sănătate
Adevărul despre starea de sănătate a lui Gheorghe Dinică. Ce se întâmplă cu „Monstrul din Caracal” după transferul la spital
Adevărul despre starea de sănătate a lui Gheorghe Dinică. Ce se întâmplă cu „Monstrul din Caracal” după transferul la spital
Acest antidepresiv folosit pe scară largă ar putea fi o armă puternică împotriva cancerului
Acest antidepresiv folosit pe scară largă ar putea fi o armă puternică împotriva cancerului
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – de ce nu îi arată chipul copilului
Gina Pistol a furat toate privirile la MasterChef! Eliminarea a surprins pe toată lumea, dar rochia ei argintie a lăsat internetul fără cuvinte. Prețul… i-a blocat pe mulți
Gina Pistol a furat toate privirile la MasterChef! Eliminarea a surprins pe toată lumea, dar rochia ei argintie a lăsat internetul fără cuvinte. Prețul… i-a blocat pe mulți
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton