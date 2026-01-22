  MENIU  
Home > Advertorial > Cele mai căutate proceduri estetice în 2026

Cele mai căutate proceduri estetice în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Chirurgia estetică evoluează rapid spre proceduri care prioritizează naturalețea și durabilitatea rezultatelor. Pacienții caută acum intervenții subtile, care accentuează frumusețea personală fără semne artificiale evidente. În calitate de medic chirurg plastician, Dr. Ina Petrescu, observă această schimbare clară: de la tehnici avansate de lifting facial la remodelări corporale complete, totul se concentrează pe armonie și încredere autentică.

Deep Plane Facelift: întinerirea profundă pentru un aspect etern natural

“Am observat că cererea de Deep Plane Facelift devine tot mai mare în 2026, și pe bună dreptate. Această tehnică avansată merge dincolo de suprafața pielii, adresându-se straturilor profunde ale feței, mușchilor și țesuturilor de susținere.”, spune Dr. Ina Petrescu. Spre deosebire de liftingurile tradiționale, care uneori lasă un aspect întins artificial, deep plane facelift redistribuie volumul facial în mod natural, corectând ridurile adânci, pomeții căzuți și linia maxilarului slăbită. “Îmi place să le explic pacienților mei că e ca și cum am reseta ceasul biologic al feței, fără a schimba esența expresiilor lor unice.”, explică Dr. Ina Petrescu.

Care sunt rezultatele? O față revitalizată care arată cu 10-15 ani mai tânără, dar mereu autentică, fără acel efect de „mască” pe care nimeni nu și-l dorește. 

Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre Trump. L-a descris în doar 2 cuvinte și a stârnit un val de comentarii! Mii de oameni au reacționat imediat
Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre Trump. L-a descris în doar 2 cuvinte și a stârnit un val de comentarii! Mii de oameni au reacționat imediat
Recomandarea zilei

Total Body Lift: remodelarea integrală a corpului pentru armonie post-transformare

Când vine vorba de remodelarea corporală, Total Body Lift reprezintă o adevărată revoluție pentru 2026, mai ales pentru cei care au trecut prin pierderi masive de greutate, fie prin dietă, exerciții, tratamentul cu Ozempic sau intervenții bariatrice. “Din experiența mea de ani de zile în chirurgia post-bariatrică, știu cât de frustrant poate fi să ai un corp transformat, dar cu piele în exces care umbrește realizările.”, spune Dr. Petrescu. Intervenția de Total Body Lift abordează întregul corp printr-o singură intervenție sau etape planificate, eliminând pielea laxă pentru un aspect tonifiat și natural. Nu e doar despre estetică; e despre confort zilnic, despre a te simți bine în propria piele. “Scopul meu este întotdeauna să obțin forme armonios, care reflectă eforturile pacientului, nu o versiune exagerată.”, menționează aceasta. 

„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Recomandarea zilei

Blefaroplastie: lumina ochilor revitalizată cu delicatețe

Și blefaroplastia va fi una dintre stelele tendințelor în 2026, oferind o soluție elegantă pentru pleoape căzute, pungi sub ochi sau riduri fine care adaugă ani nedoriți. Rezultatul este o privire proaspătă, odihnită, care luminează întreaga față fără a altera expresivitatea naturală. Recuperarea este rapidă, adesea sub o săptămână, făcând-o ideală pentru stilul de viață modern, aglomerat.

Augmentare mamară: volum și formă în armonie cu corpul tău

„Augmentarea mamară rămâne un pilon al chirurgiei estetice, iar în 2026, tendința se îndreaptă spre implanturi de ultimă generație care prioritizează siguranța și aspectul natural. Aici nu e doar despre mărime; e despre proporții care completează silueta, îmbunătățind stima de sine și confortul zilnic. Am ajutat sute de femei să-și redobândească feminitatea, fie după nașteri, fie pur și simplu pentru a se simți mai încrezătoare.”, spune Dr. Ina Petrescu.

Mastopexia: ridicarea sânilor pentru o siluetă fermă și naturală

Mastopexia, sau liftingul mamar, completează perfect augmentarea și devine esențială în 2026 pentru femeile care doresc să corecteze sânii căzuți din cauza sarcinilor sau variațiilor de greutate. „În practica mea, combin adesea această procedură cu augmentare pentru un efect dublu: ridicare și volum (dacă este cazul). Îmi place să discut deschis cu pacientele mele despre așteptări, asigurându-mă că rezultatul se integrează perfect cu restul corpului. Recuperarea este similară cu alte proceduri, iar satisfacția este imensă – multe paciente îmi spun că se simt extraordinar.”, subliniază medicul.

Estetica centrată pe rezultate naturale: noua filosofie pentru 2026

În inima tuturor acestor tendințe stă estetica centrată pe rezultate naturale. În 2026, pacienții nu mai caută transformări radicale, ci îmbunătățiri subtile care accentuează frumusețea inerentă. Rezultatele naturale înseamnă absența oricărui semn de artificialitate – o față care zâmbește firesc, un corp care se mișcă armonios.

Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Fanatik
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Click.ro
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Irina Loghin, nevoită să depună plângere penală la poliție: „Sunt într-o situație rea”
Irina Loghin, nevoită să depună plângere penală la poliție: „Sunt într-o situație rea”
Tudor Chirilă reacționează după ce a fost atacat de Sorin Grindeanu: „Sluga lui Dragnea face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește știri false”
Tudor Chirilă reacționează după ce a fost atacat de Sorin Grindeanu: „Sluga lui Dragnea face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește știri false”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo, apariție rară după ani de discreție. Doamne, e ca o păpușă!
Cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo, apariție rară după ani de discreție. Doamne, e ca o păpușă!
Elle
Un invitat de la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz dezvăluie noi detalii despre scandalul dansului „nepotrivit” al Victoriei: „Am fost acolo și...„
Un invitat de la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz dezvăluie noi detalii despre scandalul dansului „nepotrivit” al Victoriei: „Am fost acolo și...„
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Dorian Popa, primele declarații după ce a publicat o imagine în care soția lui apare cu burtica de gravidă: „Ne pregătim…” Foto
Dorian Popa, primele declarații după ce a publicat o imagine în care soția lui apare cu burtica de gravidă: „Ne pregătim…” Foto
DailyBusiness.ro
Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro într-un proces privind vaccinurile anti-COVID
Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro într-un proces privind vaccinurile anti-COVID
Spania: Un tren de navetiști s-a izbit de o macara în apropiere de Cartagena, mai mulți oameni au fost răniți ușor
Spania: Un tren de navetiști s-a izbit de o macara în apropiere de Cartagena, mai mulți oameni au fost răniți ușor
A1.ro
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Zodii care se despart în februarie. Rămân singure până la Valentine's Day
Zodii care se despart în februarie. Rămân singure până la Valentine's Day
Cum arată acum Cristi din Banat. Bărbatul s-a mutat în Spania și și-a deschis o afacere
Cum arată acum Cristi din Banat. Bărbatul s-a mutat în Spania și și-a deschis o afacere
Pee Wee, concurentul unui reality show american, a murit după un schimb de focuri izbucnit pe stradă
Pee Wee, concurentul unui reality show american, a murit după un schimb de focuri izbucnit pe stradă
Gina Chirilă, detalii rare despre viața după divorțul de Bogdan Vlădău: „A fost greu, nu pot să mint”. Ce spune despre o viitoare căsătorie
Gina Chirilă, detalii rare despre viața după divorțul de Bogdan Vlădău: „A fost greu, nu pot să mint”. Ce spune despre o viitoare căsătorie
Observator News
Cum calculezi corect valoarea unui apartament, în funcţie de chirie
Cum calculezi corect valoarea unui apartament, în funcţie de chirie
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Parlamentul European a dat verdictul: În ce situații pot primi despăgubiri pasagerii curselor aeriene
Parlamentul European a dat verdictul: În ce situații pot primi despăgubiri pasagerii curselor aeriene
Cum îți dai seama cât de tânăr este creierul tău. Acesta este cel mai eficient indicator
Cum îți dai seama cât de tânăr este creierul tău. Acesta este cel mai eficient indicator
Aminoacidul care reduce speranța de viață a bărbaților. Explicațiile oamenilor de știință
Aminoacidul care reduce speranța de viață a bărbaților. Explicațiile oamenilor de știință
SEMNE și SIMPTOME. Cum știi că ai, cu adevărat, lipsă de calciu și magneziu?
SEMNE și SIMPTOME. Cum știi că ai, cu adevărat, lipsă de calciu și magneziu?
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Timpul pare că a stat în loc pentru ea / FOTO
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Timpul pare că a stat în loc pentru ea / FOTO
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton