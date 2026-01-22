Cele mai căutate proceduri estetice în 2026

Chirurgia estetică evoluează rapid spre proceduri care prioritizează naturalețea și durabilitatea rezultatelor. Pacienții caută acum intervenții subtile, care accentuează frumusețea personală fără semne artificiale evidente. În calitate de medic chirurg plastician, Dr. Ina Petrescu, observă această schimbare clară: de la tehnici avansate de lifting facial la remodelări corporale complete, totul se concentrează pe armonie și încredere autentică.

Deep Plane Facelift: întinerirea profundă pentru un aspect etern natural

“Am observat că cererea de Deep Plane Facelift devine tot mai mare în 2026, și pe bună dreptate. Această tehnică avansată merge dincolo de suprafața pielii, adresându-se straturilor profunde ale feței, mușchilor și țesuturilor de susținere.”, spune Dr. Ina Petrescu. Spre deosebire de liftingurile tradiționale, care uneori lasă un aspect întins artificial, deep plane facelift redistribuie volumul facial în mod natural, corectând ridurile adânci, pomeții căzuți și linia maxilarului slăbită. “Îmi place să le explic pacienților mei că e ca și cum am reseta ceasul biologic al feței, fără a schimba esența expresiilor lor unice.”, explică Dr. Ina Petrescu.

Care sunt rezultatele? O față revitalizată care arată cu 10-15 ani mai tânără, dar mereu autentică, fără acel efect de „mască” pe care nimeni nu și-l dorește.

Total Body Lift: remodelarea integrală a corpului pentru armonie post-transformare

Când vine vorba de remodelarea corporală, Total Body Lift reprezintă o adevărată revoluție pentru 2026, mai ales pentru cei care au trecut prin pierderi masive de greutate, fie prin dietă, exerciții, tratamentul cu Ozempic sau intervenții bariatrice. “Din experiența mea de ani de zile în chirurgia post-bariatrică, știu cât de frustrant poate fi să ai un corp transformat, dar cu piele în exces care umbrește realizările.”, spune Dr. Petrescu. Intervenția de Total Body Lift abordează întregul corp printr-o singură intervenție sau etape planificate, eliminând pielea laxă pentru un aspect tonifiat și natural. Nu e doar despre estetică; e despre confort zilnic, despre a te simți bine în propria piele. “Scopul meu este întotdeauna să obțin forme armonios, care reflectă eforturile pacientului, nu o versiune exagerată.”, menționează aceasta.

Blefaroplastie: lumina ochilor revitalizată cu delicatețe

Și blefaroplastia va fi una dintre stelele tendințelor în 2026, oferind o soluție elegantă pentru pleoape căzute, pungi sub ochi sau riduri fine care adaugă ani nedoriți. Rezultatul este o privire proaspătă, odihnită, care luminează întreaga față fără a altera expresivitatea naturală. Recuperarea este rapidă, adesea sub o săptămână, făcând-o ideală pentru stilul de viață modern, aglomerat.

Augmentare mamară: volum și formă în armonie cu corpul tău

„Augmentarea mamară rămâne un pilon al chirurgiei estetice, iar în 2026, tendința se îndreaptă spre implanturi de ultimă generație care prioritizează siguranța și aspectul natural. Aici nu e doar despre mărime; e despre proporții care completează silueta, îmbunătățind stima de sine și confortul zilnic. Am ajutat sute de femei să-și redobândească feminitatea, fie după nașteri, fie pur și simplu pentru a se simți mai încrezătoare.”, spune Dr. Ina Petrescu.

Mastopexia: ridicarea sânilor pentru o siluetă fermă și naturală

Mastopexia, sau liftingul mamar, completează perfect augmentarea și devine esențială în 2026 pentru femeile care doresc să corecteze sânii căzuți din cauza sarcinilor sau variațiilor de greutate. „În practica mea, combin adesea această procedură cu augmentare pentru un efect dublu: ridicare și volum (dacă este cazul). Îmi place să discut deschis cu pacientele mele despre așteptări, asigurându-mă că rezultatul se integrează perfect cu restul corpului. Recuperarea este similară cu alte proceduri, iar satisfacția este imensă – multe paciente îmi spun că se simt extraordinar.”, subliniază medicul.

Estetica centrată pe rezultate naturale: noua filosofie pentru 2026

În inima tuturor acestor tendințe stă estetica centrată pe rezultate naturale. În 2026, pacienții nu mai caută transformări radicale, ci îmbunătățiri subtile care accentuează frumusețea inerentă. Rezultatele naturale înseamnă absența oricărui semn de artificialitate – o față care zâmbește firesc, un corp care se mișcă armonios.

