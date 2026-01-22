 Câți ani are corpul tău?

Vârsta din buletin nu spune întreaga poveste. Corpul tău poate fi mai tânăr – sau mai bătrân – decât crezi. Stilul de viață, alimentația, stresul, somnul și mediul în care trăiești influențează profund modul în care îmbătrânim la nivel celular.
Din fericire, știința modernă ne oferă acum posibilitatea să aflăm adevărul despre sănătatea noastră biologică.
Platforma Kynther aduce în România teste genetice și epigenetice avansate, realizate în colaborare cu laboratoare internaționale de top, care îți arată nu doar ce moștenire genetică ai, ci și cum îți influențează stilul de viață sănătatea reală.
Primești recomandări personalizate Înțelegi ce suplimente sunt potrivite pentru tine Îți optimizezi stilul de viață Preîntâmpini probleme de sănătate Îți crești energia și vitalitatea Îți îmbunătățești performanța fizică și mentală
Totul pornește de la o simplă probă de salivă, iar rezultatele îți sunt trimise online, într-un raport ușor de înțeles.