Viitorul gamificării în iGaming

Industria de cazino a trecut de-a lungul timpului prin numeroase schimbări, în funcție de tendințe, dezvoltarea tehnologiei și poate cel mai important lucru, adaptarea către nevoile clienților. De aceea, am putut observa cum un domeniu care își desfășura activitatea exclusiv într-un format fizic, a făcut tranziția și către mediul online. Iar această mișcare a deschis o nouă ușă plină de posibilități și oportunitățile, ideale pentru marile companii, care caută să le integreze și să ofere clienților lor servicii premium.

O funcție implementată de cazinourile online, precum totogaming.ro, este gamificarea produselor și a experienței jucătorilor. Datorită numeroaselor beneficii pe care aceasta le are, în special crescând satisfacția clienților, care duce la o retenție mai mare a acestora pe platformă, s-a bucurat de popularitate. În continuare, vom înțelege exact ce este gamificarea și cum a schimbat industria de iGaming.

Ce este gamificarea în iGaming?

Într-o sferă mai largă, gamificarea presupune utilizarea unor caracteristici similare jocurilor în alte produse, în special cu scopul de a stimula implicarea și motivația utilizatorilor. În industria de iGaming, gamificarea presupune implementarea unor elemente din mediul de joc, precum puncte, niveluri, sisteme de progresie, provocări sau misiuni, pentru a captiva clienții și a le prezenta și o nouă latură a jocurilor online. Astfel, jocul pasiv se transformă într-o experiență interactivă, în care ești parte din poveste și în care poți lua decizii care să îți influențeze parcursul.

Deși unele cazino online au funcții noi și complet unice, multe dintre ele aleg să folosească opțiunile clasice, care au dat rezultate de-a lungul timpului și cu care oamenii sunt obișnuiți. Printre acestea se numără misiunile și provocările, pe care jucătorii trebuie să le realizeze, iar drept recompensă pentru completarea lor, vor fi primi puncte. Un anumit număr de puncte poate debloca numeroase bonusuri și recompense, inclusiv posibilitatea de a avansa la următorul nivel. De asemenea, jucătorii pot primi și insigne, pentru a le fi recunoscut efortul, iar în unele cazuri, unii clienți pot opta ca acestea să fie vizibile în profil, drept o recunoaștere a statului lor. Nu trebuie să uităm și de turnee și clasamente, în care se oferă premii și care au drept rol stimularea spiritului comunitar și competitiv. Deseori poate exista și o bară de progres, pentru a le reaminti utilizatorilor cât de aproape sunt de finalizarea unei misiuni sau de deblocarea unei recompense, ceea ce îi poate încuraja să continue.

Dintre acestea, cel mai important element rămâne povestea. Jucătorul devine un adevărat erou, cu un scop final care trebuie îndeplinit. Prin această tehnică, șansele ca jucătorii să fie interesați și să își dorească să facă parte din poveste cresc.

De ce devine gamificarea din ce în ce mai importantă

Marea majoritate a cazinourilor online, precum totogaming.ro, care implementează gamificarea oferă și recompense pentru jucători, cu scopul de a-i atrage, a le menține atenția și pentru a-i premia în final pentru munca depusă. Totuși, există și cazuri în care jucătorii nu sunt atrași de premii, ci de posibilitatea de a-și pune în aplicare abilitățile strategice și pentru a le fi recunoscută victoria.

Gamificarea produselor de cazino nu este doar un mod prin care a-i ține pe jucători ocupați, ci este o metodă utilă prin care aceștia pot fi implicați în acțiune, pot face parte din ceva. La nivel psihologic, finalizarea misiunilor și creșterea nivelului le poate oferi jucătorilor doza de distracție și de dopamină de care aveau nevoie. De asemenea, nivelul personal de încredere poate crește și chiar pot dezvolta anumite abilități strategice. Nu trebuie să uităm și de aspectul social, oferind jucătorilor o comunitate cu interese similare, cu care pot concura sau pot împărtăși sfaturi sau tactici.

Tendințe-cheie de gamificare pentru viitor

Viitorul gamificării în industria de iGaming stă în analizarea datelor și adaptarea serviciilor în funcție de acestea. Cheia stă în a asculta care sunt nevoile și dorințele clienților și a face pașii necesari pentru a le face posibile. De aceea, este important ca numeroasele cazinouri online să analizeze comportamentul jucătorilor, preferințele acestora și să dezvolte și să îi recomande produse specifice pentru nevoile lui. Astfel, clienții nu doar că sunt mulțumiți, dar ei rămân fideli acelui cazino. De asemenea, această grijă pentru detalii îmbunătățește percepția asupra brandului, poziționând cazinoul drept un pion inovator, orientat către nevoile jucătorilor și pregătit către viitor.

De asemenea, accentul trebuie să cadă și pe a îmbunătăți experiența utilizatorilor care folosesc telefonul mobil. Marea majoritate a clienților cazinourilor online le accesează folosind un telefon, având în vedere că este un device compact și mereu la îndemână. De aceea, atunci când sunt dezvoltate funcții de gamificare, acestea trebuie gândite ca să poate fi folosite într-un mod ușor și de pe un telefon. Adăugarea notificarea de tip push, în aplicație, este un avantaj, deoarece jucătorului i se reamintește, dacă dorește, să continue progresul și apăsând direct pe notificare el poate accesa mai ușor platforma.

Având în vedere interesul constant pentru tehnologie și dorința cazinourilor de a se dezvolta în ritm cu aceasta, implementarea realității augumentate și virtuale ar putea reprezenta un nou pas pentru gamificare. Prin aceasta, jucătorii ar putea să se bucure de experiența unui cazino real, direct din confortul propriei case.

Gamificarea și jocul responsabil

După ce am trecut prin aceste trenduri și am explicat popularitatea gamificării, nu trebuie să uităm de importanța jocului responsabil. Gamificarea se bazează pe folosirea unor factori psihologici, precum progresul, recunoașterea socială și recompensele. Aceste mecanisme, dacă sunt folosite în mod abuziv, pot încuraja apariția unor comportamente problematice. Jucătorii trebuie să fie foarte atenți și să înțeleagă foarte clar că orice activitate desfășurată în cazinourile online trebuie să aibă doar funcția de distracția. În momentul în care distracția dispare și apar alte implicări, trebuie luate câteva măsuri. Astfel, jucătorii trebuie să știe constant ce sume își permit să piardă, pentru a se asigura că rămân doar în zona de distracție. De aceea, există și unelte de Joc Responsabil, precum cele puse la dispoziție de cazinoul online totogaming.ro, la care aceștia pot apela, pentru limitarea sumei de depunere, notificări constante privind timpul petrecut pe platformă, dar și opțiuni de pauză, atunci când este nevoie. De asemenea, există și alte resurse prin care jucătorii pot comunica cu experți și pot fi redirecționați pentru a primi ajutorul necesar.

Concluzie

Gamificarea a devenit o strategie importantă în domeniul iGaming, oferind cazinourilor noi oportunități de a crește și de a atrage și fideliza clienții. Gamificarea are drept punct crucial grija față de clienți, axându-se în special pe crearea unei experiențe care să mențină jucătorul interesat, să îi recompenseze acestuia efortul și progresul și să personalizeze fiecare etapă a aventurii. Folosite în mod corect, aceste instrumente nu au doar rolul de distracție pentru clienți, ci ele stimulează atenția acestora și creează o experiență distinctivă, care reușește să deosebească și să afirme poziția cazinoului, în raport cu concurența.

Sursa foto: freepik.com

