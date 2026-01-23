Raben România accelerează dezvoltarea în 2025: suprafața depozitelor crește cu 70%, echipa ajunge la 300 de angajați

Raben România a înregistrat în 2025 unele dintre cele mai consistente evoluții de la intrarea pe piața locală, marcate de extinderea accelerată a infrastructurii logistice, creșterea capacității operaționale și consolidarea echipei. Suprafața totală a depozitelor companiei a crescut de la 19.000 m² la 32.200 m², numărul angajaților a urcat de la 200 la 300, iar volumele operaționale au atins 70.000 de expediții pe luna.

Această evoluție a fost susținută de un program amplu de investiții în rețeaua națională de depozite. În 2025, Raben România a deschis un nou depozit la Brașov, cu o suprafață de 1.600 m², contribuind la consolidarea acoperirii regionale. Totodată, depozitul din Oradea a fost extins de la 1.300 m² la 2.700 m², pentru a răspunde cererii în creștere din vestul țării.

Compania a relocat operațiunile din Roman într-un nou depozit din Bacău, cu o capacitate de 3.500 m², adaptat cerințelor actuale de eficiență operațională. În sudul țării, depozitul din Craiova a ajuns la o suprafață de 1.100 m², iar hub-ul din București a fost extins până la 10.000 m², devenind cel mai mare depozit din rețeaua națională.

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii, Raben România a continuat extinderea conexiunilor internaționale. În 2025, compania a dezvoltat noi rute directe către Grecia, iar la nivel de grup și-a extins prezența în Elveția și Turcia, piețe strategice pentru transporturile internaționale și pentru clienții cu operațiuni de export.

În paralel, compania a investit în creșterea standardelor operaționale și de siguranță. Raben România a obținut certificările ISO 14001 (management de mediu), ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) și ISO 22000 (siguranța alimentară), consolidând cadrul de operare conform celor mai exigente cerințe internaționale.

Sustenabilitatea a rămas o direcție strategică importantă, prin direcția continuă spre modernizarea flotei de mașini folosite și soluții logistice cu impact redus asupra mediului, menite să reducă amprenta de carbon și să asigure servicii competitive pe termen lung.

Prin aceste rezultate, Raben România își consolidează poziția pe piața locală de logistică și transport și își continuă strategia de dezvoltare bazată pe investiții în infrastructură, oameni și calitatea serviciilor oferite.

Găsești mai multe informații pe site-ul companiei :

Despre Raben Group

Raben Group este un operator olandez care oferă servicii complete TFL: logistică contractuală, rețea rutieră (internă, internațională și către Est), Fresh Logistics, FTL și transport intermodal, transport maritim și aerian. Aproape 95 de ani de experiență și recunoaștere pe piață permit construirea și menținerea unor relații pe termen lung cu clienții. Compania oferă logistică „cu chip uman” pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari. Parteneriatul și încrederea fac parte din acest stil de cooperare. În afaceri, Raben respectă principiile fair-play-ului, deoarece consideră că relațiile bazate pe onestitatea reciprocă construiesc un mâine mai bun.

Grupul are peste 170 de filiale proprii în 16 țări europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Elveția, Ucraina) gestionează aproximativ 2.000.000 m2 spațiu în depozite și trimite zilnic 11,000 camioane pe drumuri. În 2024, operatorul logistic a înregistrat venituri de 2,2 miliarde EUR. Totuși, totul a pornit de la o mică afacere de familie olandeză. Astăzi, valorile caracteristice organizațiilor de familie sunt încă importante pentru companie, ceea ce afectează pozitiv angajamentul angajaților și relațiile cu clienții.

Raben sunt „Oameni cu DRIVE”. Este o echipă care iubește provocările și joacă mereu pentru un singur obiectiv. Fiecare dintre cei 12.200 de angajați are propriul impuls individual care face ca echipa să avanseze. Ne distingem prin antreprenoriat, energie și căutăm mereu mai mult. Grupul vrea să fie motorul care nu numai că va menține lumea în funcțiune, ci și o va face mai bună și mai ecologică. Prin urmare, își implementează în mod constant strategia de dezvoltare durabilă bazată pe trei piloni: organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile la:

