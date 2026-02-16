Care este primul pas dacă vrei să îți faci un card de cumpărături

Cardurile de cumpărături sunt o soluție din ce în ce mai la îndemână pentru românii care vor să facă achiziții pe care să le plătească eșalonat. Fie că vrei să cumperi electrocasnice, mobilier sau să rezervi o vacanță, un card de rate fără dobândă poate fi soluția de care ai nevoie. Înainte să aplici pentru un astfel de card, trebuie să ții cont de câteva lucruri.

Ce să faci dacă vrei să obții un card de cumpărături

Dacă te gândești să îți faci un card de cumpărături cu rate fără dobândă, primul pas este să realizezi o simulare. În acest fel, știi de la început ce sumă ți-ar putea aproba banca și ce vei plăti lunar, arată recomandările specialiștilor bancari. Simularea oferă o imagine clară asupra limitei de credit potențiale, a costurilor, a dobânzilor, dar și a beneficiilor asociate. Acest pas este esențial ca să te asiguri că alegi un card care se potrivește cu bugetul și cu stilul tău de viață.

O simulare de card de cumpărături este, practic, o estimare orientativă pe baza datelor tale: venit lunar, istoricul de credit și tipul de card ales (de exemplu: standard, online sau premium). Prin simulare ai ocazia să vezi ce limită de credit ți s-ar putea aproba, care ar fi rata lunară minimă, ce costuri implică și ce avantaje vin la pachet. Astfel, aplici în cunoștință de cauză și ai o imagine clară despre cum funcționează sistemul.

Cum se stabilește limita de credit

De exemplu, dacă venitul tău lunar net este de 5.000 de lei, în funcție de cât ești de îndatorat și de politica băncii, limita de credit ar putea fi undeva între aproximativ 7.000 și 15.000 de lei. În plus, dacă folosești cardul și rambursezi sumele, rata minimă lunară va fi, de regulă, un procent din suma utilizată, conform regulilor băncii.

Limita de credit nu este arbitrară. Banca analizează mai mulți factori pentru a se asigura că îți poți gestiona responsabil obligațiile financiare:

Venitul net lunar: se ia în calcul un venit minim de circa 510 euro net (sau echivalentul în lei).

Vechimea la locul de muncă: de obicei cel puțin 3 luni.

Vârsta solicitantului: cardurile standard sunt disponibile pentru persoane între 22 și 65 de ani.

Istoricul de credit: fără datorii restante sau credite executate.

Pe baza acestor informații, banca va estima o limită de credit undeva între 700 și 30.000 de lei pentru cardul standard.

De ce merită să faci o simulare înainte de aplicare

Realizarea unei simulări înainte de a aplica te ajută pe mai multe planuri. În primul rând, eviți surprizele neplăcute: știi de la început ce sumă poți împrumuta și cât vei plăti lunar. Astfel, îți poți face planuri de cumpărături în consecință.

Apoi, poți să alegi cardul potrivit: compari opțiunile pentru un card standard, unul pentru cumpărături online sau un pachet cu beneficii extra și vezi care se potrivește nevoilor tale.

Un alt aspect important este că poți să planifici bugetul. Dacă știi ce rată lunară vei avea, îți gestionezi mai bine cheltuielile și nu vei avea sume greu de acoperit. În acest fel, eviți supraîndatorarea: o limită adaptată veniturilor tale înseamnă responsabilitate și control.

De exemplu, dacă plănuiești o achiziție mai mare (electrocasnice mari, un laptop, mobilă etc.), simularea îți poate arăta care va fi impactul asupra bugetului tău lunar, în funcție de numărul de rate și suma totală.

Cum obții o simulare reală

Dacă vrei să obții un card de cumpărături, procesul este simplu și rapid. Se poate aplica online, pe site-ul băncii, se poate face solicitare din aplicație sau la orice sucursală bancară. Alegi tipul de card dorit, completezi un formular, banca analizează venitul, vechimea la locul de muncă și istoricul de credit și te contactează pentru o ofertă personalizată.

Primești informații clare: limita de credit aprobată, opțiunile de rambursare, rata minimă lunară, eventualele comisioane și beneficiile incluse. Această simulare îți oferă un plan detaliat înainte să iei decizia și te ajută să alegi inspirat cardul potrivit pentru tine.

O simulare completă îți aduce lămuriri cu privire la:

Limita maximă de credit: în funcție de venitul și profilul tău financiar;

Rata lunară minimă: de regulă 5% din creditul folosit.

Perioada de grație: un interval în care poți să folosești creditul fără dobândă (dacă rambursezi la timp).

Costuri totale sau dobânda efectivă (DAE), importante dacă rambursezi în rate.

Beneficii suplimentare: cashback, puncte de loialitate, rate fără dobândă la partenerii băncii, acces la aplicația mobilă pentru monitorizare și control.

Dacă vrei să îți faci un card de cumpărături, primul și cel mai important pas este să faci o simulare realistă. Aceasta îți oferă certitudinea că alegi o opțiune financiară potrivită nevoilor și veniturilor tale. În plus, îți permite să planifici responsabil, să eviți surprizele și să profiți de avantajele reale pe care le oferă un astfel de card.

Înainte să aplici, ia în calcul ce tip de card ți s-ar potrivi, ce rată poți suporta lunar și ce fel de cumpărături vei face. În acest fel, te asiguri că poți să plătești ratele la timp, că nu există costuri ascunse și poți să îți planifici bugetul lunar luând în calcul și ratele de la cardul fără dobândă. În ceea ce privește stabilirea bugetului, există numeroase aplicații cu ajutorul cărora poți să faci acest lucru, potrivit CNBC. Principalele lor avantaje sunt că oferă posibilitatea de a stabili obiective clare și de a personaliza categoriile de cheltuieli.

Foto: Freepik

Urmărește-ne pe Google News