7 sfaturi pentru o igienă alimentară corectă și eficientă

Igiena alimentației are ca scop prevenirea bolilor sistemului digestiv și menținerea sănătății prin comportamentul alimentar. Alimentația are o strânsă legătură cu starea de sănătate a organismului uman.

O alimentație corectă și sănătoasă îmbunătățește starea fizică și starea psihică a fiecărui individ, drept urmare, riscul pentru apariția anumitor boli cronice scade. Este importantă cunoașterea principalelor norme de igienă și de nutriție pentru a putea da corpului tău energie.

Care este aportul normal nutritiv și de ce ar trebui să mănânci corespunzător?

După natura și rolul lor în organism, substanțele nutritive se împart în:

Proteine

Glucide

Lipide

Minerale

Vitamine

Nevoile nutritive variază de la o persoană la alta. Acestea sunt determinate în funcție de vârstă, capacitate de muncă, efort fizic și de starea de sănătate. Este important de reținut că un dezechilibru alimentar major și constant generează boli de nutriție.

În funcție de nivelul de activitate profesională și vârstă, necesarul energetic al unui adult este cuprins între 2500-3000 de kcal. Este nevoie să avem o alimentație echilibrată și bogată în proteine, lipide și glucide.

De ce este importantă igiena alimentară?

Nerespectarea normelor de igienă specifice poate duce la alterarea sau contaminarea alimentelor. Astfel iau naștere afecțiunile digestive.

Ce boli poți face din lipsa igienei alimentare?

Una dintre cele mai întâlnite afecțiuni ale zilelor noastre este gastrita. Simptomele gastritei sunt:

Pierderea apetitului

Indigestie

Scaune negre

Greață

Vărsături

Durere în partea superioară a abdomenului.

Intoxicațiile alimentare, infecțiile bacteriene (E. Coli, streptococ, stafilococ, clostridium), sunt cauzele cele mai frecvente ale gastritei. O alimentație precară poate facilita contactul și cu următoarele bacterii, virusuri și paraziți:

Salmonela

Stafilococ

Clostridium

Virusul hepatitei

Aflatoxinele

Prionii

Cum poți avea o igienă alimentară corectă și eficientă în doar 7 pași?

1. Cumpără alimente în cantități mici

Pentru a le consuma cât mai repede, în special alimentele pe care le vei consuma crude. Trebuie prevenit fenomenul fungic, care se poate dezvolta pe alimentele crude, legume sau fructe. Se pot preveni atât bolile, cât și risipa alimentară.

2. Verifică termenul de expirare și depozitați alimentele în frigider.

Majoritatea persoanelor nu verifică termenul de expirare. Este necesar să faci acest lucru pentru a evita contactul cu bacterii ce duc la toxiinfecții alimentare.

3. Dezinfectarea mâinilor este foarte importantă

Dezinfectarea mâinilor este esențială mai ales după ce ai manipulat alimente crude. Astfel nu vor rămâne pe mâini bacterii, virusuri sau paraziți pe care, ulterior, îi poți introduce în corpul tău și te poți îmbolnăvi.

4. Pentru sănătatea ta este recomandat să ai un aport caloric potrivit

Acesta trebuie să cuprindă toți macro nutrienții necesari: carbohidrați 55%, proteine 15%, grăsimi 30%.

5. Separarea alimentelor gătite de cele crude.

Este necesar să separi carnea crudă de celelalte alimente. Folosește ustensile distincte sau spală-le cu detergent de vase după manipularea cărnii crude.

6. Gătitul cât mai bine al alimentelor

Carnea, ouăle și fructele de mare trebuie gătite cât mai bine. Supele, ciorbele și tocănițele trebuie fierte.

7. Folosește surse de apă și materii prime sigure.

Încearcă să folosești apă potabilă sau trateaz-o pentru a deveni potabilă. Igiena și siguranța alimentară nu sunt de ignorat. Este bine să păstrezi curățenia în bucătărie și să te asiguri că alimentele pe care le folosești nu sunt expirate. Gătirea corectă a lor poate preveni contactul cu bacteriile.

Nu trebuie ignorat nici aportul caloric corespunzător pentru a te putea bucura de un corp și o minte sănătoase. Carbohidrații, proteinele și lipidele consumate corespunzător dau energie și ajută la menținerea unui stil de viață cât mai sănătos.

Este recomandată și activitatea fizică moderată pentru a te putea bucura de un metabolism cât mai activ și o stare psihică pozitivă. Mens sana in corpore sano!

Surse:

Mitchell, Roger E., et al. “Preventing Food-Borne Illness in Food Service Establishments: Broadening the Framework for Intervention and Research on Safe Food Handling Behaviors.” International Journal of Environmental Health Research, vol. 17, no. 1, 2007, pp. 9–24. Crossref, https://doi.org/10.1080/09603120601124371.