ADDA despre depresia postnatală: „Eram foarte panicată că nu o să mă descurc, plus că nu îmi recunoșteam corpul”

Piesa „Vara mea” lansată luna trecută de ADDA are deja peste un milion de vizualizări pe Youtube. Ada Alexandra Moldovan (25 de ani), cunoscută în lumea artiștilor ca ADDA, este una dintre cele mai active persoane din showbiz.

Muncește mult, zâmbește mult, își împarte timpul între lansări și familia ei frumoasă. Anul trecut, în iulie, ADDA s-a căsătorit cu Cătălin Rizea, iar în octombrie a devenit mama lui Alexandru, un băiețel care i-a schimbat viața cu totul.

ADDA ne-a povestit într-un interviu cum a depășit depresia postnatală

De unde îți găsești energia pentru a reuși să faci atât de multe lucruri?

Din iubire. Îmi iubesc familia enorm și iubesc muzica. Tot ce fac, fac cu drag și dragoste.

Cum a fost după ce ai născut? Ai declarat la un moment dat că ai suferit de depresie postpartum. Care au fost primele semne?

Eram foarte panicată că nu o sa mă descurc ca mamă, plus că nu îmi recunoșteam corpul. A trebuit să o iau cumva de la zero, să mă adaptez. Am avut noroc că m-am liniștit repede, a durat cam o săptămână perioada mai grea.

Cum ți-ai dat seama că e ceva în neregulă?

Plângeam mult. Am plâns de la spital până acasă când am adormit.

Ce simțeai?

Nu știu exact. Erau foarte multe sentimente. Cred că mă eliberam de tensiune. Ma oboseau și oamenii din jurul meu. Parcă nu voiam să văd pe nimeni, deși ei erau acolo ca să mă ajute.

Care au fost semnele fizice?

Aveam dureri mari. Mai ales că nu am reușit să alăptez și am fost la un pas de mastită. Mă simțeam rău pur și simplu. Dureri mari și oboseală.

ADDA: „M-am ajutat eu, soțul meu, mama și, evident, copilul”

Ai observat doar tu că e ceva în neregulă sau și cei din jur?

A observat toată lumea, normal. Plângeam mult.

Cum ți-ai revenit? Cine te-a ajutat?

M-am ajutat eu, soțul meu, mama și, evident, copilul. Trebuia să fiu bine pentru el.

Ce le-ai spune mamelor care trec printr-o perioadă similară?

Să fie liniștite că trece repede, să fie puternice și pozitive, pentru că ce urmează e minunat.

Acum, cum îți împarți timpul între carieră și micuțul Alexandru? Cât timp petreci cu el? Cine te ajută?

Nu am un program fix. Încerc să stau cât mai mult cu el. În același timp încerc să fiu bine și în carieră. E solicitant, dar nu am ce să fac. Până acum am făcut față. Momentele cu el sunt superbe. Cel mai greu e când trebuie să plec, dar nu am cum să fac altfel. Ne ajută mama lui Cătălin.

La cât timp după ce ai născut te-ai întors în studio?

M-am întors foarte repede. Noi avem studioul la etaj și nu trebuie să plec de acasă când compun.

De care dintre piesele tale ești cel mai atașată?

Nu știu. Toate sunt speciale. Am pus mult suflet. Sunt toate o parte din mine.

Ce muzică asculți în mașină?

Nu prea ascultăm muzica. Stăm foarte mult timp în zgomot. La drum lung ascultăm show-uri de stand-up de obicei ca să treacă timpul mai repede.

Ce faci vara asta?

Am multe concerte. O să plecăm și în vacanță câteva zile. Vreau să termin și albumul. Multă treabă…

Citește și – Interviu I wonder cu ADDA – „Iubirea adevărată vine dacă o chemi”