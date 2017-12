A fost abandonat la naștere, într-o cutie de carton. Ce s-a întâmplat după 70 de ani

Era 20 octombrie 1943, când un bebeșuș de doar 10 zile a fost abandonat pe Oxford Street din Londra. Părinții săi biologici l-au lăsat într-o cutie de carton și s-au făcut nevăzuți.

Copilul a ajuns într-un orfelinat, iat câteva luni mai târziu q fost adoptat de familia Fred și Elsie King, care l-au botezat cu numele de Robin. A crescut cu ei până la vârsta de 13 ani, când a aflat că soții King nu sunt părinții lui naturali. A găsit întâmplător actele de adopție și în acel moment a decis să fugă de acasă.

A trăit pe străzi, după care a luat un tren care l-a dus în Londra. Aici, Robin a aflat că părinții lui biologici nu mai sunt în viață. Ulterior, s-a căsătorit la vârsta de 20 de ani, s-a angajat ca arhitect și are două fiice, Michaela și Lorraine.

Man abandoned on Oxford Street as a baby in middle of the Blitz finally traces birth family https://t.co/m8D8CGOqN3

— Evening Standard (@standardnews) December 16, 2017