Exclusiv. Primul interviu cu Andreea Marin după ce s-a anunțat juriul emisiunii „Uite cine dansează!”

Andreea Marin face parte din juriul uneia dintre cele mai așteptate emisiuni din această primăvară: „Uite cine dansează!” de la Pro TV.

Show-ul va fi prezentat de Mihaela Rădulescu și Cabral, iar în juriu, alături de Andreea, sunt Gigi Căciuleanu, Mihai Petre și Florin Călinescu. Andreea ne-a acordat primul interviu după aflarea veștii că se reîntoarce pe micile ecrane.

În ce fel este o provocare să fii singura femeie din juriul „Uite cine dansează!“?

Am făcut dans încă din copilărie și știu ce înseamnă pasiunea și efortul în această poveste, în plus, din dans înveți enorm și pentru viața ta de zi cu zi. Disciplina, dozarea efortului, răbdarea de a repeta până când mișcarea curge, bucuria reușitei, chimia cu partenerul astfel încât să existe o unitate, o echipă. Am un mare respect pentru efortul și ambiția concurenților și provocarea mea este să îi răsplătesc cum se cuvine, fiind obiectivă și ținând pasul cu ei. Am decis că în fiecare zi a acestui sezon mă voi antrena, făcând sport și dans cu aceeași dăruire ca și ei, singura mea miză fiind respectul pe care ei merită să îl simtă din partea mea, ca jurat. Nu pot judeca și da note fără să-i simt, să văd prin ce trec ei. Voi oferi voturile mele unor oameni care trebuie să știe că îi înțeleg și îi respect pe deplin.

Ai urmat cursuri de dans sportiv în copilărie și adolescență. Ce amintiri frumoase ai păstrat de atunci?

Corpul meu a învățat eleganța și atitudinea feminină din dans, precum și sincronizarea cu partenerul, treabă grea pentru un om ca mine, obișnuit să clădească și să decidă singur în viață. Spinarea mea a învățat să stea dreaptă, chipul meu să zâmbească și când e dublat de efort. Mintea mea să se bucure de reușită. Dansul m-a marcat și cumva simt că am trecut și prin viață în ritm de dans.

Ce așteptări ai de la colaborarea cu Mihaela Rădulescu, care va fi prezentator?

Sunt o fire constructivă și ceea ce știu deja din experiența mea ca producător de formate de televiziune mari e că succesul este atins doar atunci când fiecare membru al echipei își face treaba bine și pune umărul de pe poziția pe care se află. Tot ce am eu de făcut este să îmi urmez misiunea de jurat cu credință, seriozitate și eleganță. Cele mai mari așteptări le am de la mine, așadar. Și totul va fi bine dacă fiecare membru al echipei își va înțelege propriul rol, văzându-și cu seriozitate de treaba sa. E un puzzle, ideea e să îl completăm împreună.

Cum ai primit vestea că veți colabora?

Cu maturitate. Rolul meu e bine definit și sunt onorată că sunt singura femeie într-un juriu cu oameni bine pregătiți, care mi-au câștigat respectul prin realizările lor. Interacțiunea cu membrii juriului și responsabilitatea față de concurenți sunt ingredientele cu adevărat importante pentru rolul meu în emisiune.

Ați început să filmați pentru „Uite cine dansează!“? Când te vedem dansând tangou, pasiunea ta?

În curând. Prima întâlnire în această formulă cu Mihai Petre, Gigi Căciuleanu și Florin Călinescu a fost o bucurie, pur și simplu. Te îndrăgostești de acești oameni pe care îi priveam până astăzi cu un mare respect. Acum am și un alt sentiment: aștept să îi revăd, cu mare drag. Sunt oameni calzi și cu un umor irezistibil, nu doar profesioniști de la care am mult de învățat.

Care este melodia preferată pe care îți place să dansezi?

Tangoul, firește, pentru că e pasional ca și mine, cu ruperi de ritm, așa cum e viața, cu o eleganță aparte, așa cum caut și eu să trăiesc, indiferent de situație. Mă definește.

Foto: Tango

