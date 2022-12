Victor Slav revine pe micul ecran, dar schimbă postul de televiziune: “Ne vedem acolo”. Exclusiv

Victor Slav s-a numărat printre concurenții din sezonul “Splash! Vedete la apă” difuzat recent la Antena 1, iar acum își pregătește revenirea pe micul ecran la o altă televiziune. Liber de contract după proiectul din toamnă, acesta a bătut palma cu Kanal D și va apărea pe sticlă în următorul sezon al emisiunii “Bravo, ai stil!”, a cărei amfitrionă este Ilinca Vandici.

Momentan, postul turcesc de televiziune desfășoară castingul pentru selecția celor mai carismatice concurente, care se vor lupta pentru titlul de cea mai stilată femeie din showbiz. Rămâne de văzut ce rol va avea fostul soț al Biancăi Drăgușanu în emisiunea de la Kanal D. În sezoanele trecute, el a făcut parte din Brigada Sexy alături de Alex Velea și Bogdan Vlădău, dar i-a ținut și locul Ilincăi Vandici când a avut probleme de sănătate.

Victor Slav a bătut palma cu Kanal D pentru noul sezon Bravo, ai stil!

În exclusivitate pentru Unica.ro, Victor Slav ne-a povestit cine l-a îndemnat să înceapă o carieră în modelling, de ce a ales să se retragă după doar 4 ani, dar și despre prietenia de 22 de ani cu Bogdan Vlădău, pe care l-a și învățat să…defileze pe podium.

Victor, nu îți este dor de prezentări de modă?

Ba da, în primul rând pentru că aceste prezentări se întâmplau cu foarte mult timp în urmă. Aș vrea să mai fiu la 20 de ani.

Victor Slav: „Am prezentat pentru toți designerii mari din România”

Cum ai intrat în lumea modei?

Pe vremea mea se făceau cursuri de modelling și tatăl meu este responsabil. A vrut neapărat să fac acele cursuri, le-am făcut și uite, datorită lui am ajuns și am prezentat cam pentru toți designerii mari din România, iar apoi datorită modellingului am intrat în televiziune.

Ce vârstă aveai când ai început cursurile de modelling?

Mai veam o lună și împlineam 18 ani. Făcuse sora mea cursurile, ea este mai mare cu un an și patru luni ca mine și tata a zis să merg și eu.

Prima prezentare de modă pentru cine a fost?

Nici nu mai știu exact pentru cine a fost prima prezenatre de modă, nu a fost pentru un designer cunoscut, au urmat apoi multe prezentari. Mergeam la Festivalul de Modă de la Iași și acolo am prezentat pentru toți designerii mari din România: Botezatu, Vlasov etc.

Câștigai bine din modelling?

Nu pot să spun că se câștiga foarte bine. Trebuie să recunoaștem că la noi în țară nu sunt niște sume nemaipomenite, dar pentru vârsta pe care o aveam era foarte ok.

Câți bani a câștigat Victor Slav din modelling?

Îți permiteai din banii respectivi să mergi într-o vacanță?

Nu se câștiga foarte mult din modă, prezentări de modă, dar se câștiga din reclame și făceam și reclame. Am făcut pentru Coca Cola, pentru Campionatul Mondial, a fost o reclamă care nu s-a dat la noi în țară, era pentru Iugoslavia filmată, pentru Fanta.

Cum a fost să lucrezi pentru Cătălin Botezatu?

Pentru Cătălin nu am avut foarte multe prezentări, pentru că noi în perioada aceea, mă refer la mine, la Bogdan Vlădău, eram freelanceri, iar Cătălin își lua în perioada aceea manechini de la o agenție. Am avut pentru el la costume vreo două prezentări și mai nou, acum vreo 4 ani, am prezentat pentru el la Viggo.

Dacă fiica ta, Sofia, va dori să facă modelling când va fi mai mare, o vei sprijini?

Voi încerca să o sprijin în tot ceea ce va vrea ea să facă și în tot ceea ce își dorește. De ce zic încerc? Pentru că dacă o să fie ceva care cred că nu e ok, o să încerc să mă impun, sper să nu fie cazul, dar în proporție foarte mare o să o sprijin cam în tot ceea ce își dorește.

Momentul în care Victor Slav a pus punct carierei de model: „A fost ca o răscruce de drumuri”

Când ai pus punct carierei în modelling?

Am încheiat practic în 2001, doar 4 ani am lucrat ca model, pentru că după aceea am intrat în televiziune, am semnat cu Pro-ul în acea perioadă. Este ciudat acum că îmi aduc aminte, atunci a fost ca o răscruce de drumuri. Puteam să merg pe modelling și să merg afară, Bogdan Vlădău în perioada aceea chiar a plecat cu un contract în China și trebuia să stea două luni și s-a întors după doi ani, pentru că s-a dus în Taiwan, peste tot a umblat. Eu prinsesem contractul cu Pro-ul și am ales să stau aici. Practic atunci s-a fragmentat tot.

Ai participat la emisiunea “Splash! Vedete la apă!”, ce mai urmează?



A fost o colaborare cu Antena 1, pentru că acolo este și o echipă dragă mie, cu care am colaborat cu ea, este o echipă din Pro TV, a fost și Cătălin acolo. O să înceapă “ Bravo, ai stil”, nu știut exact, o să ne vedem acolo!

Victor Slav: „De 22 de ani, eu și Bogdan suntem prieteni”

Prietenia ta cu Bogdan Vlădău cum a început?

Tot cu modellingul a început. Noi am făcut amândoi Caragiale, el era cu un an mai mare. Nu ne-am întâlnit practic în liceu, dar a făcut și el curs de modelling când eu deja predam. După un an și jumătate de când făceam modelling, am ajuns să predau la o agenție modeliing. El a venit acolo și eu practic l-am învățat să meargă. Atunci ne-am sudat foarte bine, ne-am împrietenit, practic de când aveam 19-20 de ani. Deci de vreo 22 de ani suntem prieteni.

Sursa foto: Instagram