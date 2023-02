Vedetele care au marcat o schimbare de look. Cum arată acum Dana Rogoz, Adelina Pestrițu și Mirela Vaida

Dana Rogoz, Adelina Pestrițu și Mirela Vaida au bifat câteva schimbări de look, acum, când primăvara se apropie cu pași repezi. Dacă actrița a ales să își pună frumusețea în valoare cu ajutorul codițelor, frumoasa brunetă a ales o tunsoare care îi vine mănușă, iar prezentatoarea TV a reușit să își lase colegii fără cuvinte.

Dana Rogoz recunoaște că un singur lucru îi știrbește bucuria atunci când încearcă o schimbare de look: are mătreață, iar produse de styling nu fac decât să amplifice această problemă.

Dana Rogoz și-a făcut codițe

„Un look neașteptat, dar care m-a făcut să mă simt foarte bine în pielea mea. Am încredere în mine, pot purta codițe care să îmi lase scalpul la vedere și am curaj să va vorbesc despre îngrijirea împotriva mătreții, chiar dacă sunt convinsă că mulți „influenceri” n-ar fi făcut-o, de teamă să nu-și știrbească vreun colțișor din imaginea perfectă de pe rețelele de socializare.

Dar, lăsând glumele la o parte, nu ar trebui să fie nimic rușinos în a vorbi despre problemele scalpului – ca și când ar fi rușinos să fii stresat sau să ai anumite dereglări hormonale, ambele fiind de fapt posibilele cauze ale apariției mătreții.

În cazul meu, am observat că de fiecare dată când folosesc produse de styling (fixativ, gel, ceară etc) pentru o perioada mai lungă – cum este și perioada de filmări pe care o traversez acum – există un risc să îmi apară mătreață vizibilă la nivelul scalpului. Așa că, înainte de a mă apucă să vă vorbesc despre acest subiect, am și început să folosesc produse premium, tocmai pentru a combate și preveni apariția mătreții„, povestește Dana Rogoz pe o rețea de socializare.

Adelina Pestrițu a optat pentru o tunsoare la modă

Adelina Pestrițu a ales o tunsoare care se poartă în acest an. „După trei ani de la ultima mea schimbare de look, am decis că este momentul să facem o nouă tunsoare. De data aceasta, am optat pentru Butterfly HairCut, una dintre tunsorile anului 2023. Am păstrat lungimea și i-am dat un aspect fresh și actual. Este ușor de coafat și pe păr drept și bucle, iar bretonul poate fi purtat în mai multe moduri”, a mărturisit Adelina pe Facebook.

Mirela Vaida și-a uimit colegii

Mirela Vaida a apelat la Cristi Pascu și și-a schimbat radical înfățișarea. Vedeta de la Antena Stars e acum tunsă bob, iar colegii nu au rămas indiferenți. “N-am mai rezistat. M-am tuns. Colegii zic că par prea. corporatistă și serioasă”, spune Mirela Vaida.

