Valentin Luca, campionul mondial care mixează succesul cu iubirea. Care e băutura preferată a unuia dintre cei mai apreciați barmani din lume

Actualizat 06.10.2025, 23:20

Valentin Luca, românul care a cucerit bartending-ul internațional cu talentul și carisma sa, a ajuns să creeze cocktailuri pentru cele mai exclusiviste evenimente din lume. Recent, viața lui a intrat într-o nouă etapă alături de soția sa, Roxana, iar cei doi ne-au oferit în exclusivitate detalii despre culisele carierei, dar și despre planurile lor personale.

Ai colindat lumea în lung și în lat, invitat la diverse petreceri. Care este cel mai opulent loc în care ai fost?

Cu siguranță nunta lui Ambani din India, de anul trecut, care a fost chiar foarte opulentă. Invitații au fost pe măsură. Bill Gates, Rihanna, Ivanka Trump și Mark Zuckerberg sunt câțiva dintre cei peste o mie de oameni care au participat la petrecerea care a ținut trei zile. Am mixat cocktails la barurile VIP și a fost un adevărat privilegiu să fiu acolo.

Care a fost cea mai mare provocare din viața ta, înainte de a ajunge campion mondial la bartending?

Mereu mi-a plăcut să muncesc mult, așa că niciodată n-am știut cum să răspund la întrebarea asta. Triplul succes pe care l-am avut a fost rezultatul firesc al timpului pe care l-am dedicat pasiunii și pregătirii în bartending. Mi-am implicat 100% mintea și corpul, iar intențiile mele au fost aliniate pentru a-mi atinge scopul, pe care nu l-am pierdut niciodată din vedere.

Dar cea mai ciudată solicitare primită?

Întamplarea următoare nu a fost ciudată, dar cu siguranță a fost funny. Am fost invitat la unul dintre cinematografele din București pentru a mixa cocktailuri la lansarea filmului “James Bond”. Trebuia să mixez Vesper Martini, celebrul cocktail promovat odată cu acest film. Din cauza timpului foarte scurt până la începutul proiecției, nu am reușit să prepar cocktailurile, deoarece am petrecut timpul făcând poze cu invitații.

Roxana, ce cocktail l-ar caracteriza pe Valentin?

Dacă ar fi să-l descriu pe Valentin printr-un cocktail, cred că ar fi un Negroni reinterpretat. Are profunzime, e intens, dar cu o eleganță aparte. E echilibrul perfect între creativitate, forță și rafinament. La fel ca băutura asta, Valentin combină tradiția cu inovația și reușește să rămână autentic, indiferent de context.

Cum arată pentru voi o seară reușită? Gătiți acasă sau ieșiți în oraș la masă?

Cred că sunt o soție echilibrată. Îmi place să-l aștept pe Valentin cu masa pusă, mai ales când am timp să gătesc. Mă preocupă mult ce mâncăm. Sunt atentă la etichete, aleg ingrediente cu adevărat nutritive și evit alimentele “goale”, fără beneficii pentru organism. Prefer să gătim acasă, pentru că așa știu exact ce conține fiecare preparat. Adevărul e că… gătesc mult și bine! De fiecare dată pare că așteptăm musafiri, atât de multă mâncare fac. Ne place să ieșim și în oraș, dar nimic nu se compară cu mesele noastre sănătoase și gustoase gătite acasă.

Valentin, ai scris o carte despre cocktailuri. Le-ai băut / făcut pe toate cele pe care le recomanzi în carte?

Le-am făcut pe toate, categoric! Am stat zeci de ore să le mixez și să fac tasting pe toate rețetele din carte. Îmi plac multe, dar preferatul meu este Peach & Thyme Margarita, o băutură care are lichior de piersică, tequila, lime și sirop de cimbrișor.

Ce urmeaza la finalul lui 2025 pentru voi? Revelionul e la muncă sau în vacanță?

Nu avem planuri concrete pentru finalul anului. Cert este că vrem să-l încheiem cu recunoștință pentru tot ce am construit și trăit împreună. A fost un an plin și frumos. Cât despre Revelion, încă nu ne-am hotărât. Poate o vacanță spontană, așa cum ne place nouă, sau, de ce nu, chiar un revelion liniștit acasă, doar noi doi. Oriunde ne va prinde, important e că vom fi împreună, recunoscători pentru ce a fost și cu claritate și sens pentru ce urmează.

