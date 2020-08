Tily Niculae, în costum de baie la cinci luni de când a născut

În una din imagini, Tily își ține băiețelul în brațe, iar ea a ieșit în evidență prin faptul că, în doar câteva luni, a scăpat de kilogramele acumulate pe timpul sarcinii și are acum o siluetă perfectă.

Actrița a postat pe Instagram două fotografii, una din perioada când era însărcinată în 5 luni și una din ziua când micuțul Radu a împlinit 5 luni. Iar în a doua fotografie, Tily nici nu pare să fi trecut prin două sarcini sau că ar fi născut de curând.

„5 luni in burtica /5 luni pe burtica. Eram insarcinata cu Raducu si plecasem in Dubai de ziua mea. Inca nu anuntasem sarcina si fusese o plecare cu prietenele mele. Un avans pentru urmatoarele perioadele cand stiam ca nu aveam cum sa mai plec singura. Cel putin cat urma sa il alaptez. Si atunci, ca si acum, o cumintenie de baietel. La multi ani, pufosel! Cand ai crescut asa de mare? De abia mai pot sa te tin in brate si asta este doar inceputul. Te iubim infinit dragostea noastra!”, a scris Tily Niculae pe rețeaua de socializare.

Sursă foto: Instagram

