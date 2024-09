Theo Rose și-a îndeplinit visul de a cânta pe aceeași scenă cu Jessie J. „După momentul în care mi-am născut copilul, ăsta e al doilea moment preferat din viața mea” / Exclusiv

Weekend-ul trecut, în București, în cadrul festivalului Unforgettable, am stat de vorbă cu Theo Rose, care și-a împlinit unul dintre cele mai mari visuri, acela de a cânta pe aceeași scenă cu artista ei preferată, Jessie J. Mai mult decât atât, jurata de la Vocea României a avut ocazia de a o cunoaște personal pe artista internațională, fapt care a emoționat-o până la lacrimi.

Theo Rose și-a împlinit visul de a cânta pe aceeași scenă cu Jessie J

Artista ne-a mărturisit, înainte de întâlnirea cu starul internațional, că se simte de parcă ar fi ziua ei de naștere. „Mă simt de parcă e ziua mea de naștere, jur! De ziua mea n-am făcut mare lucru că nu mai e cazul, avem copii acum, ne întâlnim în alte contexte și alte forme de distracție. Dar astăzi se întâmplă ceva ce visam de când eram mică și am început să cânt. Cânt pe aceeași scenă, nici nu trebuie să-i întâlnesc, nici nu contează asta. Cânt pe aceeași scenă cu niște artiști colosali, în cadrul aceluiași eveniment. Ceea ce pentru mine înseamnă imens, nu vă dați seama cât.” a declarat, pentru Unica.ro, Theo Rose.

„Minunat mă simt! Am avut mari emoții. Mi-au tremurat genunchii prima jumătate a setului, vai de capul meu, nu știam cum să mă stăpânesc, zic: ‘Râd oamenii ăștia de mine!’. Ok, am emoții, recunosc că am emoții, dar parcă e prea de tot să-mi tremure și picioarele să vadă cum dârdâi în fața lor. Dar a fost înțelegere, am apelat la sinceritate evident, că e cel mai frumos când ești sincer în fața oamenilor că pare că se scuză cumva toată situația.” a continuat Theo Rose.

„Eu cred că de la un moment dat încolo am început să asociez greșit emoția cu anxietatea. Eu confund emoțiile, de fapt asta e problema. Atunci când simt fluturii ăia în stomac, chiar dacă am mai trăit emoții când eram mică, eu am fost conștientă dintotdeauna de responsabilitatea pe care o am atunci când urc pe-o scenă. Problema este că de la un punct încolo am început să confund asta cu anxietatea pentru că m-a speriat atât de tare încât fluturii ăia din stomac n-au mai putut niciodată să-mi dea acea stare de bine: ‘Ok, am emoții, dar mă duc și fac show!’. Nu, a fost aproape tot timpul stres și anxietate. Sigur că nu se întâmplă de fiecare dată, normal că astăzi, vă spun sincer, s-a întâmplat ceva ce de mult timp nu s-a mai întâmplat. Am avut și multe emoții bune, adică nu m-am simțit stresată, n-am vomitat, că la mine așa se manifestă, adică eu înainte de cântări vomit, fac urât. Acum n-a fost cazul, adică m-am controlat și nu doar că m-am controlat, am reușit să mă bucur de faptul că trăiesc o zi cu totul specială pentru mine. Și ar fi fost și păcat să nu! Nici nu mai contează cum a fost, cum a sunat, am încercat tot posibilul, dar mă bucur de asta!” a precizat pentru Unica.ro, Theo Rose.

„Va fi un dialog cu siguranță, orice mi-aș pune eu în minte să-i spun… Normal, va avea și ea niște întrebări, va avea niște lucruri de spun, nu pot să vorbesc singură, nu poate să fie un monolog ăsta. Îmi doresc să vorbesc cu ea. Am tot văzut-o live, adică știu cum e ca om sunt convinsă că o să rezonăm, că o să fie ok. Doar încerc să mă abțin, mi-e tare mi-e frică de faptul că o să plâng și că o să o se pară că sunt o ciudată. (…) Pentru fiecare dintre noi e ciudat. Și la mine vin copii care plâng și zic: ‘Am visat să te cunosc!’, dar pentru ea când vede baritai femeia de 27 de ani cu copil acasă, care vine și plânge și îi spune: ‘Te iubesc de când aveam 13 ani. Doamne, de când visez să te cunosc!’. Și într-adevăr, asta e cred că singura ocazie pe care o aveam s-o cunosc și le mulțumesc celor de la Unforgettable că, uite, mi-au pus asta la dispoziție. Pentru mine chiar se îndeplinește, cred că e cel mai mare vis al meu și probabil că după momentul în care mi-am născut copilul, ăsta e al doilea moment preferat din viața mea, cu siguranță!” a adăugat Theo Rose.

Theo Rose, despre artista ei preferată, Jessie J: „Eu o studiez, ea pentru mine e un idol”

Cum ar fi să cânte Theo Rose cu Jessie J?! Deși o apreciază enorm, artista noastră nici măcar nu a visat la așa ceva.

„Extraordinar! Copleșitor pentru mine. De-asta eu nu mi-am propus să cânt cu ea, că nu e despre asta. Eu o studiez, ea pentru mine e un idol. Adică dacă m-aș pune lângă ea cu siguranță aș tăcea de frică să nu cumva să o încurc, știi, adică asta… așa văd lucrurile. Pentru că e imensă și nu știu dacă oamenii aud întocmai cum aud eu pentru că știu, ce cântă ea e complicat, unora li se poate părea prea complicat. Pentru mine, vă spun cinstit, lângă orice altă voce aș pune-o, nu merge, nu există nicio șansă. Așa e de când am descoperit-o și asta probabil pentru că am rezonat din multe puncte de vedere cu ea. Mi se pare că are același tip de umor, mi se pare că e o tipă foarte liberă care caută asta. Am văzut-o și live, și am văzut show-ul ei jumătate e stand up comedy, adică, nu știu ce să zic, pentru mine e maximul din ce poate oferi. Și ce mai apreciez la ea e că se ține de ce… e verticală, are verticalitate, știe ce vrea. Nu cred că-și mai dorește succesul la nivelul la care a fost la un moment dat. Sunt multe lucruri de spus și de discutat aici. Nu știu dacă o să am ocazia să le vorbesc cu ea în seara asta, că am și eu niște lucruri să o întreb, dar cred că mi-am ales omul potrivit să-mi servească drept idol.” a spus Theo Rose despre Jessie J.

„Trebuie să vă spun că am avut așa niște rezerve. M-am gândit: ‘Pe scena asta au cântat Lara Fabian, Al Bano, Romina Power, Garou, nu știu ce o să zică oamenii ăștia când o să mă audă pe mine. Eu am un repertoriu îndrăzneț! Dar asta pentru că așa sunt eu, în generația noastră și nu doar în generația noastră. Eu fac muzică pentru mai toate generațiile, dar pe scenă știu ce vreau să cânt și cânt doar ce vreau să cânt și atunci îmi asum cumva acest risc ca oamenilor să li se pară poate prea mult, poate nepotrivit uneori, dar nu am simțit deloc așa în seara asta. Cred că oamenii au înțeles întocmai că sunt aici pentru că o iubesc pe fata asta, pe Jessie J, cred că au înțeles întocmai că a fost o uneltire a organizatorilor împreună cu echipa mea de management ca eu să mă aflu aici în seara asta, că mi s-a făcut un cadou mai degrabă și că mă bucur tare de asta. Sunt foarte mulți oameni din public care s-au bucurat pentru mine și n-am decât să le mulțumesc încă o dată. Chiar a însemnat mult de tot ziua asta.” a încheiat pentru Unica.ro, Theo Rose.

