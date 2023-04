Theo Rose îi spune „tipă” mamei lui Anghel Damian. Cum se înțelege artista cu viitoarea soacră

Theo Rose (25 de ani) se pregătește să devină mămică pentru prima oară. La începutul acestei veri, artista și partenerul ei, regizorul și actorul Anghel Damian (31 de ani), vor deveni părinți și sunt nerăbdători să-și vadă și să-și țină în brațe copilașul.

Cei doi au ales deja ca numele băiețelului lor să fie Sasha Ioan.

Theo Rose a dezvăluit, de curând, care este relația ei cu mama lui Anghel Damian, cea care îi va fi soacră. Părinții actorului sunt Laurențiu și Anca Damian, de profesie regizori, scenariști și producători.

Anca Damian este cunoscută în lumea cinematografiei mai ales pentru regizarea și producerea filmului “Crulic – Drumul spre dincolo”, din 2011, o peliculă ce narează cazul Crulic.

Mama lui Anghel Damian a primit în 2018 premiul pentru “Cel mai bun regizor” la Festivalul de Film de la Varșovia, pentru producția “Moon Hotel Kabul”.

„E o tipă foarte interesantă!”

Theo Rose a precizat că se înțelege de minune cu mama lui Anghel. Ea folosește apelativul “tipă” când se referă la viitoarea soacră mare și spune despre ea că “o tinerețe care nu o să se piardă niciodată”. Theo a dezvăluit că Anca Damian este pasionată de călătorii și explorează adesea diverse locuri noi pentru a se documenta pentru producțiile pe care le realizează.

„Mă înțeleg foarte bine cu ea. E o tipă foarte interesantă și îi spun tipă pentru că m-a rugat să-i vorbesc la per tu, are o tinerețe care nu o să se piardă niciodată. Călătorește mult, se documentează foarte mult pentru filmele pe care le face, e foarte tare” – a dezvăluit Theo Rose, într-o intervenție la Pro FM.

Părinții lui Theo Rose, extaziați de vestea că vor deveni bunici

Nina Diaconu, mama artistei și Ioan, tatăl ei, s-au declarant încântați până peste cap când au auzit că vor avea un nepoțel.

Theo și Anghel au vizitat părinții artistei pentru a le da vestea cea mare.

„Au venit în vizită. Chiar nu eram acasă și când am auzit că e rost de o veste bună am făcut stânga împrejur și ne-am întors acasă. Am stat împreună și ne-am bucurat. (…) Theo a fost asumată din prima. A spus că dacă pică, asta e, nici nu se pune problema. Ea iubește foarte mult copiii, a și botezat copilași. (…) Sunt foarte fericiți. Trăiesc ceva frumos.

„Am sărit în sus de bucurie!”

Sunt un om fericit, un părinte care asta așteaptă de la o vreme. Mă gândesc la pensionare acum că trebuie să stau cu bebelușul dacă vine. Să fie sănătoși! Și ce să zic, să ne bucure viața, că asta așteptă. Asta e împlinirea noastră”, a declarat mama artistei.

„Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți. Care se cam lăsau așteptați” – a zis, la rândul său, tatăl artistei.

