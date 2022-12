Surpriză în finala Vocea României. Dezvăluirea făcută de Tudor Chirilă: „Este primul an în care…”

Vocea României este pe cale de a-și găsi câștigătorul, iar Tudor Chirilă s-a arătat extrem de entuziasmat de seara cea mare.

Antrenorul va intra în finală cu Iulian Nunucă, cu care va cânta și o piesă. Nu a dezvăluit despre ce piesă este vorba, însă spune că și-a dorit de mult timp să aibă ocazia de a o interpreta pe scenă.

Tudor Chirilă, dezvăluiri despre finala Vocea României

Finala emisiunii „Vocea României” se anunță a fi una plină de emoții nu doar pentru concurenți, ci și pentru antrenori. Patru concurenți vor urca pe scenă pentru ultima dată pentru a demonstra întregii țări că merită marele premiu.

Tudor Chirilă a dat câteva detalii referitoare la marea finală, însă a păstrat suspansul pentru seara cea mare.

„Vineri seară este finala Vocea României. Nu avem voie să divulgăm piesele pe care le vor cânta concurenții noștri. Una solo, una cu un invitat și una cu antrenorul”, a scris artistul pe pagina sa de Facebook.

Tudor Chirilă a precizat că urmează să interpreteze o melodie care îi aduce niște trăiri extraordinare și a dezvăluit că, pentru prima dată, piesa cu antrenorul nu va fi din repertoriul Vama Veche/Vama.

„Trăiesc însă un sentiment interesant despre care pot vorbi un pic. Este primul an în care piesa cu antrenorul nu va fi o piesă Vama Veche/Vama, adică una unde eu să mă simt confortabil. În schimb e o piesă pe care mi-am dorit mult să o cânt și am avut ocazia chiar să fredonez părți din ea în câteva rânduri, însă niciodată nu m-am încumetat s-o cânt toată”, a explicat antrenorul de la Vocea României.

Antrenorul, despre piesa pe care o va cânta cu Iulian Nunucă: „O desprindere de realitate”

Tudor Chirilă le promite telespectatorilor un moment de neuitat și numește piesa pe care urmează să o cânte împreună cu concurentul său, „o desprindere de realitate”.

„Sentimentul de care vorbeam mai devreme e un fel de decuplare totală de la realitatea imediată în momentul în care eu și Iulian Nunucă ne apucăm de piesa asta. Am simțit-o și ieri la probele de sunet. E o desprindere de realitate și un soi de rătăcire plăcută pe care nu le-am mai simțit. Cel puțin nu la pop sau rock. Mă rog, poate astea toate sunt doar în capul meu, da ziceam să împărtășesc chestia asta”, a povestit antrenorul.

„Ne vedem vineri în finală”, a concluzionat Tudor Chirilă.

Sursă foto: Facebook