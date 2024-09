Chad McQueen, starul din „Karate kid, a murit la 63 de ani. Ce spun autoritățile despre cauza decesului

Chad McQueen, actorul cel mai cunoscut pentru rolul „Dutch” din franciza de film „Karate Kid” și fiul actorului Steve McQueen, a murit miercuri, la domiciliul său din Palm Desert, California. Avea 63 de ani.

Care a fost cauza moríi actorului

McQueen a murit miercuri din cauza unei insuficiențe de organ la ferma sa din Palm Desert, a declarat prietenul său de 40 de ani, Arthur Barens, pentru The Hollywood Reporter. El fusese rănit într-o cădere în 2020 și nu și-a revenit niciodată complet.

Într-o declarație pe Instagram, copiii lui, Chase și Madison au scris:

„Călătoria sa remarcabilă ca tată iubitor pentru noi, împreună cu angajamentul său neclintit față de mama noastră, au exemplificat cu adevărat o viață plină de iubire și dăruire. Pasiunea lui pentru curse nu numai că i-a evidențiat talentul excepțional, ci a servit și ca o modalitate de a onora moștenirea tatălui său, o dovadă a valorilor insuflate în el.

Ne-a transmis pasiunea, cunoștințele și dăruirea lui și vom continua nu numai moștenirea lui, ci și a bunicului nostru. Ca familie, trebuie să traversăm această perioadă dificilă și cerem cu amabilitate intimitate când ne amintim și sărbătorim viața lui extraordinară.”

Chadwick Steven McQueen s-a născut în Los Angeles pe 28 decembrie 1960 și a crescut în Malibu. Mama lui a fost actrița Neile Adams, născută în Filipine. Părinții săi au fost căsătoriți din 1956 până la divorțul din 1972.

CV-ul său de actorie a inclus și roluri în Skateboard-ul scris de Dick Wolf (1978), Martial Law (1991), New York Cop (1993), Death Ring (1992) și Red Line (1995).

Chad McQueen a suferit un accident grav în 2006

La fel ca tatăl său, McQueen era entuziasmat de cursele auto. A început cursele auto la vârsta de 10 ani, câștigând prima sa cursă, un eveniment de la Le Mans destinat exclusiv copiilor, creat pe platourile de filmare ale tatălui său, Le Mans, din 1971. Cariera sa profesionistă de curse a început cu evenimente din seria Sports Car Club of America.

Un accident la Daytona International Speedway în 2006 în timp ce se antrena pentru evenimentul de 24 de ore din Daytona i-a pus capăt carierei de curse. Compania sa, McQueen Racing, fondată în 2010 și condusă acum de Chase și Madison, dezvoltă mașini și motociclete de înaltă performanță.

Steve McQueen, tatăl lui, a jusct în filme precum The Great Escape (1963), The Cincinnati Kid (1965), The Sand Pebbles (1966), The Thomas Crown Affair (1968), Bullitt (1968) și The Getaway ( 1972).

În noiembrie 1980, când Chad avea 19 ani, tatăl său a murit în urma unui atac de cord, după o luptă cu cancerul, la vârsta de 50 de ani. Celălalt copil al lui Steve McQueen, fiica Terry, a murit în 1998, la vârsta de 38 de ani.

